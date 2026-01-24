Ernst Wolff WARNT: „15 Minuten Stadt wird Realität!“ (Oxford-Testlauf)

Das WEF-Treffen 2026 in Davos war kein normales Jahrestreffen – es war der Startschuss für einen gigantischen Umbruch. Ernst Wolff enthüllt, wie Larry Fink und Blackrock die Kontrolle übernommen haben und was Tokenisierung, Stable Coins und digitale Überwachung wirklich für uns bedeuten. In England läuft bereits der Testlauf für totale Kontrolle.

