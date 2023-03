Erdbeben in der Türkei-Syrien: War das ein Terrorakt?

Laut dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan „sind mehr als 13 Millionen Menschen von dem verheerenden Erdbeben in der Türkei betroffen“. (zitiert von Tass, 7. Februar 2023)

von Peter Koenig

„Das Erdbeben hat kolossale Schäden verursacht. Es war die größte Katastrophe nicht nur in der Geschichte unseres Landes, sondern in der Geschichte der ganzen Welt“, wurde Erdogan gegenüber lokalen Fernsehsendern zitiert.

„Wir erleben die schmerzhaftesten Tage unserer Geschichte. Zwei starke Erdbeben mit den Epizentren in Pazarcik und Elbistan in Kahramanmaras [in der Nähe der Stadt Gaziantep] haben in zehn Provinzen große Schäden verursacht. Rund 13,5 Millionen [von 85 Millionen türkischer Bevölkerung] unserer Bürger sind in diesen Gebieten betroffen“, sagte er.

Am frühen Montagmorgen gegen 4 Uhr morgens am 6. Februar 2023 erschütterte ein massives Erdbeben der Stärke 7,8 den Südosten der Türkei und Syriens.

Nach Angaben des US Geological Survey traf das Epizentrum des Erdbebens ein Gebiet etwa 30 km von Gaziantep (2,1 Millionen Einwohner), einer Großstadt und Provinzhauptstadt 100 km von der syrischen Grenze entfernt. Das Beben war etwa 18 km tief.

Etwa 6 Minuten später folgte ein starkes Nachbeben der Stärke 7,10. Lesen Sie hier mehr. Siehe auch NY Post Drohnenvideo unten von einigen der verwüsteten Gebiete.

Die Zahl der Todesopfer durch das Erdbeben übersteigt bisher 5.400, und rund 32.000 Menschen wurden verletzt. Dies ist erst nach dem zweiten Tag, wenn der größte Teil der Zerstörung und Trümmer noch nicht nach Überlebenden oder Leichen durchsucht wurde.

Das Erdbeben traf auch Nordsyrien und hinterließ bisher mindestens 1.200 Tote und Tausende Verletzte.

Im Vergleich dazu war das Erdbeben in Chile 1960, das die Region Santiago erschütterte, eines der verheerendsten Erschütterungen in der jüngeren Geschichte, bei dem etwa 1.700 Menschen ums Leben kamen, sowie der anschließende Tsunami mit einer Todesrate zwischen 2000 und 2.500 und Zehntausenden von Verletzten.

Ein gigantischer Terrorakt?

Wenn Präsident Erdogan Recht hat, dass dies eine der größten Katastrophen der Welt ist – und es sieht sehr danach aus, als hätte er Recht – Kriege zum Trotz, ist das ein Terrorakt?

Was hat die Türkei getan, um eine so verheerende Reaktion hervorzurufen – von wem?

Die Vereinigten Staaten von Amerika? Die NATO, die, was die Befehlsgewalt angeht, auch Washington und das Pentagon ist?

Einige jüngste Initiativen der Türkei – ein Schlüsselmitglied und Schwergewicht der NATO wegen ihrer strategischen geografischen Lage zwischen Ost und West – könnten den Zorn ihrer NATO-Verbündeten hervorgerufen haben.

Nicht unbedingt in der Reihenfolge ihrer Priorität:

1. Die Türkei ist ein Bündnis mit Russland eingegangen – für ein NATO-Mitglied ist das wie „mit dem Feind schlafen“. (Michel Chossudovsky) Eine solche Partnerschaft mit einem NATO-Feind ist in der Tat ein absolutes No-Go für den Westen.

2. Im Rahmen dieses Bündnisses hat die Türkei beschlossen, das russische Luftabwehrsystem S-400 anstelle des US-amerikanischen Patriot-Systems zu kaufen, wie es sich für ein NATO-Mitglied gehört, insbesondere für ein so wichtiges wie die Türkei. Patriot (Phased Array Tracking Radar for Intercept on Target) ist ein Boden-Luft-Raketen- und Anti-Ballistik-System.

Es ist das Luftverteidigungssystem der NATO. Stattdessen ist die Entscheidung der Türkei für das anspruchsvollere, präzisere und effektivere russische S-400 ein starkes Rückgrat für ihr Bündnis mit Russland.

3. Präsident Erdogan vermittelte 2017 ein 2,5 Milliarden US-Dollar schweres Geschäft mit Präsident Putin für die S-400. Die ersten Lieferungen der S-400-Raketenbatterien trafen 2019 ein.

