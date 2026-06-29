Elon Musk unterstützt J.D. Vance gegen Netanjahu, während Miriam Adelson (Marco Rubios „Patentante“) Trump angreift

Iran und der Präsident der Vereinigten Staaten haben Israel und die Unterstützer seiner Völkermorde besiegt. Daher hat der zwischen Washington und Teheran geschlossene Frieden einen neuen Krieg ausgelöst, diesmal unter Donald Trumps Anhängern um seine Nachfolge.

von Alfredo Jalife-Rahme (voltairenet)

In meinem Interview beim spanischen Fernsehsender NegociosTV (Libanon: Die „Balkanländer des Nahen Ostens“ [1]) argumentierte ich, dass das „Islamabad-Memorandum“, unterzeichnet von Präsidenten Trump (im Schloss von Versailles) und Pezeshkian von Iran, die Eingeweide des Nahen Ostens erschütterte und, wie zu erwarten, Zwietracht und Risse in den Vereinigten Staaten selbst, auch in Israel und Iran verursachte (laut den Einschätzungen des ehemaligen britischen Diplomaten Alastair Crooke während seines Treffens mit dem Norweger Glenn Diesen [2]).

Wie ich vermutet hatte, stellte der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew fest, dass die Kontrolle über die Straße von Hormus eine der echten iranischen Atombomben darstellt: „Wie der Waffenstillstand zwischen Washington und Teheran umgesetzt wird, ist nicht klar. Aber eines ist sicher: Iran hat bereits seine erste Atombombe getestet. Sie heißt: Hormus-Straße. Ihr Potenzial ist unerschöpflich“ [3]. Die Straße von Hormus hat sich als Epizentrum der Geoökonomie und Geofinanzierung des Planeten erwiesen. Was die andere metaphorische „nukleare Trumpfkarte“ betrifft, nämlich die Kontrolle der Bab-al-Mandab-Straße durch die jemenitischen Guerillas von Ansaralah, Verbündete Irans, so wurde es bisher nicht umgesetzt.

Tatsächlich haben die Abschaffung des ehemaligen Joint Plan of Action (JCPOA) zwischen Obama und Biden sowie zwei aufeinanderfolgende Kriege von Trump gegen Iran – drei katastrophale Entscheidungen, zu denen er von Premierminister Netanjahu angestoßen wurde – letztlich dazu geführt, dass der Präsident der Vereinigten Staaten versenkt wird und er nun am Rand des „wirtschaftlichen Abgrunds“ steht, was an die von Herbert Hoover verursachte „Große Wirtschaftskrise“ erinnert. wie Trump selbst auf seiner entsprechenden Pressekonferenz am Rande des G7-Gipfels in Evian erklärte. Von Netanjahu schlecht beraten, hat Trump alle seine militärischen Karten ausgeschöpft und hatte keine andere Wahl, als mit dem Iran zu verhandeln. Abgesehen von der von The Jerusalem Post [4] propagierten Balkanisierung Syriens, die Israel mit seinen Militäroperationen im Libanon als ersten Schritt umzusetzen versucht, hat das US-Iran-Abkommen die Präsidentschaftsnominierung der Republikanischen Partei für 2028 zwischen JD Vance (JDV) und Marco Rubio (MR) irreparabel zersplittert.

In einer Nachricht auf X, im Besitz von Elon Musk, postete der Nutzer @GeneralMCNews, ohne bisher abgelehnt worden zu sein!: „EILMELDUNG: Elon Musk sagt, er stimme JD Vances Warnung an Israel zu“ [5]. Das Bedeutendste ist, dass wir dasselbe unter der Adresse @ElonMusk in einer Nachricht finden, die die Angelegenheit in Bezug auf „gültige Punkte“ bestätigt [6].

Vizepräsident J.D. Vance verteidigte sowohl Präsident Trump als auch das Abkommen und kritisierte scharf die talmudischen Fanatiker Itamar Ben Gvir, Sicherheitsminister, und Finanzminister Bezalel Smotrich, ohne Premierminister Netanjahu zu erwähnen (Vorsicht vor Vergeltungsmaßnahmen!). Er warnte Israel, dass „im Moment Trump das EINZIGE Staatsoberhaupt auf der GANZEN WELT ist, das noch freundlich gegenüber Israel ist, und Trump ist zufällig auch das Staatsoberhaupt der Weltmacht.“ [7]. Der verstorbene israelische Gouverneur Sheldon Adelson, bekannt für die vielen Leichen in seinem Schrank [8], und seine Witwe, die Genetikerin und zugleich genozidfreundliche

Miriam Adelson, hatten den pro-israelischen Ex-Mormonen Marco Rubio bei den Vorwahlen der Republikanischen Partei 2016 gegen Trump unterstützt [9]. Der damalige Kandidat, Trump, verspottete Marco Rubio als eine „Adelson-Marionette“, weil er mit großen „Spenden“ sehr gut geschmiert war.

Die Zeitung Israel Hayom, im Besitz von Miriam Adelson, nimmt Trump ins Visier – Miriam Adelson, die Liebhaberin des Völkermords, war nach Sheldons Tod 2021 die zweitgrößte Sponsorin von Trumps Kampagne (nach Elon Musk, übrigens) – behauptet: „Du hättest der beste Präsident von allen sein können, aber du hast versagt“ [10], und die Zeitung greift ihn wegen „Verrats Israels“ an und beschuldigt nach Ablehnung des „Kapitulationsabkommens“ seinen (ehemalischen?) Verbündeten Trump, „Israels Sicherheit zu untergraben und die Vereinigten Staaten zu schwächen.“ In seinem eher eigenwilligen, sarkastischen Stil, der vielleicht eine tiefe Nervosität widerspiegelt, antwortete Trump, dass „Vance den Preis für die iranische Einigung zahlen kann“ [11]. Es gibt noch viel zu sehen… Alfredo Jalife-Rahme Übersetzung

Clotilde Pfeiffer Quelle

La Jornada (Mexiko)

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