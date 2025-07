Es ging nie um die Ukraine

Die bereits laufende Aufrüstung der europäischen Mächte ist das deutlichste Symptom der Vorbereitungen auf einen großen Krieg.

Eduardo Vasco (antikrieg)

„Normen erodieren und alte Gewissheiten werden in Frage gestellt – wir müssen entsprechend handeln.“

So lautet der Slogan des Artikels „Europa muss sich in einer instabilen Welt aufrüsten“, den Emmanuel Macron und Friedrich Merz letzte Woche in der Financial Times veröffentlichten. Die französischen und deutschen Staatschefs behaupten, dass „die Hauptursache der Instabilität in Europa Russland ist“, insbesondere aufgrund seines Abwehrkampfs gegen die NATO in der Ukraine.

„Wladimir Putins Ziel ist es, die europäische Sicherheit zum Vorteil Moskaus zu untergraben. Russland versucht systematisch, seine Nachbarn unter Zwang zu beugen, europäische Länder zu destabilisieren und die Weltordnung in Frage zu stellen. Das können wir nicht hinnehmen, denn unser Ziel ist es, den Frieden auf unserem Kontinent zu schützen und zu bewahren“, schreiben Macron und Merz. Und kurz darauf geben sie kund: „Was auf dem Spiel steht, wird die europäische Stabilität für die kommenden Jahrzehnte bestimmen.“

Die Rhetorik imperialistischer Mächte gegenüber Russland wurde bisher nur in den Vorbereitungsphasen großer Kriege übertroffen. Erst vor wenigen Tagen erklärte Kaja Kallas, Russland habe „einen langfristigen Plan für eine langfristige Aggression“ und: „Europa wird angegriffen, und unser Kontinent befindet sich in einer Welt, die immer gefährlicher wird.“ Sie wiederholte die Warnungen von Mark Rutte, der den Europäern wenige Tage zuvor erklärt hatte: „Sie müssen Ihren Russischkurs beenden oder nach Neuseeland gehen“, als er einen möglichen Angriff Russlands auf den Kontinent in den kommenden Jahren vorhersagte. Auch der US-Botschafter bei der NATO, Mathew Whitaker, warnte: „Die Bedrohungen für die NATO wachsen, und unsere Gegner warten sicherlich nicht darauf, dass wir wieder aufrüsten oder bereit sind, den ersten Schritt zu tun.“

Dies sind nur die jüngsten von Dutzenden von Aussagen hochrangiger Vertreter des europäischen und amerikanischen Imperialismus, die das Herannahen eines Krieges gegen Russland signalisieren. Auf dem NATO-Gipfel in Madrid im Juni 2022 wurde Russland vom „Partnerland“ (2010) zur „größten und unmittelbarsten Bedrohung für die Sicherheit der Verbündeten sowie für Frieden und Stabilität im euro-atlantischen Raum“ hochgestuft. Josep Borrell hat wiederholt betont, dass Russland eine „existenzielle Bedrohung“ für Europa darstelle.

Als Hitler den zukünftigen Einmarsch in die Sowjetunion vorbereitete, schlug seine Reichstagsrede vom 30. Januar 1939 eine ähnliche Richtung ein wie die heutiger europäischer Staats- und Regierungschefs: „Sollte es den internationalen jüdischen Finanziers innerhalb und außerhalb Europas gelingen, die Nationen erneut in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit den Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa.“ Hitler sagte dies sieben Monate vor dem Einmarsch in Polen. Wenn die europäischen Imperialisten kurz davor stehen, einen Krieg zu entfesseln, werden sie nicht zögern, in derselben Weise zu sprechen wie Hitler.

Die bereits laufende Aufrüstung der europäischen Mächte ist das deutlichste Symptom der Vorbereitungen auf einen großen Krieg. Deutschland erhöhte seine Militärausgaben zwischen 2014 und 2021 kontinuierlich, und Russlands Einsatz in der Ukraine diente (wie allen europäischen imperialistischen Nationen) als wichtiger Vorwand, seine Kriegsstruktur drastisch zu reorganisieren, seine Verfassung zu ändern und die höchsten Militärausgaben seit Adolf Hitler zu bewilligen.

