„Erst Hunde, dann Menschen“ – Top-Tierarzt enthüllt Mega-Skandal: Tierimpfstoffe sind darauf ausgelegt, unsere Haustiere zu euthanasieren

Dr. John Robb, ein Tierarzt aus Connecticut mit über 32 Jahren Erfahrung, macht schon seit Jahren auf die Schäden aufmerksam, die durch das Impfen von Tieren entstehen können. Er meint, dass zu viele Impfungen bei Haustieren zu ernsthaften Gesundheitsproblemen führen können, wie zum Beispiel Erbrechen, Tumoren an der Einstichstelle, Immunerkrankungen und sogar zum Tod durch Anaphylaxie.

Dr. John Robb hat die Bewegung „Protect the Pets” gestartet, eine Basisbewegung, die das Bewusstsein für die Gefahren von zu vielen Impfungen in der Tiermedizin schärfen will. Die Bewegung will verantwortungsvolle Impfpraktiken fördern, Haustiere vor Schaden bewahren und sich für Änderungen der bestehenden Tollwutimpfgesetze in den USA einsetzen.

Er geriet mit Mars/Banfield in Konflikt, weil er sich weigerte, Haustieren unnötige Tollwut-Auffrischungsimpfungen zu verabreichen. Er war der Meinung, dass die Impfprotokolle eher von Profitinteressen als von wissenschaftlichen Erkenntnissen und dem Wohlergehen der Tiere bestimmt waren. Mars/Banfield hingegen hielt sich an die branchenüblichen Praktiken.

Mars, Inc. ist ein multinationales Unternehmen, das Süßwaren, Lebensmittel und Tierpflegeprodukte herstellt. Es ist Eigentümer von Banfield Pet Hospital, einer Tierarztkette mit über 900 Standorten.

Wegen seiner Haltung kündigte Mars/Banfield den Franchisevertrag mit Dr. Robb und übernahm 2012 die Kontrolle über seine Banfield-Klinik in Stamford, Connecticut. (Vgl. change.org) Dr. Robb wurde daraufhin vom Connecticut State Board of Veterinary Medicine für 25 Jahre auf Bewährung gesetzt.

Die Kammer entzog Dr. Robb nicht nur für 25 Jahre die Zulassung, sondern verbot ihm auch, während der gesamten Probezeit Tollwutimpfungen an Tieren durchzuführen, und ordnete an, dass seine Praxis überwacht und stichprobenartigen Kontrollen unterzogen wird.

Unbeeindruckt davon gründete Dr. Robb die Bewegung „Protect the Pets“ (Schützt die Haustiere), deren Ziel es ist, Tierhalter über die Realitäten der Überimpfung aufzuklären und Tierärzte dazu zu bewegen, die Gesundheit der Tiere über den Profit zu stellen.

In einem Video, das er 2021 auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte, erklärte er, was ihn trotz der rechtlichen Konsequenzen motiviert, sich für die Gesundheit von Haustieren einzusetzen. Er beschreibt die gleiche Korruption und Dominanz großer Konzerne in der Tiergesundheit wie in der Humanmedizin. Wir empfehlen Ihnen, dieses Video auf Facebook anzusehen.

Dr. Robb argumentiert, dass die Standard-Impfprotokolle, die empfehlen, allen Haustieren unabhängig von ihrer Größe die gleiche Impfstoffmenge zu verabreichen, für kleinere Tiere schädlich sein können. Er behauptet, dass dieser Ansatz zu einer Überimpfung führen kann, die bei Haustieren zu Nebenwirkungen führen kann.

Er plädiert für Titer-Tests, eine Blutuntersuchung, mit der festgestellt wird, ob ein Haustier über ausreichende Antikörper verfügt, um Krankheiten abzuwehren. Er ist der Ansicht, dass dieser Ansatz dazu beitragen kann, Überimpfungen zu verhindern und das Risiko von Nebenwirkungen zu verringern.

Dr. Robb hat die durch übermäßige Impfungen verursachten Schäden aus erster Hand beobachtet. Er hat Haustiere behandelt, die unter impfstoffbedingten Verletzungen litten, und sogar Patienten aufgrund von Nebenwirkungen verloren. Diese Erfahrung hat ihn dazu veranlasst, sich für die Sensibilisierung für die potenziellen Risiken von Tierimpfungen einzusetzen.

Dr. Robbs Bedenken hinsichtlich Tierimpfungen basieren auf dem Eid der Tierärzte, der die Bedeutung der Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Fähigkeiten zum Wohle der Gesundheit und des Wohlergehens der Tiere betont. Er ist der Ansicht, dass Tierärzte die Verantwortung haben, das Wohlbefinden ihrer Patienten in den Vordergrund zu stellen und ihre Entscheidungen auf der Grundlage der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu treffen.

