Entwickelt das Militär Technologien zum Gedankenlesen?

Nein, aber sie treibt die Technik voran, die dein Gehirn manipulieren kann.

In James Corbetts kürzlich erschienenem Artikel „The Battle for Your Brain is ALREADY Underway“ (Der Kampf um Ihr Gehirn ist bereits im Gange) listet er verschiedene von der DARPA finanzierte Projekte zur Entwicklung von Technologien auf, die angeblich bald in der Lage sein werden, Ihre Gedanken zu lesen und zu kontrollieren.

von VN Alexander (dirtyworld1)

Forscher, die auf diesem Gebiet arbeiten, stellen solche Behauptungen schon seit Jahrzehnten auf. Gegen Ende des Artikels wirft Corbett die Frage auf, ob verschiedene DARPA-Pressemitteilungen und Veröffentlichungen von Forschungsprojekten Teil einer massiven Propagandakampagne sein könnten:

Man fragt sich, ob das laute Getöse um diese Neurowaffen nicht selbst Teil des Infokriegs ist.

Das ist ein wichtiger Punkt, den es zu bedenken gilt.

Warum sollten das Militär und Technologieentwickler die Öffentlichkeit glauben machen wollen, dass Wissenschaftler bereits in der Lage sind, falsche Erinnerungen zu implantieren und Gedanken zu lesen? Um Finanzmittel zu erhalten? Ist die DARPA-Gehirninitiative nur ein riesiges Betrugsprojekt, das viele Milliarden Steuergelder verschlingt?

Das ist sehr wahrscheinlich ein großer Teil davon. Corbett erwähnt den berüchtigten Dr. James Giordano, dessen Aufgabe es ist, Finanzmittel für „Gedankenkontrollprojekte“ zu beschaffen. Er wirkt wie ein Jahrmarktsverkäufer, der versucht, Sie in seine Freakshow zu locken.

Und wenn Sie in das Zelt gehen, finden Sie nichts von dem, was versprochen wurde. Corbett bemerkt, dass Giordanos Präsentationen „gut einstudierte Phrasen“ sind (das, was Zauberer sagen, um Sie abzulenken, während sie ihre Tricks vorführen), und das scheint genau zuzutreffen.

Aber neben finanzieller Gier könnte auch eine noch perfidere Absicht im Spiel sein. Einige Leute bei der DARPA scheinen zu wollen, dass Soldaten und auch Zivilisten bereit sind, sich neuronalen Experimenten zu unterziehen, damit die Forscher lernen können, wie man Menschen besser verwirren, desorientieren, handlungsunfähig machen und verstümmeln kann.

Es ist schließlich das Militär. Die Daseinsberechtigung des Militärs besteht darin, Dinge zu zerstören. Es strebt weder nach Wissen um des Wissens willen noch zum Zweck der Verbesserung des Lebens.

Denken Sie daran, wie das Militär mit der Covid-Epidemie umgegangen ist. Die Menschen werden eingesperrt. Das Virus wird eingedämmt, bekämpft oder es wird Krieg gegen es geführt. Von Behandlungen, Heilungsmethoden oder der Verbesserung der Gesundheit ist keine Rede.

Ich sehe keinen Grund zu der Annahme, dass diese von der DARPA finanzierte Forschung etwas anderes bewirkt als die Fortsetzung der psychologischen Folter- und Konditionierungsmethoden, die von Ivan Pavlov und B. F. Skinner entwickelt wurden

Das Militär kann keine Technologie zum Gedankenlesen herstellen

Obwohl Gehirnwäschetechniken mit neuen Technologien verbessert und perfektioniert werden können, gibt es keine Technologien, mit denen digitalisierte Gedanken in unseren Kopf übertragen oder aus ihm herausgeholt werden können. Unethische Forscher können zwar ihre Probanden belügen und ihre Gefühle in Bezug auf Erinnerungen manipulieren, aber sie werden niemals in der Lage sein, Gedanken herunterzuladen oder hochzuladen.

