Epstein, SPD, BND, Wirecard | Prof. Homburg

Die Epsteinfiles belasten auch Deutsche wie Philippa Sigl-Glöckner oder die bereits zurückgetretene Nicole Junkermann. Die Sendung nimmt Sigl-Glöckner (SPD) und ihre Verbindung zu Jeffrey Epstein und dem BND ins Visier. Mein Dank geht an die anonyme Posterin „FrauHodl“, die den Namen als erste in den Files entdeckte.

