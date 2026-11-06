Enthüllt: Dokumente zeigen, dass Bill Gates Medien in Höhe von $ 319 Millionen gegeben hat

Von Alan MacLeod (globalresearch)

Dieser sorgfältig dokumentierte Artikel, der erstmals vor fünf Jahren im November 2021 veröffentlicht wurde, verweist auf eine riesige Datenbank von Medien, NGOs, Universitäten, die von Bill Gates finanziert werden

***

MintPress kann über 30.000 Zuschüsse in der Datenbank des Unternehmens durchsuchen und zeigen, dass die Gates Foundation Hunderte von Medien und Unternehmungen in Höhe von mindestens $ 319 Millionen finanziert hat.

Bis zu seiner jüngsten unordentlichen Scheidung genoss Bill Gates einen Freifahrtschein in den Unternehmensmedien. Allgemein als freundlicher Nerd präsentiert, der die Welt retten will, wurde der Microsoft-Mitbegründer sogar unironischerweise von The Guardian als „Saint Bill“ getauft

Während die Medienimperien anderer Milliardäre relativ bekannt sind, ist das Ausmaß, in dem Gates‘ Geld die moderne Medienlandschaft unterschreibt, nicht bekannt. Nach der Sortierung von über 30.000 Einzelzuschüssen kann MintPress enthüllen, dass die Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF) Spenden im Wert von über $ 300 Millionen für die Finanzierung von Medienprojekten getätigt hat.

Zu den Empfängern dieses Geldes gehören viele der wichtigsten Nachrichtenagenturen Amerikas, darunter CNN, NBC, NPR, PBS und The Atlantic. Gates sponsert auch eine Vielzahl einflussreicher ausländischer Organisationen, darunter die BBC, The Guardian, The Financial Times und The Daily Telegraph im Vereinigten Königreich; prominente europäische Zeitungen wie Le Monde (Frankreich), Der Spiegel (Deutschland) und El País (Spanien); sowie große globale Sender wie Al-Jazeera.

Das Geld der Gates Foundation, das in Medienprogramme fließt, wurde in eine Reihe von Abschnitten aufgeteilt, die in absteigender numerischer Reihenfolge dargestellt werden, und enthält einen Link zu dem entsprechenden Zuschuss auf der Website der Organisation.

Auszeichnungen direkt an Media Outlets:

Zusammen belaufen sich diese Spenden auf $166,216,526. Das Geld ist im Allgemeinen auf Themen ausgerichtet, die den Gateses-Herzen nahe stehen. Zum Beispiel CNNging der $ 3,6 Millionen CNN-Zuschuss in die „Berichterung über die Gleichstellung der Geschlechter mit einem besonderen Fokus auf die am wenigsten entwickelten Länder, die Produktion von Journalismus über die alltäglichen Ungleichheiten, die Frauen und Mädchen auf der ganzen Welt ertragen“, während die Texas Tribune Millionen erhielt, „um das öffentliche Bewusstsein und das Engagement für Bildungsreformfragen in Texas zu erhöhen“. Angesichts der Tatsache, dass Bill einer der leidenschaftlichsten Unterstützer der Charterschulen ist, könnte ein Zyniker dies als das Pflanzen von Pro-Corporate-Charter-Schulpropaganda in die Medien interpretieren, die als objektive Nachrichtenberichterstattung verkleidet ist.

Die Gates Foundation hat auch fast $ 63 Millionen an Wohltätigkeitsorganisationen gegeben, die eng mit großen Medien verbunden sind, darunter fast $ 53 Millionen an BBC Media Action, über $ 9 Millionen an die Staying Alive Foundation von MTV und $ 1 Million an den New York Times Neediest Causes Fund. Obwohl nicht speziell Journalismus finanziert wird, sollten immer noch Spenden an den philanthropischen Arm eines Mediaplayers festgestellt werden.

