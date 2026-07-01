Emmanuel Todd: «Europa hat sich für Krieg entschieden»

Der Westen versucht in einem Zweifrontenkrieg im Norden und im Süden seinen Untergang aufzuhalten. Das wird ihm nicht gelingen, ist sich der französische Demograph und Historiker Emmanuel Todd sicher.

Quelle: transition-news

Die Welt befindet sich im Dritten Weltkrieg, in dem der Westen verzweifelt versucht, seinen absehbaren Niedergang zu verhindern. So sieht es der französische Demograph und Historiker Emmanuel Todd. Für ihn sind die Kriege in der Ukraine und gegen den Iran Teile des großen Krieges.

In einem kürzlich veröffentlichten Gespräch mit Diane Lagrange vom französischen Netzwerk Fréquence Populaire erläuterte Todd seine Sicht. Mit Blick auf den Ukraine-Krieg sieht er eine verstärkten Zusammenhalt und eine Verhärtung des westlichen Blocks. Die derzeitige Ukraine selbst könne nicht aus dem Krieg aussteigen, da sie nur «im Gegensatz zu Russland» existiere.

All jene in dem Land, die den Krieg für sinnlos hielten, hätten es verlassen – mit der Folge einer «Verfestigung der nationalistischen Idee eines selbstmörderischen Krieges gegen Russland». Diese führe dazu, dass die Ukrainer Krieg führten, solange es die Mittel dafür gibt. Sie könnten sich keinen Frieden vorstellen – der Krieg sei zum «eigentlichen Sinn der ukrainischen Nation» geworden.

Todd spricht von einem «großen Umschwung Deutschlands: Dieser sei zu der Idee hin erfolgt, «keinen direkten militärischen Angriff auf Russland zu starten – wie sie es historisch gesehen eigentlich zu tun wissen –, denn dafür fehlen ihnen die personellen Mittel». Stattdessen werde der Krieg in der Ukraine finanziert und die eigene Industrie dafür mobilisiert.

Das sei für Russland bedrohlich, angesichts der industriellen Kapazitäten Deutschlands. Der Historiker verweist darauf, dass seit der Wahl von Friedrich Merz als deutschem Bundeskanzler US-Präsident Donald Trump der CIA den Befehl gegeben habe, der Ukraine bei der Erfassung von Zielen in Russland zu helfen.

«Die strategischen amerikanischen Zielerfassungsmittel gegen Russland sind voll im Einsatz und somit sind die Amerikaner, ich würde sagen, zu geringen Kosten wieder in den Krieg verwickelt.»

Die Europäische Union (EU) habe eigentlich ihren Daseinszweck verloren, stellt Todd fest. Sie habe deshalb den Krieg in der Ukraine gegen Russland als Daseinsberechtigung angenommen. Das europäische Projekt, einst als Friedensprojekt gefeiert, sei nun auf Krieg ausgerichtet, vorangetrieben von den mitteleuropäischen Ländern, «von den Deutschen und Franzosen voll und ganz gebilligt».

«Europa hat sich also für den Krieg entschieden», stellt der französische Historiker fest. Es sei aber «ein seltsamer Krieg», denn die Europäer würden nicht selber sterben wollen. Dafür würden die Ukrainer mit allem versorgt, «was sie brauchen, um so viele Russen wie möglich zu töten und selbst so oft wie möglich getötet zu werden».

«Das heißt, eigentlich scheinen Europa und die Vereinigten Staaten beschlossen zu haben, bis zum letzten Ukrainer zu kämpfen. Und es stimmt, dass das für die Russen doch etwas schwer zu verkraften war.»

Die Angriffe der Ukrainer mit Drohnen auf zivile Ziele und Zivilisten in Russland seien Terrorismus, stellt Todd klar. Zugleich sieht er die führenden Kräfte im Westen als schlechte Schachspieler, die nicht beachten würden, was der Gegner tue. Er macht auch darauf aufmerksam, dass der russische Präsidentenberater Juri Uschakow kürzlich sagte, dass sich die Haltung der USA seit der Zeit von Joseph Biden als Präsident nicht geändert habe.

Moskau habe erkannt, dass sich die USA trotz des Gipfels in Alaska im August 2025 und der dabei gemachten Zusicherung, sich für eine Friedenslösung einzusetzen, nicht aus dem Krieg zurückziehen. Russland wisse, dass die USA die ukrainischen Angriffe ermögliche und decke.

