ERFOLG » Habeck schafft Deutsche Chemie Industrie vollständig ab!

Wirtschaftsminister Robert Habeck hat mit seiner grünen Agenda einen wahnsinns Erfolg geschaffen. Die BASF gibt am Standort Ludwigshafen sukzesive auf und verlagert die ersten 11 Produktionsanlagen dauerhaft und nachhaltig ins Ausland. Diese Nachricht bekräftigt den Untergang der deutschen chemischen Industrie.

Ich könnte mir vorstellen, dass sich die ökofaschistischen CIA-Agenten jetzt mächtig in die Hände klatschen. Ihre Wähler wohl weniger, aber das interessiert diesen Volkszertretern einen Scheißdreck.

Und? Der Michel schläft immer noch.

„Absolut obrigkeitshörig, des Denkens entwöhnt, typischer Befehlsempfänger, ein Held vor dem Feind, aber ein totaler Mangel an Zivilcourage!

Der typische Deutsche verteidigt sich erst dann, wenn er nichts mehr hat, was sich zu verteidigen lohnt. Wenn er aber aus seinem Schlaf erwacht ist, dann schlägt er in blindem Zorn alles kurz und klein, auch das was ihm noch helfen könnte.“ (C.F. von Weizsäcker)