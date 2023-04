„Es ist unerträglich“ – Protest in Berlin für bezahlbaren Wohnraum inmitten steigender Mieten

In Berlin haben die Menschen am Samstag für bezahlbaren Wohnraum, gegen Spekulation und gegen steigende Mieten protestiert.

Die Demonstranten trugen bei ihrem Marsch durch die Hauptstadt Transparente mit Slogans wie „Markt macht Armut“, „Spekulanten, haut ab!“ und „Wohnen ist keine Ware“.

Eine aktuelle Umfrage des Immobilienportals Immowelt zeigt, dass der Mietmarkt in Deutschland weiter anzieht, und zwar nirgendwo so sehr wie in der Hauptstadt.

Seit November 2022 sind die durchschnittlichen Verkaufspreise bei Neuvermietungen um 27 Prozent von 9,86 Euro auf 12,55 Euro pro Quadratmeter für eine 80 Quadratmeter große Wohnung gestiegen.

Mit rekordverdächtigen Mieten ist Berlin nach München die zweitteuerste Stadt Deutschlands, was die Wohnungspreise angeht.

Ja, es ist offenkundig – Deutschland geht es gut! Was interessiert dieser SchlAmpel-Regierung das Volk? Waffenlieferungen in die Ukraine, Rettung der überflüssigen EU, hausgemachte Preiserhöhungen von Gas und Öl, Deindustrialisierung … haben Vorrang. Es läuft alles nach Plan!



„In der Politik geschieht nichts zufällig! Wenn etwas geschieht, kann man sicher sein, dass es auf diese Weise geplant war!“ (F. D. Roosevelt)

Das großé Elend aber kommt erst noch.

