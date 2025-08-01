Es ist soweit. KI hat bereits 300 Millionen Arbeitsplätze gefährdet: Wie geht es weiter?

Es war einmal eine Zeit, in der die Vorstellung, dass KI den Menschen Arbeitsplätze wegnehmen könnte, Science-Fiction war. Heute ist sie Realität.

von g.calder (dirtyworld1)

Von Grafikdesign und Übersetzung bis hin zu Texterstellung und Kundenservice haben wir bereits gesehen, wie schnell Automatisierung Arbeitsplätze verdrängen kann, die früher ausschließlich von Menschen ausgeübt wurden.

Dieser Trend ist kein Problem der Zukunft mehr – er findet bereits statt. Was sich derzeit abspielt, ist nicht nur eine Veränderung der Produktivitätswerkzeuge, sondern eine totale strukturelle Transformation der Funktionsweise der Weltwirtschaft.

Bis 2030 könnte die globale Arbeitswelt völlig unveränderlich aussehen, da in den nächsten Jahren voraussichtlich über 300 Millionen Arbeitsplätze stark beeinträchtigt oder vollständig ersetzt werden.

Nein, es kommt nicht: Es ist bereits da.

Aktuelle Daten zeigen, in welchem Umfang dies bereits geschieht:

Eine Umfrage aus dem Jahr 2025 in Großbritannien ergab, dass 26 % der Arbeitnehmer befürchten, dass KI ihre Arbeitsplätze noch zu ihren Lebzeiten vollständig überflüssig machen wird.

Goldman Sachs schätzt, dass KI bis 2030 weltweit 300 Millionen Arbeitsplätze stark beeinträchtigen oder vollständig ersetzen könnte.

10 % der britischen Hochschulabsolventen des Jahres 2025 mussten aufgrund der Bedrohung durch KI in ihren ursprünglichen Wunschberufen bereits ihren Karriereweg ändern.

Laut einer Analyse von McKinsey für das Jahr 2025 werden bis 2030 8 Millionen Arbeitnehmer im Vereinigten Königreich von künstlicher Intelligenz betroffen sein, was mehr als einem Viertel der derzeitigen nationalen Erwerbsbevölkerung entspricht.

Davon könnten 3,5 Millionen ihren Arbeitsplatz vollständig verlieren, während die übrigen mit „erheblichen Veränderungen ihrer Aufgabenbereiche” rechnen müssen.

Bemerkenswert ist, dass laut dem Bericht von McKinsey Frauen, junge Menschen und Arbeitnehmer mit geringerem Einkommen aufgrund ihrer hohen Konzentration in Bereichen wie Einzelhandel, Büroarbeit und Gastgewerbe am stärksten betroffen sein werden.

Allerdings wird erwartet, dass Arbeitsplätze im Gesundheitswesen und in den Bereichen Bildung und MINT-Fächer dadurch sogar zunehmen werden, was bedeutet, dass sich die bereits polarisierte Arbeitsmarktsituation in Großbritannien weiter verschärfen könnte.

Was einst ein theoretisches Risiko war, sehen wir nun in Echtzeit als Umstrukturierung.

Autoren, Junior-Entwickler, Support-Mitarbeiter und Verwaltungsassistenten werden bereits teilweise oder vollständig durch Automatisierung ersetzt. Und das ist erst der Anfang.

Welche Arbeitsplätze sind sicher und wer ist gefährdet?

Die Nexford University, Microsoft und das US Career Institute haben Studien unter Verwendung verschiedener Modelle durchgeführt – wie beispielsweise den „Generative AI Exposure Index“ und die Metrik „Task Susceptibility“ –, um zu bewerten, welche Berufe am anfälligsten für die Übernahme durch Automatisierung sind.

Risikoreiche Berufe:

Dateneingabe-Sachbearbeiter

Callcenter-Agenten

Übersetzer und Dolmetscher

Kundendienstmitarbeiter

Kassierer im Einzelhandel

Rechtsassistenten

Junior-Softwareentwickler

Buchhalter und Lohnbuchhalter

Da diese Tätigkeiten in der Regel auf Mustererkennung, sich wiederholenden Arbeitsabläufen oder vorgefertigten Antworten beruhen, sind sie besonders durch die angeborenen Fähigkeiten der KI bedroht.

