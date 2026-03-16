Es ist Zeit, Trump und Netanjahu den Stecker zu ziehen

Es liegt keineswegs im Interesse der USA, Israel die politische Dominanz zuzugestehen

Philip Giraldi (antikrieg)

Das Ausmaß, in dem israelische Interessen die US-Außenpolitik im Nahen Osten beherrschen, lässt sich an der Effektivität der sieben USA-Reisen des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu im ersten Amtsjahr von Präsident Donald Trump ablesen. Netanjahu wurde vom Kongress und den Medien enthusiastisch empfangen, obwohl er die Hauptverantwortung für den grausamen Völkermord an der Bevölkerung des Gazastreifens und, in jüngerer Zeit, für unprovozierte Angriffe auf vorwiegend zivile Ziele im Westjordanland sowie im benachbarten Libanon und Syrien trägt.

Zugegebenermaßen wurde Netanjahus sanfter Einstieg in die USA durch die Korruption des Kongresses durch die israelische Lobby begünstigt, die Hunderte Millionen Dollar großzügig an Demokraten und Republikaner verteilte. Und dieselben Israel verbundenen Milliardäre haben es geschickt verstanden, Medienunternehmen aufzukaufen, um sicherzustellen, dass die Darstellung der Israelis als ewige Opfer im Mittelpunkt steht, wenn die amerikanische Öffentlichkeit Nachrichten sieht oder Zeitung liest.

Israels Einfluss auf die US-amerikanische politische Klasse ist parteiübergreifend: Präsident Joe Biden, der sich selbst als Zionist bezeichnet, befeuerte das Gemetzel im Gazastreifen mit Geld und Waffen, gefolgt von Trump, der dies fortsetzte. Beide Präsidenten gewährten Israel großzügig politische Rückendeckung in Organisationen wie den Vereinten Nationen, um sicherzustellen, dass es für all seine Verbrechen gegen die Menschlichkeit niemals zur Rechenschaft gezogen wird.

Dank der Großzügigkeit von Demokraten und Republikanern genießt Israel in den USA quasi freie Hand, einschließlich der israelischen Bombardierung von Schulen, Krankenhäusern und religiösen Gebäuden – sowohl christlichen als auch muslimischen. Amerika war kürzlich entsetzt über den US-amerikanischen Bombenangriff auf eine Schule im Iran, bei dem 165 Mädchen getötet wurden. Israel hingegen hat Hunderte Male so viele Kinder im Gazastreifen getötet, ohne dafür Konsequenzen befürchten zu müssen – dank der Duldung und Unterstützung der USA bei den Kriegsverbrechen. Israel hat seine Macht in Washington auch auf praktischere Weise demonstriert, um seine politischen Freunde zu schützen. So versuchten beispielsweise abtrünnige Demokraten kürzlich, ein Gesetz zu verabschieden, das die im „Constitutionally and War Powers Act“ vorgeschriebene Abstimmung des Kongresses über die Kriegserklärung gegen den Iran erzwingen sollte. Es hätte selbstverständlich sein müssen, die von Trump völlig missachtete Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen. Doch die Republikaner und einige Demokraten verbündeten sich, um dies zu verhindern, ohne die Notwendigkeit einer rechtlichen oder verfassungsrechtlichen Begründung zu prüfen. Auch wurde kein Versuch unternommen, ein nationales Sicherheitsinteresse zu definieren, um die vorgeschobenen „Bedrohungs“-Behauptungen zu rechtfertigen, die überhaupt erst zum Ausbruch des Konflikts geführt hatten.

Außenminister Marco Rubio hat möglicherweise einige Aspekte des Prozesses offengelegt, der zum Krieg gegen den Iran geführt hat. Israel betrachtet die Zerstörung Irans als oberste nationale Priorität, daher könnte man annehmen, dass die USA unter Trump diese Annahme teilen würden. Es gilt als allgemein anerkannt, dass ein Krieg zur Vernichtung Irans in seiner jetzigen Form seit dem zwölftägigen Krieg gegen das Land im Juni letzten Jahres absehbar war. Laut Rubio beruhte der Zeitpunkt dieses Mal auf Israels Beharren darauf, im Falle eines Nichtangriffs der USA allein zu kämpfen. In Washington herrschte die Sorge, dies würde iranische Vergeltungsschläge gegen US-Stützpunkte in der Region nach sich ziehen, unabhängig davon, ob die USA selbst angreifen würden oder nicht. Daher entschied man sich, Israel beizustehen und einer iranischen „Aggression“ zuvorzukommen.

