Energie-Knappheit im Winter: Neue Schockzahlen – Vahrenholt

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Die Gasspeicher sind nur zu 60 Prozent gefüllt, die Versorgung mit neuem Gas ist nach wie vor nicht abschließend geklärt. Was jetzt auf die deutsche Industrie zukommt und wie kritisch die Lage wirklich ist, erklärt Prof. Fritz Vahrenholt in einer neuen Folge von Vahrenholt.

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