Selbst wenn Forscher ein besseres Verständnis der kognitiven Prozesse anstreben würden, um heimlich die Gedanken von Terroristen zu „lesen“, wären sie dazu nicht in der Lage. Selbst wenn Forscher daran interessiert wären, herauszufinden, wie man Menschen künstlich positive Gedanken in den Kopf setzen kann, könnten sie es nicht tun.

„Wie kannst du dir da so sicher sein?“, haben mich einige meiner Leser gefragt. “Sind nicht die meisten Forschungsarbeiten der DARPA geheim?“

Ich habe viele der nicht klassifizierten DARPA-Forschungsarbeiten zum Thema „Gedankenkontrolle/Gedankenlesen“ gelesen, und die Annahmen darüber, was ein Denkprozess ist und wie man ihn modelliert, sind falsch. Wir können davon ausgehen, dass auch die klassifizierte Forschung mit demselben falschen Modell arbeitet.

Nach Angaben der DARPA zielt ihr Neural Engineering System Design darauf ab, die „elektrochemische Sprache, die von Neuronen im Gehirn verwendet wird, [in] die Einsen und Nullen zu übersetzen, die die Informationstechnologie ausmachen.“

Sie gehen davon aus, dass die neuronale „Sprache“ eine lineare Folge von Neuronen ist, die ein- und ausgeschaltet werden. Neuronen sind nicht wie Computerschalter. Neuronen haben mehrere Zustände, und die Sprache der Neuronen wird eher durch die dynamischen Formen der entstehenden Gehirnwellen ausgedrückt.

Gedanken sind semiotische Prozesse. Ich arbeite im Bereich der Biosemiotik, dem einzigen Fachgebiet, das sich formal mit biologischen Zeichenprozessen befasst. Die Kognitionswissenschaft hat keine Theorie der Semiotik. Die Neurologie hat keine Theorie darüber, was ein biologisches Zeichen ist oder wie Bedeutung aus Zeichen entsteht.

Die Biologie hat nicht einmal eine Theorie der Zeichen, und die meisten Biologen glauben, dass ihre Verwendung von Begriffen wie „chemisches Signal“ und „zelluläre Kommunikation“ nur Metaphern für chemische Prozesse sind, die reduktiv beschrieben werden können, ohne auf Konzepte wie die „Bedeutung“ eines Moleküls in einem Signalweg zurückzugreifen. In dieser Ausgabe des Journal of Physiology können Sie mehr über meinen biosemiotischen Ansatz zum Verständnis der Entstehung neuer Bedeutung in biologischen Systemen lesen.

Die von der DARPA finanzierten „Gedankenkontroll“-Forscher vertreten eine computerwissenschaftliche Sichtweise der Semiotik und gehen davon aus, dass es sich dabei nur um Symbole oder Codes handelt, also um verschlüsselte Zeichen. Der Prozess der Verschlüsselung besteht darin, ein Muster willkürlich mit einem anderen zu verbinden. Im Morsecode steht beispielsweise –.– . … für „Ja“.

Verschlüsselte Zeichen werden künstlich von einem externen Verschlüsseler erstellt. Zeichen in biologischen Prozessen sind nicht künstlich. Sie entstehen als Beziehungen innerhalb von Kontexten, die selbstverstärkende selektive Effekte aufweisen. Biologische Zeichen entstehen aus biologischen Prozessen. Diejenigen, die versuchen, Gedanken zu „entschlüsseln“, arbeiten mit einer sehr vereinfachten und leider völlig falschen Vorstellung von biologischen Zeichenprozessen.

Wenn es möglich wäre, was würde die Technologie zum Gedankenlesen beinhalten?

Wenn Gedanken Codes oder Symbole wären (was sie nicht sind), müssten Forscher neue sichere Technologien entwickeln (fMRIs sind für den längeren Gebrauch nicht sicher), um detaillierte 3D-Karten der Gehirnprozesse zu erhalten und diese in Echtzeit beobachten zu können.

Anschließend müssten sie diese sich abzeichnenden Muster mit den Gedanken einzelner Personen in Verbindung bringen. Dazu wäre eine computergestützte Trainingsphase erforderlich, in der die Testperson dem Forscher mitteilt, was sie denkt, während dieser die Aktivität aufzeichnet, das Muster digitalisiert und an einen Computer weiterleitet, der dann theoretisch in der Lage wäre, die verschiedenen Muster entsprechend den Angaben der Testperson zu kategorisieren.

