Dr. Reiner Fuellmich verrottet in einem deutschen Verlies, im europäischen Garten, wo Menschenrechte und Freiheit, der Macht die Wahrheit zu sagen, ohne Angst vor Strafe zu sein, von größter Bedeutung sind.

von Stephen Karganovic (strategic culture)

Technisch gesehen ist das Thema dieser Linien, der deutsch-amerikanische Anwalt Dr. Reiner Fuellmich, wenn wir die Urteile der deutschen Gerichte durchgehen würden, ist ein verurteilter „Verbrecher“, der eine dreijährige und neunmonatige Haftstrafe verbüßt, kein Held. In den letzten Jahren behandeln ihn die deutschen Behörden als Verbrecher. Die deutsche Rechtsprechung hat ihn als zum Nachdenken und zum Verführer eingestuft.

Dr. Fuellmich ist in Deutschland unter den härtesten Bedingungen eingesperrt, die jeder Gefangene in diesem Land seit 1945 ertragen musste. Es könnte sehr solide argumentiert werden, dass Nazi-Häftlinge in Deutschland, während sie in Nürnberg auf das Urteil warten, mit größerer Rücksicht genommen wurden als dieser angesehene Praktiker der Anwaltschaft und des Beamten in der „demokratischen“ Bundesrepublik Deutschland nach der Vereinigung.

Wir haben bereits ausführlich darüber geschrieben, wie Dr. Fuellmich trat aus der Reihe mit seiner verheerenden Dekonstruktion des groben und gierigen Fehlverhaltens der Pharmaindustrie während der Covid-Pandemie (auch hier und hier). Diese Enthüllung, nicht die fabrizierte Ladung der Veruntreuung, ist die eigentliche Ursache für seine gegenwärtigen Probleme. Dr. Fuellmich und sein Forschungsteam demonstrierten überzeugend, wie eine Handvoll insider-Globalist-Parmafirmen den erfundenen globalen Notfall nutzte und im Einklang mit korrupten Regierungen einen immensen finanziellen Gewinn daraus erzielte. Diese unrechtmäßig erlangten Gewinne wurden extrahiert, während sie als Versuchskaninchen Millionen von ahnungslosen Menschen verwendeten, die von ihren abscheulichen Regierungen zur Einhaltung des Pandemieregimes gezwungen wurden.

Dr. Fuellmich schmachtet nun in einem deutschen Gefängnis, weil er seine juristischen und forschungstechnischen Talente und Ressourcen brillant einsetzt, um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die finsteren Motive der technischen globalen Gesundheitskrise zu lenken und die Gefahren der gefälschten „Impfstoffe“ zu dokumentieren, die von gut vernetzten globalistischen Pharmazeutika wie Pfizer und Astra Zeneca entwickelt wurden. Diese Ergebnisse mussten um jeden Preis unterdrückt werden, damit die Öffentlichkeit keine Ahnung bekam, dass Dr. Die Position von Fuellmich ist völlig faktenbasiert und vernünftig.

Dr. Fuellmich konnte nicht direkt wegen der eigentlichen „Vergehen“ angeklagt und verurteilt werden, die die Wut seiner Verfolger provozierten, weil das das Spiel weggegeben und die Verfolger selbst in ein ungünstiges Licht geworfen hätte. Stattdessen gingen die deutschen Sicherheitsdienste perfidiös vor. Sie infiltrierten in seinem „Corona Committee“ (Corona-Ausschuss) ihre Agenten, die zur richtigen Zeit aktiviert wurden, um fälschlicherweise gegen Dr. Fuellmich, dass er das, was sich durch zeitgenössische Betrugsstandards herausstellte, als ziemlich triviale Summe aus dem Haushalt des Ausschusses veruntreute. Aber diese Behauptung gab der deutschen Justiz den erforderlichen Vorwand, um ihn in Gewahrsam zu nehmen und Anklagen zu erheben, die legitim und nicht mit einem Gedankenverbrechen oder einem Sprachvergehen zusammenhingen, und verkleidete daher bequemerweise das wahre Motiv, ihn Missbrauch und Repression zu unterwerfen.

Vielleicht ist eine weitere „Pandemie“ in Arbeit (Hantavirus kommt mir in den Sinn, aber wir können nur spekulieren, was die beschäftigten Labore endlich finden werden) und ein lästiger Whistleblower dieses Kalibers muss aus dem Weg geräumt werden.