Nexford berichtet beispielsweise, dass 80 bis 90 % der Arbeitsabläufe in Callcentern bereits durch dialogorientierte KI automatisiert werden können.

Risikoarme Berufe:

Elektriker, Klempner, Bauarbeiter

Therapeuten und Sozialarbeiter

Krankenschwestern und Pflegehelfer

Grundschullehrer

Strategische Entscheidungsträger und leitende Berater

Kreative Künstler (Musiker, Schauspieler)

Da diese Tätigkeiten menschliche Präsenz, Geschicklichkeit, kreative Nuancen oder emotionale Intelligenz erfordern, bleiben sie derzeit weitgehend von der Automatisierung unberührt – zumindest solange, bis diese gelernt hat, diese Eigenschaften zuverlässig nachzuahmen.

Laut dem US Career Institute dürften diese Tätigkeiten mindestens für die nächsten 10 Jahre sicher bleiben.

Allerdings schreitet die KI-Durchdringung auch in den sichersten Bereichen voran, beispielsweise bei Lehrplanassistenten im Bildungswesen oder Diagnosetools im Gesundheitswesen.

Das Sicherheitsnetz ist möglicherweise nur vorübergehend und gilt nur für bestimmte Tätigkeiten.

KI nimmt uns unsere Arbeitsplätze weg – wie geht es weiter?

Werden wir weltweit eine geringere Zahl an Arbeitskräften oder andere Arbeitsplätze sehen? Was passiert mit den 300 Millionen Menschen, deren Arbeitsplätze in den nächsten fünf Jahren wegfallen werden?

Wie bei früheren industriellen Revolutionen kann die Automatisierung neue Arbeitsplätze schaffen, während sie andere zerstört.

Angesichts bestehender Berufe wie Cybersicherheitsarchitekten, KI-Trainer und Social-Media-Manager – von denen es vor einigen Jahrzehnten noch keine gab – erwarten Optimisten in diesem Bereich, dass neue Branchen entstehen werden, um die überschüssigen Arbeitskräfte aufzunehmen.

Hier gibt es jedoch einen Aspekt, der oft übersehen wird. Dies setzt voraus, dass KI nicht nur Aufgaben ersetzt, sondern tatsächlich genügend völlig neuen Wert schafft, um Massenbeschäftigung aufrechtzuerhalten.

Und hier wird es etwas unsicher. Wenn KI bei Wissensarbeit und manuellen Tätigkeiten wie bei den Entwicklungen im Bereich der Robotik (wie bei Amazon, Google und anderen) kompetent wird, könnte es sein, dass die bestehende Erwerbsbevölkerung am Ende um weniger Plätze an einem schrumpfenden Tisch kämpfen muss.

Der Futurist Adam Dorr geht davon aus, dass die meisten menschlichen Arbeitskräfte in nur 20 Jahren wirtschaftlich überflüssig sein werden, da wir unweigerlich durch KI-Systeme ersetzt werden, die uns in allen Bereichen übertreffen können.

In diesem Fall wird es zwar weiterhin Arbeitsplätze geben, aber weniger Menschen werden sie besetzen.

Die wahren menschlichen Kosten: Identität, Ungleichheit, Einkommen

Hinter der Frage, was mit den Arbeitsplätzen geschieht, verbirgt sich ein tieferer Gedanke: Was geschieht mit den Menschen, wenn die Arbeit verschwindet?

Arbeit war, auch wenn wir es vielleicht nicht gerne zugeben, nie nur eine Frage des Lohns. Sie strukturiert unsere Zeit, schafft Beziehungen und Gemeinschaften und gibt uns Identität.

Dorr warnt davor, dass das Risiko nicht nur in der Arbeitslosigkeit liegt, sondern auch in der sozialen Desintegration.

Es gibt auch Bedenken hinsichtlich einer Verschärfung der Ungleichheit. Hochverdiener mit Zugang zu Elite-Bildung und Umschulungen werden den Wandel leichter bewältigen können als Millionen von Menschen ohne diese Möglichkeiten, wodurch Arbeitnehmer mit niedrigem Einkommen emotional und wirtschaftlich ins Hintertreffen geraten.