Gates unterschreibt weiterhin ein breites Netzwerk von investigativen Journalismuszentren, die sich auf etwas mehr als $ 38 Millionen belaufen, von denen mehr als die Hälfte an das in D.C. ansässige International Center for Journalists gegangen ist, um afrikanische Medien zu erweitern und zu entwickeln.

Zu diesen Zentren gehören:

Internationales Zentrum für Journalisten – $20,436,938

Premium Times Centre for Investigative Journalism (Nigeria) – $3.800.357

Das Pulitzer Center for Crisis Reporting – $2.432.552

Fondation EurActiv Politech – $2.368.300

Internationale Frauenmedienstiftung – $1.500.000

Zentrum für investigative Berichterstattung – $1.446.639

InterMedia Survey Institut – $1.297.545

Das Bureau of Investigative Journalism – $1.068.169

Internews Netzwerk – $985.126

Medienzentrum für Kommunikationskonsortium – $858.000

Institut für Non-Profit-Nachrichten – $65,021

Das Poynter-Institut für Medienwissenschaft – $382.997

Wole Soyinka Centre for Investigative Journalism (Nigeria) – $360,211

Institut für fortgeschrittene Journalismusstudien – $254.500

Globales Forum für Medienentwicklung (Belgien) – $124,823

Mississippi Center for Investigative Reporting – $100.000

Darüber hinaus führt die Gates Foundation auch Presse- und Journalismusverbände mit Bargeld, in Höhe von mindestens $ 12 Millionen. Zum Beispiel hat die National Newspaper Publishers Association – eine Gruppe, die mehr als 200 Verkaufsstellen vertritt – $ 3,2 Millionen erhalten.

Die Liste dieser Organisationen umfasst:

Bildungsschreiber-Vereinigung – $5,938,475

National Newspaper Publishers Association – $3.249.176

Nationale Pressestiftung – $1.916.172

Washington News Council – $698.200

American Society of News Editors Foundation – $250.000

Reporterkomitee für Pressefreiheit – $25.000

Dies bringt unsere laufende Gesamtsumme auf $ 216,4 Millionen.

Die Stiftung stellt auch das Geld auf, um Journalisten in der ganzen Welt direkt auszubilden, in Form von Stipendien, Kursen und Workshops. Heute ist es möglich, dass eine Person dank eines Gates Foundation-Zuschusses als Reporter ausgebildet wird, Arbeit an einem Gates-finanzierten Outlet findet und zu einem von Gates finanzierten Presseverband gehört. Dies gilt insbesondere für Journalisten, die in den Bereichen Gesundheit, Bildung und globale Entwicklung arbeiten, die, in denen Gates selbst am aktivsten ist und in denen die Überprüfung der Handlungen und Motive des Milliardärs am notwendigsten ist.

Zu den Zuschüssen der Gates Foundation in Bezug auf die Anweisung von Journalisten gehören:

Johns Hopkins Universität – $ 1.866.408

Teachers College, Columbia University – $1.462.500

Universität von Kalifornien Berkeley – $767,800

Tsinghua Universität (China) – $450.000

Seattle Universität – $414,524

Institut für fortgeschrittene Journalismusstudien – $254.500

Rhodes University (Südafrika) – $189.000

Montclair State University – $160,538

Pan-Atlantic University Foundation – $130,718

Weltgesundheitsorganisation – $38,403

Das Aftermath-Projekt – $15,435

Der BMGF zahlt auch für eine Vielzahl spezifischer Medienkampagnen auf der ganzen Welt. Zum Beispiel hat es seit 2014 $ 5,7 Millionen an die Population Foundation of India gespendet, um Dramen zu schaffen, die die sexuelle und reproduktive Gesundheit fördern, mit der Absicht, die Familienplanungsmethoden in Südasien zu erhöhen. In der Zwischenzeit hat es über $ 3,5 Millionen an eine senegalesische Organisation bereitgestellt, um Radiosendungen und Online-Inhalte zu entwickeln, die Gesundheitsinformationen enthalten würden. Unterstützer betrachten dies als kritisch unterfinanzierte Medien, während Gegner es als einen Fall betrachten könnten, der sein Geld verwendet, um seine Ideen und Meinungen in die Presse zu bringen.