Alternativ könnten die Forscher dem Probanden sensorische Informationen präsentieren, um zu versuchen, die Eingaben mit der beobachteten Gehirnaktivität in Verbindung zu bringen. Das Training für jede Art von Gedanken müsste wiederholt durchgeführt werden, damit der KI-gestützte Computer eine Karte der wesentlichen Form dieses bioelektrischen Musters erstellen und es später identifizieren kann. Dieser langwierige Prozess müsste mit jedem einzelnen Gedanken durchgeführt werden.

Wenn Forscher herausfinden würden, welche Arten von Gedanken mit bestimmten Gehirnwellenaktivitäten bei einer Person korrelieren, könnten sie diese Informationen nicht auf andere Personen übertragen. Es gibt keinen universellen Gehirnwellencode, der bei allen Menschen gleich ist. Darüber hinaus ist das Gehirn ein sehr dynamisches Organ, dessen Neuronen sich ständig bewegen und unterschiedliche Verbindungen bilden, sodass sich das in einer Woche gelernte Muster eine Woche später erheblich verändern kann.

Genau das ist bei den Neuralink-Experimenten an Primaten passiert. Das Muster im motorischen Kortex der Primaten, das identifiziert und mit dem Zeichnen eines bestimmten Buchstabens oder einer bestimmten Zahl in Verbindung gebracht wurde, änderte sich nach etwa fünf Tagen erheblich. Ich gehe davon aus, dass die menschlichen Probanden mit Neuralink-Implantaten den KI-Assistenten, der ihnen das Klicken und Wischen ermöglicht, ständig neu trainieren müssen, um ihn auf dem neuesten Stand zu halten.

Was können die aktuellen Technologien leisten?

Die meisten „Gedankenlesetechnologie“-Projekte umfassen Verfahren, bei denen bestimmte Werkzeuge in das Gehirn eingeführt werden, um (eine sehr begrenzte Menge an) neuronaler Aktivität zu erfassen. Diese Werkzeuge sind so konzipiert, dass sie erkennen, wenn eine Nervenzelle oder eine Gruppe von Nervenzellen eine elektrische Entladung hat. Die Werkzeuge müssen dann in der Lage sein, die erfasste Entladung zu verstärken, damit die Forscher diese Informationen empfangen können.

Auch wenn das auf einer anderen Ebene von Zellgruppen entstehende Muster aus der begrenzten Stichprobe nicht abgeleitet werden kann, bezeichnen Forscher dies als „Gedankenlesen“.

Um „Gedanken kontrollieren“ zu können, müssen die Forscher in der Lage sein, das im Gehirn implantierte Werkzeug zur Entladung elektrischer Aktivität zu nutzen. Dies wurde in mehreren Tierversuchen erreicht. Dieses Verfahren ist jedoch nur nützlich, um bei den Probanden Angst, Verwirrung oder Freude hervorzurufen. Dieses Verfahren wäre nicht geeignet, um Probanden bestimmte Gedanken zu suggerieren.

Der Bereich der Optogenetik, der Licht zur Erkennung und Beeinflussung neuronaler Aktivitäten nutzt, ist wahrscheinlich die fortschrittlichste Methode auf dem Gebiet der „Gedankenlesen“- und „Gedankenkontrolle“-Forschung. In seinem Artikel erwähnt Corbett neben der Optogenetik auch die „neuronale Staub“-Technologie, die durch Ultraschall aktiviert wird.

Diese Technologien sind insofern besorgniserregend, als sie offenbar heimlich eingesetzt werden könnten, beispielsweise über Aerosole oder Injektionen, und über Fernsensoren und -sender aktiviert werden könnten. Die Sorge ist, dass feindliche Kräfte diese Geräte zum Gedankenlesen und zur Gedankenkontrolle ohne unsere Zustimmung oder sogar ohne unser Wissen implantieren könnten.

Und es ist wahr, dass einige DARPA-Auftragnehmer davon sprechen, dies mit dem jeweiligen Feind zu tun.