4. Das S-400-System soll eine Gefahr für das NATO-Bündnis sowie für die F-35, Amerikas teuerste Waffenplattform, darstellen. Die Türkei wurde seinerzeit von Präsident Trump streng sanktioniert, insbesondere durch eine vom Ausland manipulierte Währungsabwertung der türkischen Lira, die verheerende Auswirkungen auf die türkische Wirtschaft hatte. Es ist ungewöhnlich, fast unerhört, dass Washington ein NATO-Mitglied für Fehlverhalten „bestraft“.

5. Dem US-Kriegsschiff USS Nitze wird die Einfahrt in das Schwarze Meer durch den türkisch kontrollierten Bosporus verwehrt. Nach Angaben von USNI News wurde das US-Kriegsschiff USS Nitze, ein US-Zerstörer, Anfang Februar 2023 in der Nähe des Schwarzen Meeres gesichtet. Dies soll die größte Annäherung eines US-Kriegsschiffs an Russland seit Beginn von Putins Invasion in der Ukraine gewesen sein.

6. Am 3. Februar wurde die Nitze am unteren Rand der Bosporusstraße gesichtet, auf dem Weg zu einem Hafenaufenthalt in der Türkei. Das letzte US-Kriegsschiff, das die Meerenge passierte, war die USS Arleigh Burke (DDG-51), die das Schwarze Meer am 15. Dezember 2021 verließ.

7. Im Februar 2022 schloss die Türkei die Bosporus-Passage vom Mittelmeer zum Schwarzen Meer für alle Schiffe, die keinen nationalen Hafen im Schwarzen Meer haben.

Das bedeutet, dass US-Kriegsschiffe nicht vom Mittelmeer durch den Bosporus ins Schwarze Meer fahren dürfen, von wo aus Russland für Marschflugkörper von US-Zerstörern, z. B. der USS Nitze, angreifbar ist.

In der Zwischenzeit hat die Nitze einen Hafenaufenthalt in der Marinebasis Gölcük im Marmarameer geplant (siehe Google-Karte oben).

8. Die Türkei, ein wichtiges NATO-Land, zwischen Ost und West, mit dem Bosporus als entscheidender Trennlinie, schließt eine kritische strategische Passage zu ihrem NATO-Verbündeten – der NATO-Befehlshaber, der Russland, den Feind der USA, schützt, wird von Washington nicht mit Freude gesehen.

9. Die türkisch-syrische Annäherung ist sicherlich nicht das, was Washington will. Es ist die jüngste Entwicklung in der Region Überraschungen, wie Arab Center Washington DC berichtet.

10. Das Interesse des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan an einer Annäherung an den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad ist das jüngste Kapitel in seinem heiklen innenpolitischen und regionalen Balanceakt, und es lässt seine Freunde und Feinde, insbesondere die USA, rätseln, wie sich diese Entwicklung auf sie auswirken könnte.

Sollte die Annäherung gelingen, würde sie die innenpolitische und regionale Dynamik in Nordsyrien weiter verkomplizieren, ohne Erdogan einen klaren Vorteil zu verschaffen, außer vielleicht bei den bevorstehenden türkischen Wahlen.

11. Erinnern Sie sich an das russische Engagement in Syrien – als die USA aus Syrien vertrieben wurden? Auf Ersuchen von Präsident Bashar al-Assad war das russische Militär – vor allem die Luftwaffe – von September 2015 bis Ende 2017 weitgehend für den erheblichen, wenn auch nicht vollständigen Rückzug Washingtons aus Syrien verantwortlich.

Im Jahr 2017, als die „Mission erfüllt“ war, wurden die russischen Kampftruppen abgezogen, aber Russland behält eine nominelle Militärpolizeipräsenz in Nordsyrien bei.

12. Die Bombe der Türkei – die Ablehnung Schwedens als NATO-Mitglied vor einigen Tagen könnte der sprichwörtliche Tropfen gewesen sein, der das Fass zum Überlaufen brachte. Damit ein neues Land NATO-Mitglied werden kann, müssen ALLE NATO-Staaten dem neuen Kandidaten zustimmen.

13. Schweden sagt, es könne einige der türkischen Bedingungen nicht erfüllen. Dazu gehören die Anschuldigungen der Türkei, Schweden unterstütze Mitglieder der kurdischen Arbeiterpartei PKK, Erzfeinde Erdogans.

14. Nach Angaben einer türkischen Krisengruppe sind seit 1984 schätzungsweise 30.000 bis 40.000 Menschen bei Kämpfen zwischen der PKK und der türkischen Regierung ums Leben gekommen.

