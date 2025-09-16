Es ist vorbei! Es geht nicht mehr! | Satire mit Dr. Josef Thoma

Bei ZDF-Redakteuren mag das anders sein. Aber als Mensch mit Verstand muss man heutzutage vorsichtig sein: Irgendein Arnsberger Proberichter oder ein zur Beförderung anstehender Stuttgarter Staatsanwalt steht immer in den Startlöchern, wenn es um „häusliche Überfälle“ auf noch vereinzelt auftretende denkende Wesen geht.

So kann zum Beispiel der Begriff „Umvolkung“ in den Augen von Minderbegabten und Lernschwachen als Volksverhetzung missverstanden werden – obwohl er, im wissenschaftlich-analytischen Sinne gebraucht, dem historischen Formenkreis der Völkerwanderung zuzurechnen ist.