In dem folgenden Video spricht Dr. Robb mit Neal von Growlies Pet Foods. Sie diskutieren die Probleme mit Impfstoffen für Hunde, eine gesunde Ernährung für Hunde und seine Kampagne zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und des Wohlbefindens von Haustieren.

Growlies wurde Anfang 2021 von Dane Creek Capital Corp. übernommen (vgl. Pet Food Processing) und seine Website ist nicht mehr verfügbar. Eine Kopie des Transkripts des untenstehenden Videos, das ursprünglich auf der Website von Growlies veröffentlicht wurde, wurde auf der Wayback Machine archiviert.

Growlies: Dr. John Robb – Impfstoffe und veterinärmedizinische Verantwortlichkeiten, 22. Mai 2020 (49 Minuten)

Erst Hunde, dann Menschen

Vor einigen Wochen habe ich meinem Bulldoggenzüchter, von dem ich kürzlich einen Welpen erworben habe, folgende E-Mail geschickt: „Die CDC normalisiert die obligatorische Impfung gegen Tollwut und die Mikrochip-Implantation bei Hunden, damit ihre Besitzer diesem Beispiel folgen – dies bedeutet nichts anderes als eine Verschärfung der dystopischen technokratischen Maßnahmen für eine immer stärkere Überwachung und die Einführung tödlicher Impfstoffe für Menschen und ihre Haustiere gleichermaßen …“

Es überrascht nicht, dass der Züchter auf diese E-Mail nie geantwortet hat.

Tierärzte verabreichen zunehmend Impfstoffe in die Schwänze und Beine von Hunden, obwohl sie genau wissen, dass diese Gliedmaßen amputiert werden müssen, wenn das Tier schließlich an den Injektionsstellen durch den Impfstoff verursachte Tumore entwickelt. Das ist alles andere als „sicher und wirksam“. Ich habe kürzlich mit einer Frau gesprochen, die von ihrem Landkreis alle paar Jahre gezwungen wurde, ihrem Hund die Tollwutimpfung zu verabreichen, woraufhin ihr geliebtes Haustier einen Tumor im Hals entwickelte (es ist nicht so einfach, einen ganzen Hals zu amputieren). Sie erklärte, dass ihr kluger Tierarzt den Impfstoffhersteller kontaktierte, der wiederum seine Vertreter schickte, um den Hund zu untersuchen, und zu dem Schluss kam, dass sie verantwortlich waren, sodass sie schließlich alle Tierarztkosten im Zusammenhang mit der Tumorentfernung vollständig übernahmen.

Dass ein Bundesstaat, ein Landkreis und das Center for Disease Crimes (CDC) die Macht haben, Tierbesitzer zu zwingen, ihren Tieren verschiedene Impfstoffe zu verabreichen, ist wirklich ein Affront gegen die Freiheit, und um das Ganze noch schlimmer zu machen, gibt es in den USA pro Jahr etwa zwei Todesfälle durch Tollwut beim Menschen und 1-3 gemeldete Tollwutfälle beim Menschen. Die Impfstoffhersteller und das CDC werden argumentieren, dass diese äußerst niedrigen Zahlen auf ihre Impfungen zurückzuführen sind, aber genau wie beim gesamten Impfplan für Kinder sowie bei den „Impfstoffen” gegen Grippe und modifizierten mRNA-Slow-Kill-Biowaffen werden sie nicht in der Lage sein, eine einzige qualitativ hochwertige Forschungsstudie vorzulegen, die ihre fadenscheinigen Behauptungen stützt.

Was für ein seltsamer und glücklicher Zufall, dass mein neuer Freund Huxley zufällig ein so vehementer „Impfgegner” ist:

In den letzten zehn Jahren haben die meisten Regierungen weltweit still und ohne Aufmerksamkeit der Presse damit begonnen, die Kennzeichnung von Hunden mit Mikrochips vorzuschreiben. Der Chip enthält Informationen über Impfungen und den allgemeinen Gesundheitszustand sowie Angaben zum Besitzer, einschließlich seiner Telefonnummer. Die meisten Menschen haben sich daran gehalten, und es gibt keine organisierte Bewegung dagegen. In den letzten zehn Jahren ist dies zur gängigen Praxis geworden, und die Durchsetzung wird ständig verschärft.

Im Juli dieses Jahres führte die CDC eine neue Regelung ein, wonach alle Hunde, die in die Vereinigten Staaten einreisen, mit einem Mikrochip versehen sein müssen, selbst wenn Sie als US-Bürger auf Reisen sind. Diese Idee stieß auf großen Widerstand, insbesondere aus Kanada. Die CDC passte daraufhin ihre Regelung an und befreite Personen, die in den letzten sechs Monaten aus „risikoarmen” Ländern eingereist waren, von dieser Verpflichtung. Tatsächlich gilt die Regelung jedoch in den meisten Fällen, und das Ergebnis ist dasselbe: Alle Hunde müssen mit einem Mikrochip versehen werden, unabhängig davon, ob der Besitzer dies wünscht oder nicht.

Natürlich ist es das Ziel, dies im Laufe der Zeit zu intensivieren, wenn der Widerstand nachlässt, die Akzeptanz zunimmt und die Vorstellung von Computerchips unter der Haut aller Haustiere zur Normalität wird. Haben Sie schon einmal von Transhumanismus gehört, der Integration von Menschen und Maschinen zu einem einzigen Organismus? Dies ist Transanimalismus, und das Chippen von Haustieren ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung.

Schließlich bietet der Chip nichts Besonderes, was ein Tag nicht auch bieten würde. Der Zweck besteht nicht darin, Ihr Haustier wiederzufinden, falls es wegläuft. Der Chip verfügt über keinen GPS-Tracker. Wenn Sie das möchten, gibt es sehr einfache Möglichkeiten, dies mit einem Airtag oder einem anderen Ortungsgerät zu erreichen. Der Chip hilft nur dann bei der Suche nach dem Haustier, wenn der Hund zum Tierarzt gebracht, gescannt und die Telefonnummer des Besitzers angezeigt wird. Es scheint wesentlich einfacher zu sein, dem Hund dafür einfach eine Marke anzubringen.

Es wird argumentiert, dass ein Tag ausgetauscht werden kann. Das gilt auch für einen Chip. Es ist zwar aufwändiger, aber zumindest hat ein Tag den Vorteil, dass er humaner und sicherer ist. Es gibt Fälle von Vergiftungen durch das Chippen von Hunden, die zwar selten sind, aber dennoch vorkommen. Ein einfacher Hundetag ist nicht invasiv, steht jedoch nicht im Einklang mit dem Techno-Utopismus der Praxis des Chippens von Haustieren.

Eine Tierarzthelferin hält am 4. April 2016 im PDSA-Krankenhaus in Wolverhampton, England, einen Mikrochip für Hunde in der Hand. (Christopher Furlong/Getty Images)

Ich habe mit einigen renommierten Experten für Infektionskrankheiten und Impfungen gesprochen. Sie hatten noch nie von dieser Regel oder dieser Praxis gehört. Ich habe den starken Eindruck, dass die meisten Menschen noch nie von dieser Praxis gehört haben, obwohl neue Hundebesitzer zweifellos dem Druck vieler Tierärzte ausgesetzt sein werden. Tatsächlich beginnt dieser Druck bereits beim ersten Besuch. Sie empfehlen eine Impfung nach der anderen und erklären nur zögerlich, dass alle außer der Tollwutimpfung optional sind. Sobald dieser Zyklus beginnt, hört er nicht mehr auf, und der Chip wird zur empfohlenen Option, um auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Tatsächlich haben alle Länder der Europäischen Union bereits eine Chip-Pflicht für Hunde eingeführt. Das Vereinigte Königreich ebenfalls. Ich verfüge über keine Informationen aus erster Hand, daher vermute ich, dass die Durchsetzung und Einhaltung dieser Vorschrift lückenhaft ist, aber wenn Sie einen Tierarzt aufsuchen, werden Sie direktem Druck ausgesetzt sein. Der Arzt wird sich schockiert zeigen, wenn er feststellt, dass Ihr Haustier noch keinen Chip hat, und darauf bestehen, dass es sofort einen erhält. Das bedeutet auch, dass alle neuen Haustiere gechipt werden.

Der Chip selbst ist etwa so groß wie ein Reiskorn. Er kann im Körper verloren gehen und mit der Zeit auch ausgestoßen werden. Außerdem kann er seine Funktion einstellen. Mit anderen Worten: Die Technologie ist nicht unfehlbar und befindet sich noch im Versuchsstadium, was die Befürworter und Befürworterinnen jedoch nicht davon abhält, sie durchzusetzen.

Die Begründung dafür findet sich in einer neuen These, die in epidemiologischen und impfwissenschaftlichen Kreisen vertreten wird. Diese These besagt, dass „Spillover“-Krankheiten in gewisser Weise zunehmen, d. h., dass Krankheiten zunehmend von Tieren auf Menschen übertragen werden. Ich habe bisher keine unumstößlichen Beweise für diese These gefunden, aber sie wird in der Literatur häufig angeführt.

Als die große Debatte über den Ursprung von SARS-CoV-2 entbrannte, waren die Befürworter der These vom natürlichen Ursprung besonders motiviert, zu behaupten, dass COVID-19 genau ein solcher Fall sei. Die Debatte über die Vogelgrippe ist in der Tat mit dieser Behauptung eines zunehmenden Spillover verbunden. Diejenigen, die die Vogelgrippe für einen weiteren Testlauf der mRNA-Plattform nutzen möchten, setzen genau darauf große Hoffnungen.

Aus diesem Grund hat das Ministerium für Gesundheit und Soziales eine PREP-Act-Mitteilung für die Vogelgrippe herausgegeben, die eine Notfallzulassung und damit eine Entschädigung für einen Vogelgrippe-Impfstoff auslöst.

Robert F. Kennedy Jr. kommentiert: „Die US-Regierung hat 4,8 Millionen Dosen Vogelgrippe-Impfstoff von der Firma CSL Seqirus bestellt, der in Hundenierezellen hergestellt wird und ein gefährliches squalenhaltiges Adjuvans enthält. Die [American Medical Association] hat am vergangenen Freitag [Current Procedural Terminology]-Codes für diesen Impfstoff herausgegeben, damit Ärzte für die Verabreichung eine Erstattung erhalten können. Seit 2022 gab es in den USA insgesamt 11 Fälle von Vogelgrippe, alle mild, die meisten nur mit Bindehautentzündung. Bei keinem Fall wurde eine Übertragung von Mensch zu Mensch nachgewiesen.“ (Vgl. X)

Ein Tierarzt und ein Heiler halten ein Sandkatzenjunges im Zoologischen Garten „Parc des Felins“ in Lumigny-Nesle-Ormeaux östlich von Paris fest, um eine allgemeine Gesundheitsuntersuchung durchzuführen und einen Mikrochip zu implantieren, am 23. Mai 2019. (Thomas Samson/AFP via Getty Images)

Während der Einführung des COVID-Impfstoffs experimentierten einige Großstädte mit Impfpässen. New York City versuchte zwischen dem 18. September 2021 und dem 7. März 2022, die gesamte Stadt von den Ungeimpften zu trennen, und nutzte dazu eine App namens „Key to NYC”. Die Stadt investierte 100 Millionen Dollar in die Entwicklung der App, jedoch war sie nicht erfolgreich. Sie funktionierte nicht zuverlässig und konnte Impfungen aus anderen Bundesstaaten nicht integrieren. Es war ein Fehlschlag. Zu dieser Zeit hielten andere Städte dies jedoch für die Zukunft und kopierten das Konzept. Boston, New Orleans und Chicago wurden gesperrt, sodass nicht geimpfte Personen keine Bibliotheken, Bars, Restaurants, Museen oder Theater besuchen konnten.

Europa und Kanada taten dasselbe. Australien versucht weiterhin, die Menschen dazu zu bewegen, ihre medizinischen Daten mit ihren digitalen Impfausweisen auf ihren Smartphones zu verknüpfen. Es ist nicht einmal ansatzweise weit hergeholt zu behaupten, dass das eigentliche Ziel darin besteht, die gesamte Bevölkerung mit Chips zu versehen, die über eine App gesteuert werden, deren Daten an Regierungsbehörden weitergegeben werden. Der Einsatz dieser Technologie bei Hunden ist Teil der Einführung, eine Methode, um die Bevölkerung an die digitale Gesundheitsüberwachung mittels Chips unter der Haut zu gewöhnen. Sie muss normalisiert werden, damit die Menschen mitmachen.

Es erfolgt stets Schritt für Schritt. Was mit Tieren beginnt, soll schließlich auch auf Menschen übertragen werden. Derzeit zeigen sich die Menschen äußerst widerständig gegenüber Impfvorschriften und sogar gegenüber den neuesten Impfstoffen, die viel versprechen, jedoch Myokarditis verursachen können. Dies stellt ein erhebliches Problem für die Industrie dar, das sie durch die nächste Krankheitspanik zu beheben hofft, weshalb wir derzeit so viel über die Vogelgrippe hören.

Die meisten Menschen wissen nichts über diesen neuen Trend und sind wahrscheinlich schockiert, wenn sie erfahren, dass es ihn überhaupt gibt. Aber was soll der Durchschnittsbürger tun? Die Vorschriften kommen in der Regel nicht von den Gesetzgebern, sondern von den Behörden, die die Regeln so umsetzen, als hätten sie unbegrenzte Macht, alles zu tun, was sie wollen. Wenn sie damit bei Hunden und Katzen durchkommen, sind die Menschen die nächsten auf der Liste. Tatsächlich ist genau das der springende Punkt.