Wenn eine lästige Person wie Dr. Fuellmich soll diskreditiert und zum Schweigen gebracht werden, eine Verleumdungskampagne wird normalerweise gestartet, um den Känguru-Gerichtsprozess abzudecken. Ein Beispiel für eine solche konzertierte Verleumdung ist die folgende böse KI-generierte Bezugnahme auf ihn und sein Werk:

„Reiner Fuellmich ist ein ausgeschlossener deutscher Anwalt, der COVID-19-Verschwörungstheorien förderte und behauptete, die Pandemie sei eine ‚geplante inszenierte Pandemie‘ und eine ‚PCR-Test-Pandemie‘, die von globalen Eliten entwickelt wurde. Er plädierte gegen Impfungen, bezeichnete sie als gefährlich und setzte sich für die Idee von ‚Nürnberg 2‘-Studien gegen globale Gesundheitsbeamte ein.“

Dies ist eine falsche Darstellung, die vorgibt, eine genaue Darstellung zu sein. Es ist voll von Unwahrheiten. In den USA Dr. Fuellmich wurde nicht ausgeschlossen und seine Ergebnisse sind keine Verschwörungstheorien, sondern sorgfältig recherchierte Fakten, die seine Gegner nie auf wissenschaftlicher Ebene zu widerlegen versucht haben. Er plädierte nicht vor Impfungen, warnte jedoch vor der gesundheitlichen Gefahr, die von spezifischen, ungeprüften Gen-Veränderungspräparaten ausgeht, die von Pharmaunternehmen wie Pfizer eingeführt und der Öffentlichkeit fälschlicherweise als Impfstoffe präsentiert wurden. Naiver Glaube an die allgemeine Integrität des Justizsystems, Dr. Fuellmich legte den Gerichten der wichtigsten westlichen Länder die Beweise vor, die sein Komitee gesammelt hatte. Er war jedoch bald nüchtern über die Erkenntnis, dass Gerichte fast überall nicht geneigt waren, seine reichlich dokumentierten und überzeugend argumentierten Einreichungen zu unterhalten. Das ist ein klarer Beweis, wenn überhaupt, dass das Justizestablishment so korrupt und den privaten Geldinteressen verpflichtet ist wie die herrschende politische Klasse, der es dient.

Dr. Reiner Fuellmich ist ein Dissident schlechthin und beschämenderweise wird er in einem Land, das sich fälschlicherweise damit rühmt, Demokratie und Rechtsstaat zu sein, als Verbrecher behandelt. Er wird unter den unmenschlichen Bedingungen eingesperrt, wie es scheint, persönlich für ihn als Strafe für das, was George Orwell in seinem berühmten Roman als Gedankenverbrechen beschrieb. Und wie Winston Smith, der Held dieses Romans, schrieb: „Gedankenkriminalität beinhaltet nicht den Tod: Gedankenverbrechen ist der Tod.“

Weder Amnesty International noch eines der anderen im Kollektiv Westen gegründeten Outfits, um den Vorwand der Menschenrechtsbelangen aufrechtzuerhalten, haben Interesse an Dr. Reiner Fuellmich und seine missliche Lage. Amnesty hat jedoch ein großes Interesse an den Angelegenheiten der Pazifikinsel Tuvalu und dem Notfall gezeigt, mit dem seine Bewohner konfrontiert sind, da der steigende Meeresspiegel sie zu überschwemmen droht. Das ist zweifellos eine würdige Sache, und es ist auch politisch sicher für diejenigen, die sich dafür entscheiden, ihre Tugend durch Aufgreifen zu signalisieren. Und es ist egal, dass die erklärte Mission von Amnesty International darin besteht, sich nicht mit den blinden Kräften der Natur zu befassen, sondern mit dem absichtlichen und unterdrückerischen Fehlverhalten der Regierungen.

Aber wir zögern nicht, uns dorthin zu wagen, wo selbsternannte Menschenrechtsorganisationen anscheinend Angst haben, zu treten. Dr. Reiner Fuellmich ist ein Gefangener des Gewissens und er verrottet in einem deutschen Verlies, im europäischen Garten, wo Menschenrechte und Freiheit, der Macht die Wahrheit zu sagen, ohne Angst vor Strafe zu sein, von den wichtigsten Werten sein.

Deshalb muss er an der Spitze unserer Aufmerksamkeit gehalten werden.

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