Todd sieht die USA in einem faktischen Zweifrontenkrieg: In der Ukraine und gegen den Iran. Beide Ereignisse seien stark miteinander verbunden, da Russland sich revanchiere, indem es Iran unterstütze, um US-Ziele angreifen zu können.

«Durch diesen sinnlosen Angriff auf den Iran hat Trump die USA in die Lage gebracht, ebenfalls direkt angegriffen zu werden, auch wenn dies nicht in einem so großen Ausmaß geschieht, wie es gegen die Russen im Krieg in der Ukraine erfolgt.»

Die Situation müsse als Ganzes betrachtet werden, fordert der Historiker. Was in der Ukraine geschehe, sei verbunden mit den Ereignissen im Iran-Krieg. Die daraus entstehenden Krisen beträfen vor allem im Wirtschaftsbereich ausgerechnet die Länder am stärksten, die «Vasallen der US-Amerikaner» seien.

Todd betont, dass die Ukraine am Ende des Krieges nicht mehr existieren werde. Er begründet dies auch mit unterschiedlichen Vorstellungen von Zeit im Westen und in Russland. «Die Russen denken langfristig wie Historiker, die sich mit der ‹langen Dauer› beschäftigen, aber aktiv in die Geschichte eingreifen», sieht er als Unterschied. Westliche Politiker würden nur in kurzen Zeiträumen denken, von Wahl zu Wahl, und ihre Meinungen inkonsequent und zögerlich täglich ändern.

«Die Russen warten auf die endgültige Krise der Europäischen Union. Sie warten ab und sind auf lange Sicht eingestellt, sie haben es nicht eilig.»

Er widerspricht den Spekulationen über den Zustand der russischen Gesellschaft, die angeblich auseinanderbreche. Dagegen könne die EU in eine große Krise mit unbekanntem Ausgang geraten. Dabei wäre die Ukraine auf sich allein gestellt und würde zusammenbrechen – «das wird das Ende der Ukraine sein, wie wir sie kennen», fügt Todd hinzu.

Die US-Amerikaner und ihre europäischen Vasallen würden nicht langfristig denken, während aus seiner Sicht Russland und Iran das eigentliche Sagen hätten. Langfristig gesehen würden sich die USA und die EU in einen endlosen Krieg verstricken. Der Historiker befürchtet eine «Eskalation ins Extreme über die Wirtschaft statt durch Krieg vor Ort».

Das sei aber seine «optimistische Sicht», denn in Russland gebe es Debatten, wie der Krieg weitergeführt werden soll. Dabei seien zunehmend Stimmen zu vernehmen, die westliche Unternehmen ins Visier nehmen wollen, die Militärgüter für die Ukraine herstellen, «in Deutschland oder in den verschiedenen industriellen Satellitenstaaten Deutschlands».

Todd fordert, den Krieg klar zu sehen. Dazu gehöre, dass es sich nicht, wie medial und politisch behauptet, um eine russische Invasion in die Ukraine handele. Das würden viele glauben, aber der eigentliche Grund sei, «dass die Ukrainer den gesamten Donbass zurückerobern wollten, der zwar innerhalb der Verwaltungsgrenzen der sowjetischen Ukraine lag, aber von Russen bevölkert war». So unterstütze der Westen «in ethnopolitischer Hinsicht» einen Angriffskrieg, hebt der Historiker hervor.

Mit Blick auf den Iran und die Ukraine zeige sich, «dass wir es mit einem bösartigen, extrem gewalttätigen Westen zu tun haben, der seinen weltweiten Niedergang in Bezug auf die Wirtschaftsmacht nur sehr schwer verkraftet». Er verstricke sich immer tiefer in den Ukraine-Krieg, indem er die Mittel liefere, diesen fortzusetzen. Dazu gehöre auch die Entscheidung, den EU-Beitrittsprozess für die Ukraine zu beginnen.

Früher hätte Russland das akzeptiert, aber diese Zeit sei vorbei, stellt Todd fest. Inzwischen würde Moskau das nicht mehr hinnehmen, da die Europäer, die US-Amerikaner, die EU sowie die NATO nun als «ein und dasselbe» angesehen würden.