Licht zum Beamen der Gedanken nutzen

Aber schauen wir uns kurz einen Artikel über Optogenetik mit dem beängstigenden Titel „Inception of a false memory by optogenetic manipulation of a hippocampal memory engram“ (Entstehung einer falschen Erinnerung durch optogenetische Manipulation eines Gedächtnisengramms im Hippocampus) von Liu et al. an.

Die Autoren behaupten, dass sie in der Lage waren, eine falsche Erinnerung in das Gehirn einer Maus einzupflanzen. Dieser Artikel wurde in „Philosophical Transactions of the Royal Society Biology“ veröffentlicht. Das ist so ziemlich die renommierteste Fachzeitschrift für Biologie.

In diesem Experiment führten sie zunächst ein neues, recht aufwendiges und wirklich interessantes Verfahren durch, um die Gruppen von Neuronen zu identifizieren und zu markieren, die während einer Aktivität aktiviert werden, und fanden dann heraus, wie diese Neuronen mit Licht stimuliert werden können. Das ist mit „optogenetischer Manipulation“ im Titel gemeint. Ein „Engramm“ bezeichnet einfach die identifizierte Gruppe von Neuronen, die mit einer Erinnerung verbunden ist.

Sie verwendeten einen Virus, um Neuronen selektiv mit DNA aus Bakterien zu infizieren, die ein Protein produzieren, das durch Licht beeinflusst wird. Dann implantierten sie Glasfasern, um Licht in das Gehirn zu leiten und die genetisch veränderten Zellen zu beeinflussen, die das Bakterienprotein exprimieren.

Nachdem sie diese lichtempfindlichen und lichtproduzierenden Werkzeuge in das Gehirn der Maus eingebracht hatten, setzten sie die Maus in Käfig A, wo sie den Käfig absuchte. Sie konnten die Teile des Gehirns identifizieren und markieren, die während der Suche in Käfig A aktiv waren. Dann setzten sie die Maus in einen anderen Käfig, Käfig B, und versetzten ihr einen Stromschlag an den Pfoten, während sie gleichzeitig die Glasfasern aktivierten, um Licht zu erzeugen und den Bereich ihres Gehirns zu stimulieren, der mit der Erinnerung an Käfig A verbunden war.

Später, nachdem sie die Maus ruhen ließen, setzten sie sie wieder in Käfig A, und sie hatte Angst, dass sie einen Stromschlag bekommen würde. Sie erstarrte. Obwohl sie in Käfig A nie einen Stromschlag bekommen hatte, verband sie ihre Erinnerung an Käfig A mit dem Stromschlag in Käfig B.

Entgegen der Behauptung im Titel handelt es sich hierbei nicht um die Implantation einer falschen Erinnerung. Die Maus hat eine echte Erinnerung daran, in Käfig A gewesen zu sein. Die Forscher haben lediglich eine falsche Assoziation dieser Erinnerung mit etwas Schmerzhaftem hergestellt. Dies ist klassische Konditionierung. In Anlehnung an die Methoden von Ivan Pavlov haben sie bei der armen Maus eine posttraumatische Belastungsstörung ausgelöst.

Aber sie hätten die Maus auch ohne diese aufwendige Vorrichtung traumatisieren können. Es ist nicht notwendig, den Bereich des Gehirns manuell zu stimulieren, um eine Erinnerung auszulösen, wenn es eine andere Möglichkeit gibt, dies zu erreichen.

Wenn das Experiment beispielsweise an einer Person durchgeführt worden wäre, hätten die Forscher vielleicht einfach Käfig A erwähnen oder Bilder von Käfig A zeigen können, während sie der Testperson einen Stromschlag versetzten, um ähnliche Ergebnisse zu erzielen.

Außerdem stelle ich fest, dass die Erinnerung an Käfig A für die Maus eine räumliche Erinnerung ist, die mit Hilfe von motorischen Fähigkeiten und durch die Aktivierung von Motoneuronen gebildet wurde. Ich würde vermuten, dass ein „Engramm“, eine physische Karte einer räumlichen Erinnerung, relativ leicht identifiziert werden kann.