„Mit seinem Angriff auf die Ukraine will Putin nicht nur ein Land von der Weltkarte tilgen, er zerstört die europäische Sicherheitsstruktur“, sagte Olaf Scholz, Merz’ Vorgänger, im Februar 2022 im selben Gebäude, das Hitler nutzte. „Der russische Einmarsch in die Ukraine markiert einen Wendepunkt. Er bedroht unsere gesamte Nachkriegsordnung“, fügte er hinzu. Im Juni desselben Jahres erklärte Macron, Frankreich müsse „in eine Kriegswirtschaft einsteigen“, um sich „langfristig zu organisieren“, nachdem die Militärausgaben seit 2019 schrittweise gestiegen waren. Ab 2023 begann das Land mit der Umsetzung eines neuen Verteidigungsplans, der die Militärausgaben bis 2030 verdoppeln soll. In einer Ansprache am 5. März dieses Jahres erklärte der französische Präsident: „Wir treten in eine neue Ära ein“ und warf Russland vor, den Konflikt in der Ukraine zu einem „globalen Konflikt“ zu machen, indem es sich mit Nordkorea und dem Iran verbündet und „diesen Ländern bei der weiteren Aufrüstung hilft“.

Es ist seit langem klar, dass es nicht darum geht, die Ukraine vor einer russischen Invasion zu schützen. Die Osterweiterung der NATO, der Sturz der vorherigen ukrainischen Regierung und der Aufstieg eines faschistischen Regimes, gefördert vom europäischen und amerikanischen Imperialismus – die wahren Ursachen des Krieges im Donbass – machen deutlich, dass diese Regime nie defensive, sondern aggressive Ziele verfolgten. Die Worte und Taten der westlichen Politiker zeigen, dass ihr Ziel nicht darin besteht, einen örtlich begrenzten Konflikt zu lösen, sondern einen umfassenderen Krieg zu führen, um ihre Vorherrschaft über Europa und den gesamten Globus wiederherzustellen, zu sichern und auszuweiten.

Von diesem Zeitpunkt an investierte Deutschland mindestens zwei Prozent seines BIP in die Streitkräfte. Wie sich später bestätigte, war dies von vitalem Interesse für die deutschen Großkapitalisten, die für Europas historisch am stärksten industrialisierte Wirtschaft verantwortlich waren, sich aber lange Zeit der von den Amerikanern etablierten Ordnung unterordneten („um die Deutschen unten zu halten“, wie es das Gründungsmantra der NATO formulierte).

Offenbar geben die Europäer insgesamt, zumindest vorerst, dieses berüchtigte Mantra auf, indem sie das Wiederaufleben des deutschen Militarismus fördern. Und nicht nur sie: Der Vollstrecker dieser Regel – die Vereinigten Staaten von Amerika – muss sich nun mit einer Regierung auseinandersetzen, die von den Europäern, einschließlich der Deutschen, eine Remilitarisierung fordert. Dies offenbart auch das Ausmaß der politischen Krise jenseits des Atlantiks: Die traditionellen Teile des Establishments geraten in Panik angesichts der wachsenden Möglichkeit, die imperialistische Kontrolle über Europa zu verlieren, das seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ein Vasall ist. Ihre europäischen Vasallen, die bisher regierten, versuchten zwar, die alte Ordnung aufrechtzuerhalten, doch die Krise des amerikanischen Regimes wirkte sich auch auf das europäische Regime aus – geschaffen nach dem Vorbild der Amerikaner. Um ihre Profite zu retten und sich von der seit 2008 erlebten Katastrophe zu erholen, erkennen die großen deutschen, französischen und britischen Kapitalisten nun, dass sie ihre Rüstungsindustrie wiederaufbauen müssen, um die alte Macht vergangener Zeiten zurückzugewinnen.

Amerikanische Neokonservative wie Victoria Nuland glaubten, nach dem Sturz von Präsident Janukowitsch einen exklusiven Vorteil gegenüber der Ukraine zu haben. Doch das Land ist weit von den USA entfernt, und obwohl der amerikanische Imperialismus Europa 80 Jahre lang dominierte, liegt die Ukraine immer noch zwischen Russland und Europa – was es den Europäern unmöglich macht, sich nicht an der Ausplünderung der Ukraine zu beteiligen, selbst als Minderheitspartner. Mit der Entwicklung des Konflikts mussten die USA selbst die europäische Beteiligung am Krieg ausweiten. Der schwerste Schlag für die amerikanische Hegemonie war die Wahl Donald Trumps zu einer zweiten Amtszeit und die reduzierte Rolle der USA im Krieg. Da im imperialistischen System kein Vakuum ungefüllt bleibt, entwickelt sich die Ukraine zu einem riesigen Testgelände für die europäische Rüstungsindustrie. Mehr noch: Sie wird zu einem Markt, der die seit 80 Jahren beispiellose Massenproduktion des deutschen, französischen und britischen militärisch-industriellen Komplexes rechtfertigt.

