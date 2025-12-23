ES IST WEG: China hat die Lagerbestände geplündert. (0 Unzen übrig)

Wir stehen vor einer unbequemen Wahrheit: Der strategische Silbervorrat des Westens ist verschwunden – und niemand will dafür Verantwortung übernehmen. In diesem Video analysiere ich, wie politische Inkompetenz, regulatorisches Versagen und jahrzehntelange Preismanipulation durch Bullionbanken dazu geführt haben, dass physisches Silber zu Spottpreisen ins Ausland abfließen konnte. Was als Versuch begann, Inflation zu verschleiern und den Dollar stark erscheinen zu lassen, endete im Ausverkauf einer strategischen Ressource.

Ich erkläre, warum eine Force-Majeure-Erklärung an der COMEX nicht mehr hypothetisch ist, sondern zunehmend unvermeidlich erscheint, wie Papierkontrakte im Ernstfall in wertlose Cash-Abwicklungen verwandelt werden und weshalb dies den offiziellen Tod des Papier-Silbermarktes bedeuten würde. Wenn Lieferung verweigert wird, existiert der Vertrag nur noch auf dem Bildschirm – während der reale Preis für physisches Metall explodiert.

Du erfährst, warum Großbanken und Swap-Dealer in einer historischen Short-Falle sitzen, weshalb ein Eingreifen der Zentralbanken wahrscheinlich neue Geldfluten auslösen würde und wie diese Spirale harte Vermögenswerte weiter antreibt. Besonders brisant: Industrielle Käufer wie Technologie- und Automobilkonzerne beginnen, von „Just in Time“ auf „Just in Case“ umzuschalten. Wenn Industrie panisch kauft, wird Preis zweitrangig – Verfügbarkeit entscheidet.

Außerdem zeige ich, warum der Grundsatz „Wenn du es nicht hältst, besitzt du es nicht“ heute Realität geworden ist, wie unzugeordnetes Banksilber faktisch verloren ging und weshalb wir den Übergang in ein neues, rohstoffbasiertes Währungssystem erleben könnten. In dieser neuen Ordnung zählen nicht Schulden und Derivate, sondern reale Ressourcen: Silber, Gold, Energie und Land.

Das ist kein Alarmismus, sondern eine Analyse von Marktstruktur, Geopolitik und Angebotsrealität. Der Silbermarkt ist nicht das Problem – er ist das Warnsignal. Wer versteht, was hier passiert, erkennt frühzeitig die größte Vermögensverschiebung unserer Zeit.

Passend zum Thema der Artikel, Echtes Geld, aus dem Jahr 2009.