Medienprojekte, die von der Gates-Stiftung unterstützt werden:

Europäisches Journalismuszentrum – $20.060,048

World University Service of Canada – $12,127,622

Gut erzählt Story Limited – $9.870,333

Solutions Journalism Inc. – $7,254,755

Stiftung für Unterhaltungsindustrie – $6,688,208

Bevölkerungsstiftung Indiens – $5,749,826

Teilnehmer Medien – $3.914,207

Réseau Africain de l’Education pour la santé – $3.561.683

New America – $3.405,859

AllAfrica Foundation – $2.311.529

Steps International – $2.208.265

Zentrum für Interessenvertretung und Forschung – $2.200,630

Der Sesam-Workshop – $2.030,307

Panos Institut Westafrika – $1.809.850

Open Cities Lab – $1.601.452

Harvard Universität – $1.190.527

Lernangelegenheiten – $1.078.048

Das Aaron Diamond Aids Research Center – $981.631

Thomson Media Foundation – $860.628

Medienzentrum für Kommunikationskonsortium – $858.000

StoryThings – $799,536

Zentrum für ländliche Strategien – $749,945

Der neue Venture-Fonds – $700.000

Helianthus Media – $575.064

Universität von Südkalifornien – $550.000

Weltgesundheitsorganisation – $530,095

Phi Delta Kappa International – $446.000

Ikana Media – $425.000

Seattle Foundation – $305.000

BildungNC – $300.000

Beijing Guokr Interactive – $300.000

Upswell – $246,918

Die Afrikanische Akademie der Wissenschaften – $208,708

Auf der Suche nach modernen Anwendungen für echte Transformation (SMART) – $201.781

Bay Area Video Coalition – $190.000

PowHERful Foundation – $185,953

PTA Florida Kongress der Eltern und Lehrer – $ 150.000

ProSocial – $100.000

Boston University – $100.000

Nationales Zentrum für Familien Lernen – $100.000

Entwicklung Media International – $100.000

Ahmadu Bello Universität – $100.000

Indonesische eHealth und Telemedizin Gesellschaft – $ 100.000

The Filmmakers Collaborative – $50.000

Foundation for Public Broadcasting in Georgia Inc. – $25.000

SIFF – $13.000

Gesamt: $97,315,408

$319,4 Millionen und (viel) mehr

Zusammengenommen kommen diese Gates-gesponserten Medienprojekte auf insgesamt $ 319,4 Millionen. Es gibt jedoch deutliche Mängel mit dieser nicht erschöpfenden Liste, was bedeutet, dass die wahre Zahl zweifellos viel höher ist. Erstens zählt es keine Sub-Zuschüsse – Geld, das von Empfängern an Medien auf der ganzen Welt gegeben wird. Und während die Gates Foundation einen Hauch von Offenheit über sich selbst fördert, gibt es tatsächlich wenig öffentliche Informationen darüber, was mit dem Geld aus jedem Zuschuss passiert, außer für eine kurze, ein- oder zweisatzige Beschreibung, die von der Stiftung selbst auf ihrer Website geschrieben wurde. Nur Spenden an Presseorganisationen selbst oder Projekte, die anhand der Informationen auf der Website der Gates Foundation identifiziert werden konnten, als Medienkampagnen gezählt wurden, was bedeutet, dass Tausende von Zuschüssen mit einem Medienelement nicht in dieser Liste erscheinen.

Ein Beispiel dafür ist die Partnerschaft des BMGF mit ViacomCBS, dem Unternehmen, das CBS News, MTV, VH1, Nickelodeon und BET kontrolliert. Medienberichte zu dieser Zeit stellten fest, dass die Gates Foundation den Unterhaltungsriesen bezahlte, um Informationen und PSAs in seine Programmierung einzufügen, und dass Gates eingegriffen hatte, um die Handlung in populären Shows wie ER und Law & Order: SVU zu ändern.