Donald Trump hat Rubios Erklärung jedoch widerlegt, indem er behauptete, er selbst habe die Entscheidung forciert und die Israelis zum Kriegsbeginn gedrängt, nicht umgekehrt. Dies scheint jedoch ein typischer Trump-Fehltritt zu sein, der auf Unkenntnis der tatsächlichen Ereignisse beruht. Kriegsminister Pete „Call of Duty“ Hegseth unterstützte unterdessen angeblich Rubios Einschätzung, obwohl Insider glauben, dass „Warrior Pete“ jederzeit bereit gewesen wäre, jeden anzugreifen, nur um zu demonstrieren, dass er und seine „Killer“ dazu fähig sind. Er würde sich außerdem wünschen, dass ihm alle sagen: „Er macht einen sehr guten Job!“

Einer anderen Einschätzung zufolge stammte die entscheidende, zum Krieg führende Ansicht Trumps von seinen beiden wichtigsten persönlichen Verhandlungsführern: Schwiegersohn Jared Kushner und seinem Immobiliengeschäftspartner Steve Witkoff. Nicht zufällig sind beide Juden und stehen dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu nahe, was die Frage aufwirft, warum gerade sie als Verhandlungsführer für den Iran ausgewählt wurden. Beide gelten zudem als überzeugte Zionisten, was bedeutet, dass sie sich der israelischen Regierung und allem, was mit ihr zusammenhängt, verpflichtet fühlen. Die Zeitschrift „The New Republic“ beschreibt, wie die beiden Männer „kein technisches Verständnis von Urananreicherung besitzen, nachdem sie eine völlig unsinnige Bewertung des iranischen Forschungsreaktors vorgelegt hatten“, was bedeutet, dass sie „keine Ahnung haben, was sie tun“. Das Magazin schlussfolgerte, dass die USA in den Krieg zogen, weil Jared Kushner „ein Dummkopf“ sei. Wenn dem so ist, dann ist er einer von vielen in der Trump-Administration.

Witkoff und Kushner trafen sich Berichten zufolge vor Kriegsbeginn mit Trump und drängten ihn zum Vorgehen gegen den Iran. Sie beriefen sich dabei auf die offenkundig falschen Geheimdienstinformationen der Israelis über die angeblich bevorstehende Entwicklung von Atomwaffen durch den Iran. Zusammen mit Rubios Warnung zeigt sich nun, dass Israel Trump mit einer Falle in den Krieg gelockt hat. Rubios Argumentation für den Krieg, die den Berichten der US-Geheimdienste widersprach, blieb unwidersprochen und ist politisch darauf zurückzuführen, dass in den USA jahrzehntelang bedingungslose Unterstützung für Israel ohne Hinterfragen seiner Motive und Absichten ein fester parteiübergreifender Konsens der Regierung war. Die einzige Debatte über Israel entbrannte, wenn ein Kandidat damit prahlte, pro-israelischer zu sein als der andere.

Die US-Politiker, die von zionistischem Geld korrumpiert wurden, akzeptieren, dass sie Israel stets finanziell unterstützen, bewaffnen, diplomatisch schützen und notfalls auch ihre eigenen Soldaten im Kampf für Israel einsetzen müssen. Dies wurde von Ex-Präsident Barack Obama, der sich selbst als „liberal außer in Bezug auf Israel“ bezeichnete, bestätigt, als er 2014 Israel für die Bombardierung des Gazastreifens bewaffnete und 2016 zustimmte, dem jüdischen Staat über zehn Jahre 38 Milliarden US-Dollar direkt aus dem US-Finanzministerium zukommen zu lassen. Diese Summe läuft in diesem Jahr aus und wird voraussichtlich vom Kongress erhöht, ist aber in gewisser Weise irrelevant, da Sonderzuweisungen, die diese Summe deutlich übersteigen, in den letzten Jahren ohnehin üblich waren. Joe Biden und Donald Trump haben die jüngste und andauernde Zerstörung des Gazastreifens durch Israel finanziert und bewaffnet, die ohne die Mittel des Weißen Hauses nicht möglich gewesen wäre. Eine ähnliche Zerstörung des Irans soll diesen, so mindestens ein führender israelischer Politiker, „in ein zweites Gaza verwandeln“. Amerikaner, die die Unterstützung des Weißen Hauses für Israel kritisieren, werden derweil regelmäßig als Antisemiten diffamiert und diffamiert, was derzeit bei dem Journalisten Tucker Carlson und dem Kongressabgeordneten Tom Massie der Fall ist.

