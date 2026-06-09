Elon Musk will gegen ZDF klagen

Zwischen den deutschen Leitmedien und dem US-amerikanischen Milliardär Elon Musk herrscht schon lange nicht gerade Frieden. Aber nun scheint sich der Konflikt zuzuspitzen: Musk kündigt rechtliche Schritte gegen den Sender an.

Quelle: rtdeutsch

Am 12. Juni veröffentlichte das ZDF eine Reportage über die Unruhen, die in Belfast auf die versuchte Enthauptung durch einen sudanesischen Asylbewerber folgten. Mehrere Tage lang war die nordirische Stadt Schauplatz von Straßenkämpfen zwischen der Polizei und mehrheitlich protestantischen Demonstranten.

Im Bericht darüber hieß es, Elon Musk habe „zur Jagd auf Migranten aufgerufen“. Später reagierte das ZDF mit einem halbherzigen Dementi: „Die gewählte Formulierung war aber unpräzise und dadurch missverständlich“.

Nun hat Elon Musk in seinem Netzwerk X angekündigt, rechtliche Schritte gegen den Sender zu unternehmen.

„Wegen seiner schamlosen Lügen werden jetzt rechtliche Schritte gegen das ZDF unternommen.“

Die Aussage Musks auf X hatte gelautet: „Nur durch wiederholte und laute Proteste wird es Veränderungen geben!“

Ach Elon, warum übernimmst Du nicht gleich den gesamten korrupten Saftladen? Zehn Milliarden sind für Dich doch Peanuts.

(Visited 10 times, 6 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …