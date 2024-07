Ernst Wolff: Vorbereitungen für neuen Weltkrieg laufen – Sag rechtzeitig Nein!

Kriege werden immer lange vorbereitet. Das war beim Ersten Weltkrieg so und auch beim Zweiten Weltkrieg. Ist das, was gerade vor unseren Augen geschieht, die Vorbereitung für einen neuen großen Krieg? Werden sich die Menschen abermals „kriegstüchtig“ machen lassen oder sagen sie dieses Mal rechtzeitig NEIN!? [weiterlesen bei kla.tv]

Es wird immer Menschen geben, die Kriegswaffen herstellen. Alles nur eine Frage der Bezahlung.

Es wird immer Menschen geben, die diese Waffen gegen andere Menschen auch anwenden. Alles nur eine Frage der Bezahlung.

Es wird immer Menschen geben, die freiwillig für anderein Kriege ziehen. Alles nur eine Frage der Bezahlung.

Es wird immer Menschen geben, die von Zerstörung profitieren. Alles nur im Sinne der Geldvermehrung.

Und was schließen wir daraus?

Money makes the world go round

„Der Krieg ist ein besseres Geschäft als der Friede. Ich habe noch niemanden gekannt, der sich zur Stillung seiner Geldgier auf Erhaltung und Förderung des Friedens geworfen hätte.

Die beutegierige Canaille hat von eh und je auf Krieg spekuliert.“ (Carl von Ossietzky in der Weltbühne vom 8. Dezember 1931)

