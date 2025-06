Es ist kein kaputtes System – von der Ernährung bis zur Entwicklung ist es ein Meisterwerk der Kontrolle

Von Colin Todhunter (globalresearch)

Die industrielle Landwirtschaft ist kein System in der Krise. Sie ist ein System, das alles beherrscht. Mit Präzision konstruiert, spiegelt sie die zivilisatorische Logik der industriellen Moderne wider: Dominanz vor Kooperation, Profit vor Selbstgenügsamkeit, Größe vor Ökologie. Sie funktioniert nicht – sie funktioniert genau wie geplant.

In drei Bänden – „Food, Dependency and Dispossession“ (2022), „Sickening Profits “ (2023) und „Power Play: The Future of Food“ (2024) – habe ich diese Kritik vielschichtig dargestellt. Was sich abzeichnet, ist kein sektorales Versagen, sondern ein planetarisches Regime der Enteignung: eine Maschinerie, die ökologisches Leben in ökonomische Vermögenswerte umwandelt, Autonomie unter dem Deckmantel der Entwicklung untergräbt und Widerstand in marktfreundliche Reformen umwandelt.

Das Nahrungsmittelsystem ist nicht kaputt. Es ist eine Waffe. Und als solche ist es auch gedacht. Es konzentriert Macht, trennt Menschen von ihrem Land, entqualifiziert und verdrängt Produzenten und macht Nahrungsmittel zur Ware. Es kommt Finanzkapital und Unternehmen zugute, während die Kosten – auf Gesundheit, Biodiversität, Arbeit und Kultur – abgewälzt werden.

Im Globalen Süden ist „Entwicklung“ der Samthandschuh struktureller Abhängigkeit. Sie wird in die Sprache der Armutsbekämpfung und Klimaresilienz gekleidet – während sie gleichzeitig die Verschuldung verschärft, proprietäre Saatgutsysteme festigt und die Ernährungssouveränität der exportorientierten Logik unterordnet. Trotz aller Rhetorik und wohlüberlegten PR rettet Bayer die indische Landwirtschaft nicht. Das Unternehmen schließt sie ein.

Hinter der raffinierten Markenbotschaft verbirgt sich ein bekanntes Muster. Unternehmensverträge ersetzen Gemeingüter. Eigentumsrechte ersetzen Wissen. Das Land ist eingezäunt – nicht immer durch Zäune, sondern durch Gesetze, Schulden und bürokratische Abstraktion. Das ist kein Fortschritt. Es ist programmierte Entmachtung . Webers „eiserner Käfig“ der Rationalisierung ist keine Metapher mehr – es ist Agrarpolitik, algorithmische Steuerung und institutionelle Vereinnahmung.

Postentwicklungstheoretiker wie Arturo Escobar und Gustavo Esteva entlarven „Fortschritt“ schon lange als koloniales Narrativ – eines, das Pluralität auslöscht und eine einheitliche Vision der Moderne durchsetzt. Barrington Moores Studie über landwirtschaftliche Klassenstrukturen brachte eine tiefere Wahrheit ans Licht: Das Schicksal von Demokratie und Diktatur hängt oft davon ab, wie Landbesitz verteilt ist, wer den Überschuss kontrolliert und welche Koalitionen sich rund um die landwirtschaftliche Produktion bilden.

Robert Brenner fügt noch einen weiteren Ballast hinzu: Kapitalismus entsteht nicht allein durch Innovation, sondern durch die gewaltsame Neuordnung von Klassen- und Landverhältnissen. Und Jason W. Moores weltökologische Perspektive betont, dass die Natur keine Kulisse ist – sie ist in die Logik der Akkumulation eingebettet. Fortschritt ist in diesem Sinne kein Aufwärtstrend – sondern eine Marketingkampagne zur Enteignung.

„Sickening Profits“ untersucht die Verbindungen zwischen großen Vermögensverwaltungsfirmen – BlackRock, Vanguard, State Street – und den sich überschneidenden Sektoren Saatgut, Chemie, Lebensmittelproduktion und Pharma. Diese Firmen investieren nicht nur. Sie synchronisieren ihre Aktivitäten.

