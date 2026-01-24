ENTHÜLLT: Davos Elite kontrolliert Silber – Deutschland blutet aus!

26.1.2026: Larry Fink (BlackRock CEO, $12,5T) wird WEF Co-Chair – kontrolliert 524,7M oz Silber ($57 Mrd!)
ENTHÜLLUNG: Friedrich Merz war 2016-2020 Aufsichtsratsvorsitzender BlackRock Deutschland – JETZT Bundeskanzler!
BlackRock: 32/40 DAX + 8-9% Commerzbank + größtes privates Silberlager weltweit
China Jan 1 Export-Stopp: nur 44 Firmen, 60-70% globale Raffinierung blockiert, 350-400M oz verschwunden
Meyer Burger pleite Mai 2025 (620 Jobs), 97% Solar aus Asien, Deutschland 0% Eigenproduktion
Silber $109,76 = +147% (2025), COMEX 445,7M oz (-33,45M in 1 Woche!), Lease Rates 35%
Energiewende unmöglich: 215 GW Ziel braucht 1.078 Tonnen Silber, globale Nachfrage 2030: 48-54K Tonnen, Produktion nur 34K!
Deutsche Bank €38M Strafe 2016 Manipulation, 3,2M oz deliver, 2 Jahre Rezession (-0,3% 2023, -0,2% 2024)
Merz-BlackRock-Fink-Davos-China = SYSTEM kontrolliert Silber, Deutschland blutet!