Wenn jedoch die Überprüfung der BMGF-Zuschüsse-Datenbank „Viacom“ und „CBS“ nirgendwo zu finden ist, beschreibt der fragliche wahrscheinliche Zuschuss (in Höhe von insgesamt über $ 6 Millionen) das Projekt lediglich als „öffentliche Engagement-Kampagne zur Verbesserung der Abschlussquoten der High School und der postsekundären Abschlussquoten, die speziell auf Eltern und Schüler ausgerichtet sind“, was bedeutet, dass es nicht in der offiziellen Gesamtsumme gezählt wurde. Es gibt sicherlich noch viele weitere Beispiele wie diese. „Für eine steuerprivilegierte Wohltätigkeitsorganisation, die so oft die Bedeutung von Transparenz übertönt, ist es bemerkenswert, wie sehr sich die Gates Foundation über ihre Finanzströme bewusst ist“, sagte Tim Schwab, einer der wenigen investigativen Journalisten, der den Tech-Milliardär untersucht hat, gegenüber MintPress.

Ebenfalls nicht enthalten sind Stipendien, die darauf abzielen, Artikel für akademische Zeitschriften zu produzieren. Während diese Artikel nicht für den Massenkonsum gedacht sind, bilden sie regelmäßig die Grundlage für Geschichten in der Mainstream-Presse und helfen, Erzählungen zu Schlüsselthemen zu gestalten. Die Gates Foundation hat den akademischen Quellen weit und breit gegeben, wobei mindestens $ 13,6 Millionen für die Erstellung von Inhalten für die renommierte medizinische Zeitschrift The Lancet verwendet werden.

Und natürlich landet sogar Geld, das den Universitäten für reine Forschungsprojekte gegeben wird, schließlich in akademischen Zeitschriften und schließlich nachgelagert in die Massenmedien. Wissenschaftler stehen unter starkem Druck, ihre Ergebnisse in renommierten Zeitschriften zu drucken; „veröffentlichen oder verderben“ ist das Mantra in Universitätsabteilungen. Daher haben auch solche Zuschüsse Auswirkungen auf unsere Medien. Weder diese noch die Förderung der Förderung des Drucks von Büchern oder die Einrichtung von Websites, die insgesamt gezählt werden, obwohl auch sie Formen von Medien sind.

Niedriges Profil, lange Tentakel

Im Vergleich zu anderen Tech-Milliardären hat Gates sein Profil als Mediencontroller relativ niedrig gehalten. Amazon-Gründer Jeff Bezos‘ Kauf von The Washington Post für $ 250 Millionen im Jahr 2013 war eine sehr klare und offensichtliche Form des Medieneinflusses, ebenso wie die Gründung von eBay-Gründer Pierre Omidyar von First Look Media, dem Unternehmen, das The Intercept besitzt.

Obwohl Gates und seine Unternehmen mehr unter dem Radar geflogen sind, haben sie einen erheblichen Einfluss auf die Medien. Für die Kommunikation setzen wir bereits auf Microsoft-eigene Produkte (z. Skype, Hotmail, Social Media (LinkedIn) und Entertainment (Microsoft XBox). Darüber hinaus kommt die Hard- und Software, mit der wir kommunizieren, oft von der 66-jährigen Seattleite. Wie viele Leute lesen dies auf einem Microsoft Surface oder Windows Phone und tun dies über Windows OS? Nicht nur das, Microsoft besitzt auch Anteile an Medienriesen wie Comcast und AT&T. Und die „MS“ in MSNBC steht für Microsoft.