Diesem militärisch-industriellen Komplex gelang es auf dem Juni-Gipfel, die Erhöhung der Verteidigungsausgaben westeuropäischer Länder auf 5 % des BIP aller NATO-Staaten durchzusetzen.

In ihrem Artikel für die Financial Times erinnern Macron und Merz daran, dass die EU und Großbritannien der Ukraine 130 Milliarden Euro bereitgestellt haben und die Unterstützung für die Kiewer Streitkräfte erhöhen, in die ukrainische Rüstungsindustrie investieren und „sicherstellen werden, dass das künftige ukrainische Militär groß genug und ausgerüstet ist, um jede neue Invasion abzuwehren“.

Wer jedoch glaubt, das Endziel sei der Krieg in der Ukraine selbst, irrt sich.

„Aber unsere Verantwortung zu übernehmen, geht über die Ukraine hinaus“, betonen die beiden Staatschefs. Wir werden auf absehbare Zeit in einem zutiefst destabilisierten Umfeld leben, in einer Welt, in der unsere Verbündeten andere Dilemmata und Prioritäten haben werden. Über Russland hinaus werden wir uns noch vielen Herausforderungen stellen müssen, vom Terrorismus bis hin zum Schutz unserer Territorien, Bürger und Interessen weltweit. Wir müssen uns diesen Herausforderungen stellen. Nicht, weil uns jemand darum bittet, sondern weil wir dies klar sehen und es unseren Bürgern schuldig sind.

Welcher Terrorismus bedroht Europa? Einerseits kommt er von außen. Der islamistische Terrorismus, verursacht durch die jahrhundertelange Plünderung Afrikas, des Nahen Ostens und Südostasiens durch die USA, Frankreich, Deutschland und Großbritannien. Verursacht durch die von diesen Mächten angezettelten Kriege – und den Völkermord an den Palästinensern, den sie durch Israel, ihren Vorposten in der Region, fördern. In dieser Hinsicht stehen europäische Demokraten, Liberale und Progressive auf einer Linie mit der extremen Rechten des Rassemblement National oder der AfD. Und obwohl Macron, Merz und ihre Kollegen die Gesetze verschärfen und die Polizei gegen die extreme Rechte stärken, dient dies nur dazu, den gut geölten Staatsapparat der extremen Rechten zu übergeben, damit sie ihn gegen die Bevölkerung einsetzen kann. Die Unterdrückung pro-palästinensischer und kriegsfeindlicher Demonstranten ist kein Widerspruch, sondern die Verwirklichung der Ideen der europäischen Bourgeoisie. Andererseits wird die terroristische Bedrohung – real oder imaginär –, die einst extern war, zu einer internen Bedrohung, insbesondere da Regime, um die Reindustrialisierung durch Wiederaufrüstung zu finanzieren, die Sozialausgaben noch stärker kürzen müssen als in den letzten Jahren und sich dabei aktiver Opposition der Bevölkerung gegenübersehen.

Kürzungen im sozialen Bereich führen nicht automatisch zu Militärausgaben. Sie dürfen nicht zu groß sein, sonst würden Länder schlichtweg ihre Funktionsfähigkeit verlieren. Sie müssen eine Garantie dafür sein, dass die Regime den Banken die zur Finanzierung der Kriegsmaschinerie aufgenommenen Kredite zurückzahlen. Schließlich sind die großen Nutznießer des Wiederauflebens des europäischen Imperialismus die Rüstungskonzerne und vor allem die Banker – nichts ist symbolträchtiger als Stoltenbergs Ernennung zum norwegischen Finanzminister nach seinem Ausscheiden aus der NATO-Führung.

Waren es nicht gerade die Industriellen und Banker, die Hitler und Mussolini vor einem Jahrhundert an die Macht brachten?

