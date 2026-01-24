ES HAT BEGONNEN: Japan hat gerade den Kill-Switch der Weltwirtschaft aktiviert

Die Rendite auf vierzigjährige japanische Staatsanleihen hat zum ersten Mal seit über drei Jahrzehnten die vier Prozent Marke durchbrochen. In diesem Video erkläre ich, warum das für die gesamte Weltwirtschaft entscheidend ist und was der Yen Carry Trade mit Ihrem Vermögen zu tun hat.
Wacht Japan auch langsam auf? Russland hat US-Staatsanleihen verkauft. China hat seine Bestände um ca. 50 Prozent reduziert. Plant Japan einen ähnlichen Coup? Werden andere Nationen folgen?
Und was passiert mit der Weltleitwährung Dollar, wenn dieser gemieden wird? Wer soll dann die vielen US-Kriege finanzieren?
John Ag beschreibt wieder ganz anschaulich, wie sich die Wirtschaft höchstwahrscheinlich in deterministischer Weise entwickeln wird. Es ist richtig, daß er von einer allmählichen Verschlechterung ausgeht, weil die Dinge sich langsam in deterministischer Weise verschlechtern MÜSSEN. Dabei unterstützt er sogar noch nicht einmal den weiteren Anstieg des Silberpreises, den er bisher immer mit mit der Repatriierung japanischer Auslandsgelder und dem Vormarsch des USS Lincoln mit seinen Begleitschiffen in Richtung Iran verbunden hat. Es ist jedenfalls ein klares Zeichen, daß viele Menschen sehr nervös sind, daß sie Silber kaufen, OBWOHL gleichzeitig die Zinsen weltweit steigen. Dabei hat sogar der US-$ gegen den Euro gewonnen, weil der Dollar in Krisenzeiten doch die größere Sicherheit gegenüber dem Euro bietet.
In den USA herrscht offener Aufruhr, weil Trump in Minneapolis verdächtige illegale Ausländer festsetzt, um sie rauszuschmeißen. Dabei wurden sogar schon drei echte amerikanische Bürger erschossen. Gestern einen 37jährigen Moslem. Der CAIR – Council on American-Islamic Relations, ist echt beunruhigt, genauso wie Erdogans TRTWorld: DEFEND THE OPPRESSED, DEFEND FREE SPEECH, AND ADVANCE JUSTICE FOR ALL. Will Trump wieder alle Moslems loswerden? Auf Dauer ging es nie gut. In Spanien, Mallorca, Sizilien wurden die Moslems vertrieben, in Afrika die Christen ausgerottet. Die Buddhisten haben in Sri Lanka die muslimischen Tamil Tiger und in Myanmar die muslimischen Rohingyas vertrieben. Erdogan ist höchstwahrscheinlich ein Muslim-Bruder, hat jedoch zur Unterstützung der muslimischen Einwanderung in Europa tatsächlich Kreide gefressen und bekämpft mit seinem Fernsehen alle nationalen Bestrebungen in Europa.
Die US-Demokraten wollen nun als Opposition zu dieser Austreibungswelle wieder mit einem shutdown die Regierung finanziell lahmlegen. Im Gegenzug könnte Trump durch einen echten Krieg gegen den Iran wieder versucht sein, die US-Bevölkerung hinter sich zu vereinigen, wie Roosevelt es durch den Krieg gegen Hitler gelang.
Nachdem John Ag mal kurz meinte, der Silberpreis könnte heute ab 0.00 Uhr im Laufe des Tages abrupt eine Steigerung um 100 $ erfahren, hält er jetzt eher eine Steigerung um 20 bis 50 $ in der nächsten Woche für möglich. Ab Minute 14.50 beschreibt er die möglichen 3 Szenarien, wie es mit dem Silberpreis vermutlich weitergeht. Das wahrscheinlichste Szenario ist seiner Meinung nach mit 40 % ein langsamer Anstieg des Preises auf 150 $, der für die Bullionbanken zwar schmerzhaft und verlustreiche ist, aber beherrschbar.
Schwieriger wird ein sprunghaft starker Anstieg des Preises, der mit 10%, also unwahrscheinlich, zum schwarzen Schwan des gesamten Systems werden könnte.
„GET READY: Silver Will Reach $150 Next Week. (Final Dip)“
(Halte Dich bereit: Silber wird nächste Woche 150 $ erreichen (letzter Ausflug))