15. Vielleicht standen bei der Ablehnung Schwedens als NATO-Mitglied durch die Türkei auch einige russische Interessen auf dem Spiel. Obwohl zwischen Schweden und Russland seit 1809 Frieden herrscht, haben die beiden Länder im Gegensatz zu anderen Nachbarn nie eine enge Beziehung aufgebaut. Dies gilt insbesondere für die derzeitige schwedische Regierung.

Türkische Parlamentswahlen am 14. Mai 2023

Wenn der Zeitpunkt des Erdbebens Teil eines Plans war, würde er perfekt zu den kommenden Parlamentswahlen am 14. Mai 2023 passen. Präsident Erdogan und seine Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AK-Partei) schneiden in Umfragen derzeit nicht gut ab.

Je nachdem, wie er mit den Folgen des Erdbebens umgeht, können er und seine Partei in den Zustimmungswerten zulegen oder verlieren. Normalerweise verheißen „Natur“-Katastrophen nichts Gutes für die amtierenden Regierungen, unabhängig davon, ob sie dafür verantwortlich sind oder nicht.

In jedem Fall bringen Neuwahlen neue „Chancen“. In der Zwischenzeit ist den meisten Analysten klar, dass keine Wahl wirklich „demokratisch“ ist – dass es buchstäblich keine Wahl auf der Welt gibt, bei der die entscheidende Stimme – der entscheidende Einfluss – nicht vom anglosächsischen westlichen Imperium ausgeübt wird.

Wenn Erdogan durch einen Handlanger der USA ersetzt wird, könnte die Türkei wieder das gewünschte gehorsame NATO-Land werden, kein Bündnis mit Russland, kein „Schlafen mit dem Feind“ mehr.

Ist es ein Zufall, dass nur wenige Tage, nachdem die Türkei die schwedische Kandidatur für die NATO-Mitgliedschaft abgelehnt hat, die Türkei von einem massiven, tödlichen und alles zerstörenden Erdbeben heimgesucht wird, das schwerwiegende Auswirkungen auf Syrien hat und sich sogar auf Zypern und Libanon auswirkt?

War das Erdbeben die Folge eines Terroranschlags? Keine Beweise

Künstliche Erdbeben sind schon früher ausgelöst worden. So wird beispielsweise vermutet, dass das Erdbeben vom 12. Januar 2010 vor Port-au-Prince, der Hauptstadt von Haiti, durch unterseeische/unterirdische Explosionen ausgelöst wurde, um die riesigen Ölreserven, die größtenteils an den Küsten des Karibischen Meeres lagern, näher an die Oberfläche zu bringen, damit sie leichter zugänglich und ausbeutbar sind.

William Engdahls „Strategische Verweigerung von Öl in Haiti?“ weist eindeutig in diese Richtung.

F. William Engdahl sagt, dass geophysikalische Daten darauf hindeuten, dass es massive Öl- und Mineralienvorkommen in und vor der Küste Haitis geben könnte. Siehe dieses 9-minütige Video vom 30. Januar 2010.

Die Wetterkriegführung der US-Luftwaffe

Laut dem AF 2025-Abschlussbericht der US-Luftwaffe bietet die Wettermodifikation „dem Kämpfer eine breite Palette möglicher Optionen, um einen Gegner zu besiegen oder zu zwingen“:

Wettermodifikation wird ein Teil der inneren und internationalen Sicherheit werden und könnte einseitig eingesetzt werden… Sie könnte offensive und defensive Anwendungen haben und sogar zu Abschreckungszwecken eingesetzt werden.

Die Fähigkeit, Niederschlag, Nebel und Stürme auf der Erde zu erzeugen oder das Weltraumwetter zu modifizieren … und die Erzeugung von künstlichem Wetter sind Teil eines integrierten Pakets von [militärischen] Technologien.“

Von der US Air Force in Auftrag gegebene Studie: Weather as a Force Multiplier, Owning the Weather in 2025, August 1996

Das High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP)

Die „Wetterkriegführung“ der US-Luftwaffe steht im Zusammenhang mit dem High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP), das in den frühen 1990er Jahren entwickelt wurde.

Ein wissenschaftlicher Bericht (HAL Id: hal-01082992) über HAARP (2011, 2014) erklärt, dass Hochleistungs-ELF-Strahlung, die durch modulierte HF-Erwärmung der Ionosphäre erzeugt wird, Erdbeben, Zyklone und lokale Erwärmung verursachen kann.

