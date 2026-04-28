Energie-Schock – inszeniertes Drama zum Weichklopfen der Bevölkerung!

Die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, prognostiziert in ihrer Rede in Frankfurt den Zusammenbruch der Energieversorgung und damit den Zusammenbruch der Weltwirtschaft. Zum Glück sei die EU handlungsbereit. Kla.TV betrachtet diese Aussagen aus der Vogelperspektive und richtet den Scheinwerfer auf die Regisseure dieses Dramas. [weiterlesen bei kla.tv]

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