Medien-Gates-Keeper

Dass die Gates Foundation einen bedeutenden Teil unseres Medienökosystems unterschreibt, führt zu ernsthaften Problemen mit der Objektivität. „Die Zuschüsse der Stiftung an Medienorganisationen … werfen offensichtliche Interessenkonfliktfragen auf: Wie kann die Berichterstattung unvoreingenommen sein, wenn ein Hauptakteur die Geldbörsen-Fäden hält?“ Er schrieb 2011 die lokale Seattle Times von Gates. Dies war, bevor die Zeitung BMGF-Gelder annahm, um ihr „Bildungslabor“ zu finanzieren.

Schwabs Forschung hat ergeben, dass dieser Interessenkonflikt ganz oben nach oben geht: Zwei Kolumnisten der New York Times haben jahrelang glühend über die Gates Foundation geschrieben, ohne offenzulegen, dass sie auch für eine Gruppe – das Solutions Journalism Network – arbeiten, die, wie oben gezeigt, über $ 7 Millionen von der Wohltätigkeitsorganisation des Tech-Milliardärs erhalten hat.

Anfang dieses Jahres lehnte Schwab es auch ab, eine Geschichte über COVAX für das Bureau of Investigative Journalism zu berichten, und vermutete, dass das Geld, das Gates in das Outlet gepumpt hatte, es unmöglich machen würde, genau über ein Thema zu berichten, das Gates so nahe ist. Sicher genug, als der Artikel letzten Monat veröffentlicht wurde, wiederholte es die Behauptung, dass Gates wenig mit dem Scheitern von COVAX zu tun hatte, die Haltung des BMGF widerspiegelte und sie durchgehend zitierte. Erst am Ende der mehr als 5.000-Wörter-Geschichte ergab es, dass die Organisation, die sie verteidigte, die Löhne ihrer Mitarbeiter zahlte.

„Ich glaube nicht, dass Gates dem Bureau of Investigative Journalism gesagt hat, was er schreiben soll. Ich denke, das Büro wusste implizit, wenn auch unbewusst, dass sie einen Weg finden mussten, diese Geschichte zu erzählen, die nicht auf ihren Geldgeber abzielte. Die voreingenommenen Auswirkungen von Finanzkonflikten sind komplex, aber sehr real und zuverlässig „, sagte Schwab und beschrieb es als „eine Fallstudie in den Gefahren des Gates-finanzierten Journalismus“.

MintPress kontaktierte auch die Bill and Melinda Gates Foundation für einen Kommentar, aber es reagierte nicht.

Gates, der sein Vermögen durch den Aufbau eines Monopols und die eifrige Bewachung seines geistigen Eigentums angehäuft hat, trägt erhebliche Schuld für das Scheitern des Coronavirus-Impfstoff-Rollouts auf der ganzen Welt. Abgesehen von dem COVAX-Fiasko drängte er die Universität Oxford, ihren öffentlich finanzierten Impfstoff nicht Open-Source zu machen und allen kostenlos zur Verfügung zu stellen, sondern stattdessen mit dem privaten Unternehmen AstraZeneca zusammenzuarbeiten, eine Entscheidung, die bedeutete, dass diejenigen, die nicht bezahlen konnten, daran gehindert wurden, sie zu verwenden. Dass Gates über 100 Spenden an die Universität mit insgesamt Hunderten von Millionen Dollar geleistet hat, hat wahrscheinlich eine Rolle bei der Entscheidung gespielt. Bis heute haben weniger als 5% der Menschen in Ländern mit niedrigem Einkommen sogar eine Dosis COVID-Impfstoff erhalten. Die Zahl der Todesopfer ist immens.

Leider sind viele dieser wirklichen Kritiken an Gates und seinem Netzwerk durch wilde und unwahre Verschwörungstheorien über Dinge wie die Einfügung von Mikrochips in Impfstoffe zur Kontrolle der Bevölkerung verdeckt. Dies hat dazu geführt, dass echte Kritiken des Microsoft-Mitbegründers oft demonetisiert und algorithmisch unterdrückt werden, was bedeutet, dass die Verkaufsstellen stark davon abgehalten werden, das Thema zu behandeln, da sie wissen, dass sie wahrscheinlich Geld verlieren werden, wenn sie dies tun. Der Mangel an Kontrolle des zweitreichsten Individuums der Welt wiederum nährt sich in ausgefallene Verdächtigungen.

