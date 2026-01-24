ES HAT BEGONNEN: Japan hat gerade den Kill-Switch der Weltwirtschaft aktiviert

Die Rendite auf vierzigjährige japanische Staatsanleihen hat zum ersten Mal seit über drei Jahrzehnten die vier Prozent Marke durchbrochen. In diesem Video erkläre ich, warum das für die gesamte Weltwirtschaft entscheidend ist und was der Yen Carry Trade mit Ihrem Vermögen zu tun hat.

Wacht Japan auch langsam auf? Russland hat US-Staatsanleihen verkauft. China hat seine Bestände um ca. 50 Prozent reduziert. Plant Japan einen ähnlichen Coup? Werden andere Nationen folgen?

Und was passiert mit der Weltleitwährung Dollar, wenn dieser gemieden wird? Wer soll dann die vielen US-Kriege finanzieren?

