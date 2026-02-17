Epstein, SPD, BND, Wirecard | Prof. Homburg

Die Epsteinfiles belasten auch Deutsche wie Philippa Sigl-Glöckner oder die bereits zurückgetretene Nicole Junkermann. Die Sendung nimmt Sigl-Glöckner (SPD) und ihre Verbindung zu Jeffrey Epstein und dem BND ins Visier. Mein Dank geht an die anonyme Posterin „FrauHodl“, die den Namen als erste in den Files entdeckte.
Eine ziemlich akribische Untersuchung von Prof. Homburg, die er durch Querverweise wie ein Kriminalist herausgefunden hat. Was soll man dazu sagen? Unsere Regierung ist eine ziemlich kriminelle Bande, siehe Cum-Ex Scholz, und die Tausende von Wirecard Geprellten werden nicht locker lassen, um das herauszufinden. Denn wenn der BND auch hinter dem Wirecard-Betrug stecken sollte, werden die Geschädigten den Staat für ihre Schäden haftbar machen! Wir zahlen dann alle für Verbrechen des BND!
Letzte Woche brachte Nexus von TRTWorld eine Sendung, daß in allen Epstein-Wohnungen heimlich Videos gemacht wurden, die auch beschlagnahmt wurden, aber bisher nicht veröffentlicht wurden. Diese Sendung brachte eine Mitteilung von Epsteins Finanzier Steven Hoffenberg, inzwischen verstorben,
und eine Diskussion zwischen Barry Levine (Epstein-Biograph), Yasmine Meyer (Rechtsanwältin von Epstein-Opfern) und Brooke Harrington, (Professorin). Leider hat Nexus diese Diskussion bisher noch nicht online gestellt. Vielleicht durfte das Nexus nicht?
Das Ergebnis der Diskussion war, daß bisher keines dieser von Epstein heimlich aufgenommenen Videos veröffentlicht wurde, was jedoch dringend notwendig wäre. Vermutlich verbietet die Schamhaftigkeit, daß solche Epstein-Pornos veröffentlicht werden, zeigt jedoch was alles in den oberen Etagen bei uns so abläuft, während die unteren Etagen buckeln dürfen mit immer neuen Belastungen, z. B. durch die Scheiß-CO2-Bepreisung!
„There are more things in heaven and earth, Horatio, / Than are dreamt of in your philosophy“.
„Es gibt mehr Dinge im Himmel und auf Erden, Horatio, als sich eure Schulweisheit träumen lässt.“