Gates hat es sicher verdient. Abgesehen von seinen tiefen und möglicherweise jahrzehntelangen Verbindungen zum berüchtigten Jeffrey Epstein, seinen Versuchen, die afrikanische Gesellschaft radikal zu verändern, und seiner Investition in den umstrittenen Chemieriesen Monsanto, ist er vielleicht der Schlüsselfaktor hinter der amerikanischen Charterschulbewegung – ein Versuch, das US-Bildungssystem im Wesentlichen zu privatisieren. Charterschulen sind bei Lehrergewerkschaften zutiefst unbeliebt, die die Bewegung als Versuch sehen, ihre Autonomie zu verringern und die öffentliche Aufsicht darüber zu verringern, wie und was Kinder unterrichtet werden.

Ganz wie die Bank

In den meisten Berichterstattungen werden Gates‘ Spenden weitgehend als altruistische Gesten dargestellt. Doch viele haben auf die inhärenten Mängel mit diesem Modell hingewiesen und festgestellt, dass es ihnen ermöglicht, den Milliardären zu erlauben, zu entscheiden, was sie mit ihrem Geld tun, um die öffentliche Agenda festzulegen und ihnen enorme Macht über die Gesellschaft zu geben. „Philanthropie kann und wird absichtlich verwendet, um die Aufmerksamkeit von verschiedenen Formen der wirtschaftlichen Ausbeutung abzulenken, die heute die globale Ungleichheit untermauern“, sagte Linsey McGoey, Professor für Soziologie an der University of Essex, Großbritannien, und Autor von No Such Thing as a Free Gift: The Gates Foundation und der Preis der Philanthropie. Sie fügt hinzu:

Der neue ‚Philanthrokapitalismus‘ bedroht die Demokratie, indem er die Macht des Unternehmenssektors auf Kosten der Organisationen des öffentlichen Sektors erhöht, die zunehmend mit Budgetquetschungen konfrontiert sind, zum Teil durch übermäßige Vergütung gewinnorientierter Organisationen, um öffentliche Dienstleistungen zu erbringen, die ohne Beteiligung des Privatsektors billiger werden könnten.

Charity, wie der ehemalige britische Premierminister Clement Attlee bemerkte, „ist eine kaltgraue, lieblose Sache. Wenn ein reicher Mann den Armen helfen will, sollte er seine Steuern gerne zahlen, nicht aus einer Laune heraus geben.“

Nichts davon bedeutet, dass die Organisationen, die Gates‘ Geld erhalten – Medien oder auf andere Weise – irredemierbar korrupt sind, noch dass die Gates Foundation in der Welt nichts bringt. Aber es führt zu einem eklatanten Interessenkonflikt, bei dem genau die Institutionen, auf die wir uns verlassen, um einen der reichsten und mächtigsten Männer in der Geschichte des Planeten zur Rechenschaft zu ziehen, von ihm finanziert werden. Dieser Interessenkonflikt ist einer, den die Unternehmensmedien weitgehend zu ignorieren versucht haben, während der angeblich altruistische Philanthrop Gates immer reicher wird und bis zur Bank lacht.

*

Alan MacLeod ist Senior Staff Writer für MintPress News. Nach seiner Promotion im Jahr 2017 veröffentlichte er zwei Bücher: Bad News From Venezuela: Twenty Years of Fake News and Misreporting and Propaganda in the Information Age: Still Manufacturing Consent, sowie eine Reihe von akademischen articlesArtikeln. Er hat auch zu FAIR.org, The Guardian, Salon, The Grayzone, Jacobin Magazine und Common Dreams beigetragen.

(Visited 12 times, 12 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …