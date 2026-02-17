Ernst Wolff warnt: WEF 2026 war der Auftakt zu einem gigantischen Umbruch unserer Welt

Wie in einer Reuse, einem traditionellem Fischfanggerät: Der Weg hinein ist leicht – der Ausweg kaum mehr möglich. Der deutsche freie Journalist und Autor Ernst Wolff warnt im folgenden Video vor einer digitalen Entwicklung, die weltweit und nahezu unbemerkt voranschreitet. Von Tokenisierung über digitales Zentralbankgeld (CBDCs) bis hin zu digitalen Identitäten und den sogenannten 15-Minuten-Städten – Schritt für Schritt würden entscheidende „Fluchtwege“ geschlossen. Das WEF 2026 bezeichnet Wolff als als Auftakt zu diesem gigantischen Umbruch, der nach seiner Einschätzung in totale Kontrolle und ein „digitales Gefängnis“ münden könnte. [weiterlesen bei kla.tv]