Das Ergebnis ist ein System, in dem hochverarbeitete, chemisch stark belastete Lebensmittel die Gesundheit schädigen; Pharmariesen reagieren mit Behandlungen; und Investmentfirmen profitieren von beiden Seiten. In diesen Kreislauf sind Komplizenschaften durch Rentensysteme und staatliche Investitionskanäle eingeflochten. Das Wohlergehen der Arbeitnehmer wird so mit genau jenen Unterordnungsstrukturen verknüpft, die die öffentliche Gesundheit und die ökologische Integrität untergraben.

Das ist kein Fehler. Es ist die sichtbar gemachte Logik des Systems. Wie Marx in seiner Theorie des Stoffwechselrisses warnte, unterbricht der Kapitalismus den organischen Austausch zwischen Mensch und Natur und degradiert Boden und Gesellschaft im Streben nach Mehrwert.

„Power Play: Die Zukunft der Lebensmittel“ untersucht, wie die nächste Phase des Agrarkapitalismus (die sich wohl in eine Art Technofeudalismus verwandelt) digital sein wird. Präzisionslandwirtschaft, KI-Diagnostik, Blockchain-Grundbuchämter, Genomeditierung – all das sind keine neutralen Werkzeuge. Sie sind Instrumente der Abschottung. Sie entqualifizieren Landwirte, zentralisieren Entscheidungsprozesse und konsolidieren die Kontrolle auf proprietären Plattformen.

Ökomodernistische Fantasien versprechen, Technologie werde Wachstum und Schaden entkoppeln. Doch diese Technologien verfestigen die Ausbeutungsdynamik, fördern Monokulturen und verwandeln Landwirte in Datenknotenpunkte. Technologische Intensivierung demokratisiert das System nicht – sie entdemokratisiert es.

Doch es gibt Gegenströmungen. Bhaskar Save, der „Gandhi der natürlichen Landwirtschaft“, zeigte, dass Wohlstand nicht auf Kosten der Integrität gehen muss. Sein Hof war nicht nur produktiv – er war heilig. Wie Gandhi glaubte Save, dass wahre Selbständigkeit mit dem Boden beginnt. Seine Methoden waren nicht nur agronomischer Natur – sie waren ethisch, spirituell und politisch.

In Hind Swaraj (1909) kritisierte Gandhi die westliche Industriegesellschaft als „schwarze Magie“, die Geschwindigkeit, Maschinen und Konsum verehrt. Seine Vision von Swaraj – Selbstverwaltung, die auf Lokalität, Zurückhaltung und gegenseitiger Abhängigkeit beruht – bleibt eine radikale Alternative zur Ausbeutungslogik der Moderne.

Das Land ist keine Ressource, sondern ein spirituelles Gemeingut – eine lebendige Matrix aus Erinnerung, Kultur und Identität, nicht Bayers digitales Lehen. Die Zerstörung des Landes bedeutet, ein Volk von seiner Kosmologie zu trennen. Widerstand ist daher nicht nur materiell, sondern metaphysisch.

Und doch wird dieses System nicht nur von Konzernen verteidigt. Es wird auch von Institutionen legitimiert. Bestimmte gut finanzierte Fakultäten oder Hochschulen an Universitäten wie Florida und Saskatchewan sowie an der Cornell Alliance for Science betreiben industriefinanzierte Forschung, die die Argumente der Agrarindustrie beschönigt. Karrieristen in Laborkitteln und Hörsälen – bequem eingebettet und institutionell isoliert – bilden den intellektuellen Flügel des Agrarkapitalismus. Sie studieren das System nicht. Sie schirmen es ab, vor allem von ihren Social-Media-Kanzeln aus – wenn nicht stündlich, dann sicherlich täglich.

Die Diggers im England des 17. Jahrhunderts unter der Führung von Gerrard Winstanley verstanden, dass Land die Grundlage der Freiheit ist. Ihr Ruf nach der Rückeroberung des Gemeinguts war nicht symbolisch – er war revolutionär. Ihr Geist lebt heute in jedem Saatguttausch, jeder Landbesetzung, jedem Akt gegenseitiger Hilfe weiter, der sich der Logik der Ausbeutung widersetzt. Sie verstanden, dass Einhegung die Architektur der Herrschaft ist. Die Diggers zu berufen bedeutet zu erklären: Wir werden keine Pächter auf einem Planeten sein, der dem Kapital gehört .