Und warum wurden Hitler und Mussolini ausgewählt, um das deutsche und italienische Reich wiederherzustellen? Weil ihre soziale Basis – insbesondere das Kleinbürgertum, aber auch wachsende Armen- und sogar Arbeiterschichten – ruiniert und empört über die Auswirkungen eines krisengeschüttelten imperialistischen Systems war. Die Geschichte wiederholt sich. Macron, Merz und Starmer können die Bedürfnisse der europäischen Bourgeoisie nicht erfüllen, weil ihnen die Massenunterstützung fehlt. Sie repräsentieren zwar, wie Hitler und Mussolini letztlich, die großen internationalen Banken und Industriellen. Doch ihnen fehlt die notwendige Basis in der Bevölkerung, um eine Diktatur durchzusetzen, die volle Macht zur imperialistischen Expansion gewährt.

Mit ihrer reaktionären Aufrüstungs- und Gesetzesverschärfungspolitik ebnen sie ihren derzeitigen Gegnern den Weg, die Macht zu übernehmen und die Aufgabe zu vollenden. Es ist kein Zufall, dass sich Rassemblement National und AfD rasch in das sogenannte demokratische Regime integrieren und bei wichtigen Entscheidungen gemeinsam mit den Regierungen ihrer Länder abstimmen.

Anfang des Jahres riskierte Merz den Verlust der Kanzlerschaft (abgelehnt von den Massen auf der Straße), indem er ein Anti-Einwanderungsgesetz einbrachte, das im Bundestag knapp scheiterte. Dies war das erste deutliche Anzeichen dafür, dass die deutschen traditionellen Parteien tendenziell dem politischen Programm der AfD nachgeben. Eine ähnliche Ausrichtung hatte es bereits im Dezember 2023 in Frankreich gegeben, als ein Anti-Einwanderungsgesetz mit den Stimmen der Macronisten und des RN verabschiedet wurde. „Das ist ein ideologischer Sieg für uns“, sagte Marine Le Pen damals.

Die Verschärfung der Gesetze, die Stärkung der Polizeigewalt und die schrittweise Machtübergabe an die extreme Rechte sind die Garantien, die die europäischen Bourgeoisien brauchen, um die Wiederaufrüstung mit Geld zu finanzieren, das den Arbeitern ohne wirklichen Widerstand abgerungen wird. Sobald die Wiederaufrüstung gesichert ist, werden wir die wahre Bedeutung des von Macron und Merz proklamierten „Schutzes unserer Territorien“ erkennen: die Ausweitung dieser Territorien, um Rohstoffe für die vollständige Reindustrialisierung, Märkte für neue Produkte und die Nutzung des gesamten von der Rüstungsindustrie geschaffenen Materials zu gewinnen. Da Deutschland, Frankreich und Großbritannien nicht Österreich oder Belgien sind, aber dennoch eine gewisse globale Präsenz besitzen, können sie sich nicht mit einer begrenzten Expansion zufrieden geben – über nationale Grenzen hinaus müssen sie kontinentale Grenzen überschreiten („unsere Interessen weltweit“, wie sie schrieben). Nationalismus in imperialistischen Ländern bedeutet kapitalistische Expansion (schließlich muss jeder kapitalistische Staat seine Geschäfte ausweiten), aber als imperialistische Länder haben sie die Macht, andere zu dominieren. Die Nostalgie und Symbolik des Rassemblement National und der AfD, nostalgisch an den französischen und deutschen Militarismus, wird sich bald in die Vernichtung feindlicher Nationen um deren Beherrschung durch ihre jeweiligen Bourgeoisien verwandeln – einschließlich der gegenseitigen Vernichtung.

Die Vereinigten Staaten von Amerika, die im Niedergang begriffene und herausgeforderte Supermacht; China, der aufstrebende Herausforderer; und Russland, die Macht, die sich bereits im Krieg befindet, an Europa grenzt und über die größten Rohstoffreserven der Welt verfügt, werden offensichtlich nicht untätig bleiben. Im Gegenteil: Wie allgemein bekannt ist, machen sie sich bereits bereit, in diesem großen Weltkrieg zu kämpfen.

erschienen am 5. Juli 2025 auf > Strategic Culture Foundation > Artikel

Wissen Sie es noch?

Wem wurde am 10. Dezember 2012 in Oslo der Friedensnobelpreis verliehen?

Einer korrupten und kriegstüchtigen europäischen United.