«Der Ukraine also den Beitritt zur Europäischen Union vorzuschlagen, bedeutet, sie endgültig zum Tode zu verurteilen. Das heißt, sie wird dadurch für die Russen noch mehr zur Zielscheibe.»

Der Historiker und Demograph warnt, dass sich das gegen den Westen wenden werde. Er sieht eine «sehr merkwürdige Situation», in der den Europäern die Mittel fehlen, Krieg zu führen, und Russland aber niemals den Westen angreifen werde. Zugleich zeige sich trotz aller Aufrufe zur Solidarität in der EU, dass «keinerlei Solidarität zwischen den Franzosen und den Deutschen» bestehe, die gerade ein gemeinsames Kampfjet-Projekt aufgegeben haben.

Das zeige auch, dass im Westen niemand tatsächlich einen russischen konventionellen Angriff fürchte. «Aber sie könnten uns im Auge behalten», wenn der Westen seine Provokationen fortsetze, so Todd. Er hofft, «dass die Russen ruhig bleiben – vielleicht in dieser langfristigen Perspektive, die ich ihnen zutraue».

Dagegen sieht er Deutschland «aus wirtschaftlichen Gründen auf einem sehr merkwürdigen Weg der Militarisierung». Es handele sich um «eine Art ganz spezifischen manischen Wahnsinn». Frankreich würde einem internationalen Krieg den Bürgerkrieg vorziehen, denn der sei «weniger gefährlich».

«Aber die Situation wird immer beunruhigender, denn man hat den Eindruck, dass die Europäer nicht mehr in der Lage sind, anders als in Kriegsbegriffen zu denken.»

Todd sagt, die Herrschenden würden die Menschen in einen Konflikt stürzen und gegen ihre Interessen darin festhalten. Jenen, «die den Amerikanern gehorchen», sei alles egal, während sie weiter als Marionetten der USA handeln, ob in der EU oder in der NATO. Die Europäer würden immer den US-Amerikanern gehorchen, wobei bei den Franzosen nicht klar sei, ob diese nicht doch auf die Deutschen hören.

Der Historiker meint, es handele sich nicht um eine Frage der Interessen oder des Geldes. Stattdessen handele es sich um eine «Neigung zur Unterwürfigkeit und zum Sadismus». Der Nihilismus, der sich auch in Europa breit mache, bedeute Selbstzerstörung, erinnert er.

Die Einzigen, die in Europa «voll und ganz» Krieg führen, seien die USA. Selbst Russlands Präsident Wladimir Putin versuche, die russische Gesellschaft nicht völlig in den Krieg zu verwickeln. Die Europäer würden einen Stellvertreterkrieg führen, indem sie Kiew finanzielle Mittel und Waffen dafür bereitstellen.

Mit Blick auf eine mögliche Lösung verweist Todd darauf, dass Russland, China und Iran entgegen der Meinung vieler Journalisten «sehr eng miteinander vernetzt sind und gemeinsam handeln. Das sei allerdings schwierig zu analysieren, da alle beteiligten Seiten lügen würden, auch durch Unterlassen. So verschweige China, dass es dem Iran helfe.

«Sicher ist, dass die Russen, die Iraner und die Chinesen eines verinnerlicht haben: Man kann keinen Vertrag mit den Amerikanern unterzeichnen.»

Selbst wenn sie das tun, würden sie wissen, dass das nichts bedeute. In Moskau, Peking und Teheran sei begriffen worden, dass sie nach den Spielregeln spielen müssen. Dabei würden sie aber die Grundlagen des Gegners ausnutzen, um ihre Ruhe zu haben.

«Für die Russen, die Iraner und die Chinesen ist das einzig mögliche Ende des Konflikts ein Zusammenbruch des westlichen Systems.»

Ein solcher könne sich durch einen Zusammenbruch des politischen Systems in Frankreich zeigen oder dadurch, «dass die Franzosen und die Deutschen wieder anfangen, sich gegenseitig auf die Fresse zu hauen», fügt Todd hinzu. Auch ein möglicher Zusammenbruch des politischen und wirtschaftlichen Systems in den USA könne dazu führen. Es sei nicht klar, wie lange das dauere, und es könne auch 20, 30 Jahre Krieg bedeuten.

Quelle:

Fréquence Populaire: Emmanuel Todd – Front Nord, Front Sud : le point sur la Troisième Guerre mondiale – 11. Juni 2026

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