Wenn ein Forscher hingegen eine falsche negative Assoziation zu RFK Jr. bei einem menschlichen Probanden herstellen wollte, wäre es viel schwieriger, ein „Engramm“ der Erinnerung oder Vorstellung des Probanden von RFK Jr. zu lokalisieren, um diese Erinnerung manuell zu stimulieren, während der Proband einen Stromschlag erhält.

Ein Forscher könnte jedoch ganz einfach ein Verfahren à la „Clockwork Orange“ an dem Probanden anwenden, um ihn dazu zu bringen, Angst mit etwas anderem zu assoziieren. Dazu wären weder genetisch veränderte lichtempfindliche Zellen noch implantierte Glasfasern erforderlich.

Wenn man über den Titel der Arbeit oder die Schlagzeile des Artikels hinwegsieht, in denen behauptet wird, dass enorme Fortschritte dabei erzielt worden seien, Gedanken in die Köpfe von Menschen zu setzen oder Gedanken zu lesen oder was auch immer, berichten die tatsächlichen Versuchsergebnisse ausnahmslos nichts dergleichen.

Atmen Sie den neuronalen Staub nicht ein

Corbett erwähnt „Neural Dust“, ein Nanogerät, das elektrische Entladungen von Neuronen erkennen kann und 2016 entwickelt wurde. Der Name lässt das Produkt alarmierend klingen, als könnte man die Technologie einatmen. Wenn man jedoch auf den von Corbett angegebenen Link klickt, stellt man fest, dass das Gerät gar nicht so klein ist und eher „Neural Rice“ heißen sollte. Das Gerät ist für die chirurgische Implantation in Nervengewebe konzipiert, um dort Aktivitäten zu erkennen.

Eine Suche nach „Neural Dust“ auf der DARPA-Website ergab keine weiteren Informationen zu diesem Projekt. Bei der Suche an anderer Stelle stieß ich jedoch auf einen Artikel von K. Patch et al. mit dem Titel „Neural dust swept up in latest leap for bioelectronic medicine“ (Neural Dust im neuesten Sprung zur bioelektronischen Medizin), in dem berichtet wird, dass Iota, das Unternehmen, das die Technologie entwickelt hat, von Astellas gekauft wurde, das „Neural Dust“ und ein weiteres Produkt von Iota namens „StimDust“ einsetzen möchte, das „etwa so groß wie die Dattel auf einem US-Penny“ ist und laut Piech et al. Nerven stimulieren kann, um es „sowohl zur Überwachung von Krankheiten als auch zu therapeutischen Eingriffen“ bei Erkrankungen des zentralen Nervensystems einzusetzen.

Was diese Geräte attraktiv macht, ist die Tatsache, dass sie keine Batterie benötigen, da sie durch Ultraschall aktiviert werden. Derzeit wird jedoch untersucht, ob Schallwellen zu möglichen Organschäden beitragen können.

Lassen Sie mich etwas zur Bedeutung von Wellen in der Biologie sagen. Biologische Zellen kommunizieren miteinander durch elektrische Entladungen und die Freisetzung von Molekülen in die sie umgebende Flüssigkeit, die auf bestimmte Weise reagieren und sich ausbreiten, wodurch spezifische Wellenmuster entstehen. Es ist die Form dieser Wellenmuster, die das nachfolgende Verhalten der Zellen in geeigneter Weise steuert.

So ist beispielsweise bekannt, dass morphogenetische Felder, die während der Entwicklung aktiv sind, dem Organismus seine Form und Struktur geben. Körperbaupläne sind nicht als solche im Genom kodiert, sondern resultieren aus den einschränkenden physikalischen Reaktions-Diffusions-Prozessen.

Nach der Reife funktionieren die Zellen weiter und organisieren sich unter Verwendung solcher Einschränkungen. Alles, was die kommunizierenden Wellenmuster stört – zum Beispiel Schallwellen oder EMF-Wellen oder das Vorhandensein von zwei Arten von Metallen im Körper, eines positiven und eines negativen – könnte die Zellkommunikation aus dem Gleichgewicht bringen.

