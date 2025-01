Russland wird nicht leiden. Die Opfer sind die europäischen Bürger, die durch die Machenschaften des amerikanischen Kapitals, seiner banderistischen Werkzeuge und der europäischen Narren in elende wirtschaftliche Not gestürzt werden.

Strategic Culture Foundation (antikrieg)

Dieses neue Jahr begann mit einer neuen Ära, die Europa unwiderruflich in die wirtschaftliche Finsternis und die elende Oberherrschaft der USA abgleiten lässt.

Uncle Sam hat sein jahrzehntelanges Bestreben, Europa vollständig zu beherrschen, dank der Hilfe eines Neonazi-Regimes in der Ukraine und der erbärmlichen europäischen Politiker, die die Versklavung Europas als eine Art Befreiung bejubeln, gewonnen.

Den Menschen in Europa steht eine unheilvolle Zeit der wirtschaftlichen Not bevor. Das können wir getrost sagen, denn der grundlegendste aller Wirtschaftsfaktoren – Brennstoffenergie – wird für die Europäische Union teurer und ihre Versorgung prekär werden.

Russlands jahrzehntelange Energiebeziehungen zu Europa werden nun abgebrochen. Dies scheint ein erstaunlicher letzter Akt rücksichtsloser Selbstbeschädigung zu sein. Die Volkswirtschaften der Europäischen Union sind durch eine Energiekrise ins Trudeln geraten, die von den führenden Politikern der EU durch den vorsätzlichen Abbruch der russischen Gaslieferungen verursacht wurde. Jetzt, da die letzte wichtige Transitroute abgeschaltet ist, steuert Europa auf die wirtschaftliche, soziale und politische Selbstzerstörung zu.

Am Mittwoch, dem Neujahrstag, kappte das ukrainische Regime die letzte Lieferroute für russisches Gas in die Europäische Union. Dieses Regime, das Stepan Bandera und andere Faschisten der Nazi-Ära verherrlicht, hält mit seiner Russophobie und seiner unerbittlichen Korruption faktisch die gesamte Europäische Union als Geisel.

Die Arroganz und Dreistigkeit sind erstaunlich. Das ukrainische Regime hat keinen gewählten Führer (Zelenski hat die Wahlen im letzten Jahr abgesagt), es ist kein Mitglied der EU, es hat die europäischen Steuerzahler um Hunderte von Milliarden Euro geprellt, und jetzt hat es einseitig die letzte Gaspipeline von Russland in die EU stillgelegt.

Ironischerweise hieß diese Pipeline „Brotherhood Pipeline“. Sie wurde in den 1970er Jahren konzipiert und in den 1980er Jahren in Betrieb genommen, um Erdgas aus Russlands Westsibirien in die EU zu transportieren. Die Ukraine erhielt großzügige Transitgebühren für die Überlandleitung. Die jahrzehntelange Ära der transkontinentalen Zusammenarbeit wurde am 31. Dezember von einem banderitischen Regime beendet, das die Frechheit besitzt, zu behaupten, sein Handeln sei tugendhaft, um „russisches Blutgeld zu stoppen“.

Unglaublich ist auch, dass verschiedene europäische Politiker das ukrainische Vorgehen als Befreiung von der russischen Energieabhängigkeit begrüßten. Einige westliche Medien versuchten sogar, Moskau als den Bösewicht darzustellen, der die Abschaltung veranlasst hat. Der in New York ansässige Council on Foreign Relations zum Beispiel verdrehte die Realität mit der Schlagzeile: „Russland beendet Erdgasexporte nach Europa über die Ukraine“.

Der slowakische Premierminister Robert Fico scheint der einzige vernünftige Politiker in den 27 EU-Mitgliedstaaten zu sein. Er verurteilte die, wie er es nannte, „Sabotage“ der Energieversorgung und der Wirtschaft Europas durch die Ukraine. Fico warnte, die Europäische Union stehe vor einer regelrechten wirtschaftlichen Katastrophe.

Die Transitroute durch die Ukraine versorgte die Slowakei, Österreich, Italien und die Tschechische Republik. Diese Länder müssen sich nun auf den internationalen Märkten um alternative Lieferungen bemühen. Über die ukrainische Route wurde auch die Republik Moldau beliefert, die sich in einer unmittelbaren Energiekrise befindet. Russland sagt, dass die moldawische Regierung ausstehende Rechnungen für frühere Gaslieferungen schuldet.

Die Brotherhood-Pipeline erinnert an eine Ära der Freundschaft und Zusammenarbeit, auch wenn sie während des Kalten Krieges zwischen dem Westen und der Sowjetunion konzipiert wurde. Die 4.500 Kilometer lange Pipeline wurde teilweise mit deutschem Kapital finanziert.

Eine weitere ehrgeizige Versorgungsroute aus der Zeit des Kalten Krieges war die Jamal-Pipeline, die über 4.100 km von Sibirien nach Polen und Deutschland führte. Ihr Betrieb wurde 2022 von Polen nach dem Ausbruch der Feindseligkeiten in der Ukraine gestoppt.