Der Beitrag von Fran De Aquino Maranhao fasste die wissenschaftlichen Erkenntnisse wie folgt zusammen:

„HAARP ist derzeit [2014], [das Projekt wurde in Gakona, Alaska geschlossen und 2014 übertragen] die wichtigste Anlage zur Erzeugung extrem niederfrequenter elektromagnetischer Strahlung (ELF) in der Ionosphäre.

Um diese ELF-Strahlung zu erzeugen, strahlt der HAARP-Sender einen starken Strahl hochfrequenter (HF) Wellen aus, die bei ELF moduliert werden.

Diese HF-Erwärmung moduliert die Temperatur der Elektronen in der Ionosphäre des D-Bereichs und führt zu einer modulierten Leitfähigkeit und einem zeitvariablen Strom, der dann mit der Modulationsfrequenz strahlt.

Vor kurzem arbeitete der HAARP HF-Sender mit 3,6 GW effektiver Strahlungsleistung, moduliert bei einer Frequenz von 2,5 Hz. Es wird gezeigt, dass Hochleistungs-ELF-Strahlung, die von HF-Ionosphärenheizungen wie dem aktuellen HAARP-Heizgerät erzeugt wird, Erdbeben, Zyklone und starke lokale Erwärmung verursachen kann.“

Die Patente, die zur Entwicklung des HAARP-Programms verwendet wurden, sind Eigentum von Raytheon über seine Tochtergesellschaft E-Systems.

Es sei darauf hingewiesen, dass mit der Schließung des Programms The High-frequency Active Auroral Research Program (HAARP) in Gakona, Alaska, im Jahr 2014 für einen anderen Standort die Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) des Pentagon aktiv an der ENMOD-Forschung beteiligt war, von der die meisten klassifiziert sind. Siehe dazu

Zum Zeitpunkt des Schreibens gibt es den Verdacht, aber keine konkreten Beweise dafür, dass das Erdbeben in der Türkei und Syrien ein Terrorakt war, der durch Umweltmodifikationstechniken ausgelöst wurde.

Die vorstehenden Aussagen müssen noch vollständig geklärt werden.

Update des Autors

Die Schlussfolgerung von „No Evidence So Far“ im Titel bezog sich auf den starken Verdacht, dass dieses schreckliche Beben das Ergebnis einer von ENMOD inszenierten Katastrophe war. (Techniken zur Umweltveränderung). Bis heute tötete sie mehr als 48.000 Menschen, verletzte mehr als eine halbe Million, und immer noch werden Zehntausende vermisst.

Wird es jemals Gerechtigkeit geben?

Werden die mutmaßlichen Täter vor Gericht gestellt?

Die Aussage „keine Beweise“ wird immer dünner, besonders wenn man Serdar Hussein, dem Chef der türkischen Raumfahrtbehörde, im russischen Fernsehen zuhört.

Er verwendet hyperbolische emblematische Sprache, wenn er über das harte Titanlegierungsmaterial spricht, das auf die Erde geschossen wird. Es bezieht sich auf die Verwendung der Titanlegierungsstäbe, um diese tödlichen Energiestrahlen mit Superkraft tief in den Boden zur Erde zu senden, um das Erdbeben zu verursachen:

Transkript (Übersetzung)

Der Leiter der türkischen Raumfahrtagentur, Serdar Hussein Yildirim, über Waffen, die Erdbeben verursachen können:

Sie kennen diese Strommasten auf den Straßen. Sie ähneln diesen Säulen, etwa 8-10 Meter hoch. Metallstäbe.

Es gibt nichts in der Stange, keinen Sprengstoff, nichts, aber es ist eine Metallstange aus einem harten Titanlegierungsmaterial.

Sie setzten sie in einen Satelliten. Eine bestimmte Menge von. Und dann zielen sie und starten sie zur Erde. Es ist wie ein Stock mit einer scharfen Spitze. Zum Beispiel, Gott bewahre, fällt es irgendwohin, wir werden das Katastrophenszenario jetzt nicht benennen, aber sobald es zu Boden fällt, dringt es bis zu 5 km tief in die Erde ein.

Dies geschieht sehr schnell und erzeugt ein Erdbeben der Stärke 7-8.

Als Folge des Aufpralls wird alles, was da ist, zerstört. Sehen Sie, hier gibt es keine Waffen, keinen Sprengstoff, keine Bomben, nichts dergleichen. Einfache Stöcke [Ruten]. Aber es gibt eine solche Kraft, die aus dem Weltraum kommt, und du hast keine Chance, sie zu sehen, zu stoppen oder dich zu verteidigen.“

Video hier ansehen

Serdar Husseins Aussage muss noch überprüft werden.

Peter Koenig, 22. Februar 2023

Video:

