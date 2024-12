Erdrückende Beweise: USA drängt Ukraine in Krieg mit Russland | Ted Snider

Hier etwas über die andere Seite der Weihnachts-Medaille, was die Medien-Huren leider verschweigen und sich hinter den ekelhaften Kriegstreibern und Waffen-Lobbyisten verstecken.

Die Masken fallen. Der Vorwand des kollektiven Westens, der Ukraine nur „helfen“ zu wollen, sich zu verteidigen, wird nun von westlichen Führern offen aufgegeben, die die ukrainische Regierung offiziell dazu drängen, das Einberufungsalter zu senken, als Voraussetzung für mehr Waffen. Die Ukraine muss noch mehr ihrer jungen Männer opfern, um die Blutgier der neokonservativen Kriegstreiber in Washington und Brüssel zu befriedigen. Was für Wissenschaftler und Beobachter, die immer wieder gesagt haben, dass Neutralität für die Ukraine der offensichtlichste gangbare Kompromiss ist, um den Krieg zu vermeiden (oder zu beenden), schon lange offensichtlich war, wird nun im Mainstream diskutiert, nämlich dass dieser provozierte Krieg immer wieder von den kriegsbefürwortenden Fraktionen in den USA und Europa unvermeidlich gemacht wurde. Ted Snider ist Kolumnist bei Antiwar.com und The Libertarian Institute und ein häufiger Beitragender zu Responsible Statecraft, The American Conservative und anderen Medien.

Und jetzt diese Heuchelei.



Das musste einfach mal raus.