Bereits jetzt geben laut einem Bericht von Nexford aus dem Jahr 2025 19 % der entlassenen US-Arbeitnehmer an, dass KI zu ihrem Arbeitsplatzverlust beigetragen hat.

McKinsey berichtete kürzlich, dass die Zahl der Stellenanzeigen für Berufe mit geringer KI-Exposition um 21 % zurückgegangen ist, während die für Berufe mit hoher Exposition um 38 % zurückgegangen ist.

Insgesamt sind die Stellenanzeigen zwischen dem ersten Quartal 2022 und dem ersten Quartal 2025 um 43 % zurückgegangen, da die Einführung von KI nicht nur einzelne Personen ersetzt, sondern ganze Teams verdrängen kann.

Denken Sie daran, dass es sich hierbei um aktuelle Daten handelt, nicht um Prognosen oder Verschwörungstheorien.

Die Menschen fragen sich nicht mehr, ob KI ihnen ihren Arbeitsplatz wegnehmen wird, sondern sie versuchen herauszufinden, ob ihre Branche in Weiterbildungen investiert oder sie einfach durch Maschinen ersetzt.

Welche Zukunft haben wir gewählt?

Rettet uns dieser Wandel hin zu einer KI-basierten Belegschaft vor mühsamer Arbeit oder nimmt er uns die Würde der Arbeit? KI ist ein Werkzeug, und wem es am besten dient, hängt davon ab, wie es eingesetzt wird.

Befürworter sagen, dass die Automatisierung langweiliger oder gefährlicher Arbeiten ein klarer Gewinn ist, und wenn weniger Menschen zu geringwertiger Arbeit gezwungen werden, könnte sich die Gesellschaft in Richtung Kreativität, Freizeit und Unternehmertum bewegen.

Aber wenn das der Fall sein soll, muss es bewusst gestaltet werden. Ohne gezielte politische Reformen in den Bereichen Bildung, psychische Gesundheitsförderung und Grundeinkommen laufen wir Gefahr, am Ende das Schlimmste aus beiden Welten zu haben: weniger Arbeitsplätze, mehr Ungleichheit und kein klares Sicherheitsnetz.

Der Weg bis 2030 und darüber hinaus

Die nächsten Jahre werden entscheidend sein. Arbeitgeber reduzieren bereits jetzt die Mitarbeiterzahlen in den Bereichen Content-Erstellung, Verwaltung und Kundenservice – ganze Karrierewege, die einst sicher waren, sind nun ins Wanken geraten. Und bis 2030 sollten wir laut Berichten mit Folgendem rechnen:

Zunehmende Automatisierung in den Bereichen Recht, Finanzen, Bildung und Gesundheitswesen

Druck auf staatliche Systeme zur Bewältigung der strukturellen Arbeitslosigkeit

Schlankere, wettbewerbsfähigere Arbeitsmärkte für Angestellte

Nach 2030 kann niemand sagen, wie es weitergeht. Die Frage ist nicht, ob KI in den meisten Berufen besser sein wird, sondern wie lange wir ein System tolerieren wollen, in dem Effizienz auf Kosten der Menschen geht.

Letztendlich kann KI nicht jeden ersetzen. Aber das muss sie auch nicht – selbst wenn sie nur in der derzeitigen Geschwindigkeit Arbeitnehmer ersetzt, reicht das schon aus, um weltweit massive soziale und wirtschaftliche Folgen auszulösen.

Abschließender Gedanke

Wir können nicht mehr davor warnen, dass KI kommt – sie ist bereits da. Die Arbeitswelt hat sich verändert und tut dies offenbar weiterhin exponentiell.

Natürlich gibt es Potenzial für eine bessere, freiere und einfachere Zukunft, aber es gibt keine Garantie dafür, dass wir uns in diese Richtung bewegen.

Wenn bis 2030 tatsächlich 300 Millionen Arbeitsplätze verschwinden, ist es schwer vorstellbar, wie sie alle so schnell ersetzt werden können.

Aber vielleicht besteht das Ziel gar nicht darin, die Menschen wieder in die Arbeitswelt zu integrieren – vielleicht müssen wir uns einfach technologisch, sozial, ethisch und strukturell auf das Unvermeidliche vorbereiten.

Quelle: https://expose-news.com/2025/08/07/its-here-ai-has-already-put-300-million-jobs-at-risk-what-next/