Selbst ohne das Problem der Wellenstörungen werden Entzündungen diese reiskorngroßen Geräte befallen. Alle Metallgeräte im Körper können Allergien auslösen, die sich in Form von Gehirnnebel, Schlaflosigkeit und Kopfschmerzen äußern – eine noch weitgehend unerforschte Ursache für chronische Erkrankungen. Eine weitere Miniaturisierung der Detektor-/Stimulatorgeräte wird wahrscheinlich nicht helfen. Nanopartikel könnten für biologische Zellen sogar noch reizender sein.

Gedankenlesen versus Signallesen zur Motorsteuerung

In einem früheren Aufsatz habe ich bereits die Vorstellung kritisiert, dass Werkzeuge wie Neuralink und andere Gehirn-Computer-Schnittstellen (BCIs) es Menschen ermöglichen, Computer mit ihren „Gedanken“ zu steuern.

In seinem Aufsatz erwähnt Corbett „gedankengesteuerte“ Waffen, aber technisch gesehen sollten diese als „motorisch gesteuerte“ Geräte bezeichnet werden.

Diese Geräte erkennen die elektrischen Entladungen, die an die Muskeln gehen. Sie erkennen weder Denkprozesse noch die Aktivität des „Geistes“. Bislang ist es noch keiner Forschung gelungen, das bioelektrische Muster zu identifizieren, das mit einem bestimmten Gedanken verbunden ist. Niemand hat einen „Gedankencode“ geknackt. Alle „Gedankenlese“-Experimente erkennen, dass die Testperson versucht, ihre Finger, Stimmbänder oder Lippen zu bewegen.

Wenn wir das Wort „Geist“ verwenden, meinen wir in der Regel das emergente Bewusstsein einer Person, ihre Gedanken; wir meinen nicht elektrische Entladungen, die zu den Muskeln gelangen. Die Forscher, die an „gedankengesteuerten Waffen“ arbeiten, versuchen nicht, die Gedanken von Soldaten zu lesen, sondern lediglich, die Zeit zu verkürzen, die ein Soldat benötigt, um seine Waffe abzufeuern. Unter dem von Corbett angegebenen Link zu dieser Forschung habe ich herausgefunden, dass laut Jacob Robinson von der Rice University dies das Problem ist, das sie zu lösen versuchen:

Es gibt diese Latenzzeit, in der ich, wenn ich mit meinem Gerät kommunizieren möchte, ein Signal von meinem Gehirn senden muss, um meine Finger zu bewegen oder meinen Mund zu bewegen, um einen verbalen Befehl zu geben, und dies begrenzt die Geschwindigkeit, mit der ich mit einem Cybersystem oder einem physischen System interagieren kann. Der Gedanke ist also, dass wir vielleicht diese Interaktionsgeschwindigkeit verbessern könnten.

Dies steht im Einklang mit dem, was Elon Musk häufig über die letztendlichen Ziele der Neuralink-Technologie sagt. Er möchte lediglich die „Downloadzeit“ von „Bits“ aus dem motorischen Kortex auf einen Computer beschleunigen.

Manchmal ist der überlegene Soldat derjenige, der nicht ganz so impulsiv ist.

Entschärfen Sie die Angstmacherei

Wie Corbett bemerkt, ist vielleicht die Information der Öffentlichkeit über diese Technologien selbst ein Trick, der darauf abzielt, uns Angst und Panik einzuflößen … um uns vor den beeindruckenden Fähigkeiten der furchterregenden neurologischen Waffen der US-Streitkräfte zu erschrecken.

Um eine Person effektiv einer Gehirnwäsche zu unterziehen, muss man ihr zunächst große Angst einjagen. Wenn ich unethisch wäre, würde ich vielleicht Ihre Amygdala reizen und Sie mit Ängsten aufwühlen, damit Sie diesen Artikel bis zum Ende lesen. Würde mir das helfen, die Menschen davon zu überzeugen, nicht an den Hype um die Gedankenlesetechnologie zu glauben? Würde es mir helfen, die Joe Rogans dieser Welt davon zu überzeugen, sich nicht neural vernetzen zu lassen, um mit der KI Schritt zu halten?