Die Logik der industriellen Landwirtschaft macht zudem nicht vor dem Boden halt. Sie setzt sich im Inneren fort – im menschlichen Körper. Das Darmmikrobiom, der innere Boden des Körpers, wird durch hochverarbeitete Lebensmittel, Pestizidrückstände und Medikamentenübergebrauch geschädigt. So wie äußere Landschaften aus Profitgründen homogenisiert werden, werden auch innere Ökologien homogenisiert. Dies ist keine metaphorische Kolonisierung. Sie ist biochemisch, politisch und gewollt.

Macht wird nicht mehr nur durch Territorium und Arbeit ausgeübt – sie wirkt nun durch mikrobielle Umgebungen, die durch ihren Stoffwechsel die Bedingungen für chronische Krankheiten und chronische Abhängigkeit reproduzieren.

Die Rückgewinnung von Lebensmitteln ist keine Frage einer besseren Politik. Es ist eine Frage des Bruchs. Das industrielle Modell lässt sich nicht in Gerechtigkeit umwandeln. Es muss bekämpft, entschärft und verdrängt werden.

Doch handelt es sich dabei nicht nur um eine Politik der Verweigerung. Es ist eine Politik der Erneuerung.

Agrarökologie ist keine Nischenalternative – sie ist eine gelebte Praxis des Widerstands und der Regeneration. Im Mittelpunkt stehen Biodiversität, lokales Wissen und ökologische Gegenseitigkeit. Es geht nicht um Skalierung, sondern um Verwurzelung.

Wendell Berrys Agrarismus erinnert uns daran, dass die Gesundheit von Kultur und Boden untrennbar miteinander verbunden sind. Sein Ruf nach Zuneigung, Verantwortung und einem ortsgebundenen Leben ist keine Nostalgie – es ist aufrührerische Weisheit.

Entschleunigtes Leben, Saatgutsouveränität, territoriale Autonomie – das sind keine Lebensstilentscheidungen. Es sind gegenhegemoniale Akte. Sie unterbrechen Kapitalströme. Sie behaupten Werte, die mit der Kontrolllogik des Marktes unvereinbar sind.

Und die Zapatisten? Sie erinnern uns daran, dass Autonomie kein Traum ist – sie ist gelebte Praxis. Im Hochland von Chiapas haben sie eine lebendige Alternative aufgebaut: agroökologische Landwirtschaft, kommunale Verwaltung und eine auf Würde basierende Bildung. Ihr Ruf nach einer „Welt, in der viele Welten zusammenpassen“ ist kein Slogan. Er ist eine Blaupause.

Das vorherrschende Nahrungsmittelsystem ist nicht einfach ein Ergebnis der heutigen Macht – es ist seine Architektur. Es zu zerstören bedeutet nicht nur, die Ernährung zu sichern; es bedeutet, die zivilisatorische Logik der industriellen Moderne selbst zu durchbrechen. In diesem System wird Kontrolle als Effizienz getarnt, Enteignung hinter dem Schleier der Entwicklung verborgen und die Kommerzialisierung des Lebens als Fortschritt verkauft.

Die Rückgewinnung von Nahrungsmitteln ist also keine technische Aufgabe – sie ist eine zivilisatorische Auseinandersetzung. Sie erfordert das Ende einer Weltanschauung, die Land als Eigentum, Menschen als Produktionsmittel und Natur als Kapital betrachtet. Der Abbau des Nahrungsmittelsystems bedeutet, Platz für eine andere Ordnung zu schaffen. Es ist nicht nur eine landwirtschaftliche Revolution – es ist eine Revolution unserer Lebens- und Beziehungsweise.

Dies ist weder eine wissenschaftliche Abhandlung noch ein Unternehmensbriefing. Es gibt keine Finanzierung, keine Institution, der man Rechenschaft ablegen muss. Nur eine Stimme – klarsichtig, von außen und sie spricht, weil Schweigen keine Option ist.