Am Morgen des Freitags, dem 13., bekräftigte Trump in seiner gewohnt groben und drohenden Art die jüngsten Entwicklungen im Iran-Konflikt. Er twitterte: „Wir verfügen über beispiellose Feuerkraft, unbegrenzte Munition und jede Menge Zeit – seht, was heute mit diesen geisteskranken Dreckskerlen passiert.“ Sollte Trump tatsächlich einen Ausweg aus einem Konflikt suchen, der offensichtlich nicht nach Plan verläuft, drückt er sich eindeutig so aus, dass eine Verhandlungslösung ausgeschlossen ist. Netanjahu feuert ihn zweifellos an.

All dies hat zu einer wachsenden Bewegung unter den Amerikanern geführt, die den Krieg um jeden Preis beenden will. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Anerkennung Israels als treibende Kraft hinter der US-Intervention in diesem Konflikt. Vielleicht ist es also an der Zeit, die Beziehungen der USA zu Israel zu beenden, die ein Vermögen kosten, zweifellos zu vielen toten amerikanischen Soldaten führen werden und dem amerikanischen Volk keinerlei Nutzen bringen. Aber da gibt es ein Problem, und zwar namens „Trump“, der möglicherweise von Israel so angetan ist, weil er zum Judentum konvertiert ist oder aufgrund familiärer Bindungen, oder der möglicherweise von Netanjahu mit Material von Jeffrey Epstein erpresst wird.

Wenn Trump tatsächlich glaubt, er dürfe ohne verfassungsmäßiges oder rechtliches Verfahren einen Krieg zum Vorteil eines anderen Landes beginnen, muss er in jedem Fall abgesetzt werden. In einem Artikel mit dem Titel „Der Wahnsinn von König Trump“ stellen John und Nisha Whitehead fest, wie eine „Präsidentschaft der Zerstörung“ zu „Dysfunktionalität, Dekadenz, Verderbtheit und einem Todeskult“ geführt hat: „Das fasst, kurz gesagt, die Denkweise zusammen, die derzeit das Herzstück der Trump-Administration bildet. Beunruhigende Berichte sind aufgetaucht, wonach apokalyptische christliche Rhetorik benutzt wird, um die Angriffe der Trump-Administration auf den Iran als Teil eines ‚endzeitlichen‘ Kampfes zwischen Gut und Böse zu rechtfertigen. ‚Präsident Trump wurde von Jesus gesalbt, um das Signalfeuer im Iran zu entzünden, das Armageddon auslösen und seine Rückkehr auf die Erde markieren soll‘, sagte ein Kommandeur zu seiner Kampfeinheit.“

George O’Neill beschreibt in „The American Conservative“, wie diese skrupellose Außenpolitik nicht nur illegal ist, sondern uns moralisch und finanziell ruiniert. Wir haben Billionen von Dollar in diese Unternehmungen investiert und Schulden angehäuft, die das BIP jedes Landes übersteigen. Der Traum von Großisrael mit seinem expansionistischen Eifer zieht uns in einen permanenten Konflikt, und ausländische Lobbys instrumentalisieren unser Militär wie eine persönliche Miliz.

Das Risiko, das von der Verbindung zwischen den USA und Israel ausgeht, ist in gewisser Hinsicht einzigartig. Sowohl Donald Trump als auch sein israelischer Freund Benjamin Biden haben ihre Atomwaffen in der Hand und beide haben ein Verhalten an den Tag gelegt, das man als rücksichtslos und in seiner Ausprägung als potenziell katastrophal bezeichnen könnte. Die Israelis haben sogar eine Doktrin für den Einsatz ihrer Waffen, die sogenannte „Samson-Option“. Diese beinhaltet unter anderem Israels unausgesprochene, aber seit Langem angenommene nukleare Notfallpolitik der massiven Vergeltung. Demnach sollen nicht nur feindliche Nachbarn, sondern auch Länder weltweit mit Atomwaffen bedroht werden, die – nach Israels Ansicht – nicht genug für Israels Schutz oder Hilfe getan haben. Rom gilt beispielsweise als eines der Ziele, was den zusätzlichen Vorteil mit sich bringt, den römischen Katholizismus zu zerstören. Ist das die Art von „Alle vernichten“-Denken, die auch Donald Trump ansprechen würde? Aber sicher!

erschienen am 13. März 2026 auf > The Unz Review > Artikel

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