Diejenigen von uns, die auf Psyops achten, wollen die Menschen vor Gefahren warnen, aber ich halte es für wichtig, dass wir uns darüber im Klaren sind, wo die wirklichen Gefahren liegen.

Keine der Gedankenlesetechnologien ist in der Lage, Gedanken zu lesen. Sie kann für Pawlow’sche Konditionierung (willkürliche Verknüpfung von zwei Dingen) und Skinner’sche Konditionierung (Verhalten durch Entzug und Belohnung formen) verwendet werden. Ich halte es nicht für hilfreich, zu behaupten, es gäbe Beweise dafür, dass die Digitalisierung von Gedanken möglich ist. Dies zu akzeptieren, schließt auch die beängstigende Möglichkeit einer Verschmelzung von KI und Gehirn aus.

Aus Angst, dass die KI-Singularität unmittelbar bevorsteht, akzeptiert Stavroula Pabst in ihrem Artikel „Weaponizing Reality: The Dawn of Neurowarfare“ (Die Realität als Waffe: Der Beginn der Neurokriegsführung) unkritisch die Behauptungen in den Schlagzeilen und verbreitet damit die Vorstellung, dass das Militär diese Technologie bald in der Kriegsführung einsetzen wird.

Ich habe die zitierten Forschungsarbeiten durchgesehen. Meine Einschätzung ist, dass DARPA Millionen von Dollar für Forschungsprojekte ausgibt, die es nicht einmal in eine Highschool-Wissenschaftsmesse geschafft hätten. Ich vermute, dass aufgrund einer Finanzierungswelle die Taschen einiger Bonzen gefüllt werden, während Doktoranden sinnlose Forschungen durchführen und diese mit provokanten Titeln veröffentlichen.

Ein von Pabst zitiertes Experiment wird als Beweis dafür angeführt, dass Erinnerungen/Lerninhalte einer Ratte über Kabel direkt auf das Gehirn einer anderen Ratte übertragen werden können. „A Brain-to-Brain Interface for Real-Time Sharing of Sensorimotor Information“ von Miguel Pais-Vieira et al. beschreibt, wie zwei Ratten in separate Skinner-Boxen gesetzt wurden. In den M1-Kortex der Ratten wurden Detektionsgeräte implantiert und miteinander verbunden.

Wenn die „Encoder“-Ratte den richtigen Hebel (einen von zwei) drückte, um eine Belohnung zu erhalten, wurde die elektrische Entladung dieser motorischen Aktion an die „Decoder“-Ratte weitergeleitet. Wenn die „Decoder“-Ratte anschließend den richtigen Hebel drückte, wurde sie belohnt.

Die Tatsache, dass das elektrische Muster, das die „Decoder“-Ratte empfing, auf dem Muster des Gehirns einer anderen Ratte basierte, während diese einen Hebel drückte, ist jedoch völlig irrelevant. Die Decoder-Ratte hätte auch den Rhythmus von „Mary had a little Lamb“ empfangen können, und die Ratte hätte dennoch gelernt, den richtigen Hebel zu drücken, wenn sie dafür belohnt worden wäre.

Ich habe dieses Experiment so oft als Beweis für die Technologie der Gedankenübertragung zitiert gesehen.

Schlussfolgerungen

Angst wird für Gehirnwäsche und Propaganda eingesetzt. Das Militär ist vielleicht nicht in der Lage, unsere Gedanken mit Hilfe neuer Technologien zu lesen, aber es kann uns sehr wohl wie Pawlows Hunde und Skinners Tauben trainieren. Die aktuelle Technologie bietet neue Möglichkeiten, klassische Konditionierung durchzuführen und positive oder negative Gefühle mit Erinnerungen zu verknüpfen.

Warum sollten sie unsere Gedanken lesen wollen? Die Parasiten an der Spitze, die diesen Unsinn verbreiten, interessiert es nicht im Geringsten, was wir wirklich denken. Sie wollen nur, dass wir den Mund halten und tun, was man uns sagt.

Quelle: https://off-guardian.org/2025/05/02/is-the-military-developing-mind-reading-tech/