Die erst kürzlich gebauten Pipelines Nord Stream 1 und 2, die 1.200 km unter der Ostsee von Russland nach Deutschland verliefen, wurden 2022 gesprengt. Laut dem angesehenen Enthüllungsjournalisten Seymour Hersh wurde dieser verdeckte Sabotageakt zweifellos von den Vereinigten Staaten von Amerika auf Anweisung von Präsident Joe Biden durchgeführt.

Das Ergebnis ist, dass alle wichtigen russischen Erdgaslieferungen nach Europa nun eingestellt wurden. Die einzige verbliebene Leitung ist Turk Stream, die durch das Schwarze Meer in die Türkei führt. Sie beliefert hauptsächlich Balkanländer, die nicht der EU angehören.

Innerhalb von zwei Jahren ist Russland vom Hauptlieferanten der EU-Gasimporte (über 40 Prozent) zu einer unbedeutenden Quelle geworden. Der große Gewinner dieser phänomenalen Marktstörung sind die Vereinigten Staaten, deren Flüssiggasexporte in die EU sich verdreifacht haben. Ein weiterer Gewinner ist Norwegen, das nicht Mitglied der EU ist. Andere Gasquellen für Europa sind Aserbaidschan und Algerien.

Die beispiellosen Mehrkosten, die Europa durch diese enorme Neuordnung seines Energiehandels entstehen, belasten die Wirtschaft, die Industrie und die Haushalte in der EU mit lähmenden Belastungen. Neue Pipelines müssen gebaut werden, ebenso wie neue Terminals, um das gelieferte Gas aufzunehmen. Die US-Exporte kosten 30 bis 40 Prozent mehr als das russische Produkt.

Der Einbruch der deutschen Wirtschaft aufgrund höherer Energiekosten ist direkt auf das Abschneiden des reichlich vorhandenen und erschwinglichen russischen Gases zurückzuführen. Und es wird noch schlimmer kommen. Das düstere Schicksal Deutschlands ist ein Vorbote der wirtschaftlichen Misere, in die die gesamte EU kopfüber hineinschlittert.

Die Geschichte des wirtschaftlichen Niedergangs Europas ist so offensichtlich wie eklatant.

Natürlich geht es darum, dass die Vereinigten Staaten ihre westlichen „Verbündeten“ für ihre eigenen Interessen benutzen und missbrauchen. Für die westlichen Imperialisten gibt es keine Verbündeten, sondern nur Interessen. Und diese Maxime wird von den Amerikanern bis zum Äußersten ausgereizt.

Seit Jahrzehnten haben sich die USA vehement gegen den Energiehandel zwischen der EU und Russland gestellt. Bereits in den 1980er Jahren versuchte die Regierung von Präsident Ronald Reagan, den Bau der Bruderschaftspipeline mit der Androhung von Wirtschaftssanktionen zu verhindern. Die Amerikaner erklärten ganz offen, dass sie nicht wollten, dass Europa und die Sowjetunion kooperative Beziehungen entwickeln.

Zumindest in früheren Zeiten schienen die europäischen Regierungen mehr Unabhängigkeit und Rückgrat zu haben. Deutschland, Frankreich, Italien und andere widersetzten sich den Forderungen Washingtons, die Gasprojekte einzustellen.

Das seit langem verfolgte strategische Ziel der USA, Russland als Energielieferant für Europa zu verdrängen, wurde nun verwirklicht. Es ist ein Zeichen für die verzweifelten Zeiten und für die Gesetzlosigkeit, dass amerikanische Militärangehörige europäische Infrastrukturen angreifen.

Die Sprengung der Nord-Stream-Pipelines und der Stellvertreterkrieg in der Ukraine haben das strategische Ziel der USA und ihrer NATO-Vertreter gesichert – die Deutschen (Europäer) unten, die Amerikaner drin und die Russen draußen zu halten.

So viel zum Kapitalismus der freien Marktwirtschaft und der auf Regeln basierenden Ordnung, die die amerikanischen und europäischen Eliten predigen. Die Praxis ist brutaler wirtschaftlicher Wettbewerb und Dominanz durch den Lauf einer Waffe. Millionen von Menschenleben wurden in diesem „großen Spiel“ der amerikanischen imperialistischen Schikane vernichtet, und der Stellvertreterkrieg in der Ukraine birgt die Gefahr einer Eskalation zu einem atomaren Dritten Weltkrieg.

Das Banderiten-Regime – ein Echo der Nazi-Vergangenheit – hat es den Vereinigten Staaten von Amerika ermöglicht, Europa für Washingtons imperialistische Wünsche zu versklaven.

Tragischerweise ist eine Gruppe elitärer europäischer Politiker so sehr von Russophobie und Unterwürfigkeit gegenüber ihrem amerikanischen Oberherrn besessen, dass sie vor Freude darüber krähen, Russland abzuschneiden.

Russland wird nicht leiden. Seine riesigen Energieressourcen finden alternative lukrative globale Märkte. Die Leidtragenden sind die europäischen Bürger, die durch die Machenschaften des amerikanischen Kapitals, seiner banderitischen Handlanger und der Euro-Trottel in elende wirtschaftliche Nöte gestürzt werden.

erschienen am 3. Januar 2024 auf > Strategic Culture Foundation > Artikel

