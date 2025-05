Roland Baader: Der Schuster, der Bauer und der Fürst

Eine kurze Geschichte des Geldes! Warum fingen die Menschen an, Geld zu verwenden? Und was nutzten sie als Geld? Und warum gibt es heute Papiergeld? Roland Baader liefert in diesem Artikel die kurze Geschichte des Geldes! Kurz, präzise und anschaulich.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …