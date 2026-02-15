Elitenüberschuss

Von Hans-Jürgen Geese (anderwelt)

Vor der Bundestagswahl 2021 veröffentlichte die Universität zu Köln ein Interview mit ihrem bekannten Professor Dr. Thomas Jäger, Inhaber des Lehrstuhls für Internationale Politik und Außenpolitik. Titel des Artikels: „Ende der Ära Merkel – Bilanz und Ausblick“. Auszüge:

„…aber die Historiker werden keine effektiven Leistungen der Kanzlerin berichten können. Von ihrer Kanzlerschaft bleibt nichts, was dauert. Das liegt daran, dass sie weder eine Idee hatte, wohin sich Deutschland und die EU bewegen sollten, noch versucht hat, im Rahmen ihrer Handlungsmöglichkeiten ordnungspolitische Ziele strategisch umzusetzen.“

„Sie blieb 16 Jahre mit unterschiedlichen Koalitionen im Amt. Das war auch ihr wichtigstes Ziel… Die größte Leistung von Angela Merkel war, sechzehn Jahre Kanzlerin zu sein.“

16 Jahre war die Frau Kanzlerin. In 16 Jahren hat die Frau nichts aufgebaut, was dem deutschen Volke zum Segen gereichen könnte. Sie hat nur zerstört, vieles, vieles zerstört. Vor allem den Zusammenhalt der deutschen Volksgemeinschaft.

Erinnern Sie sich noch an den Schwachsinn, der damals die Runden machte: „Die mächtigste Frau der Welt.“ Diese angeblich mächtigste Frau der Welt, genannt „Mutti“, gewählt von einer geistig und moralisch unterbelichteten Wählerschaft, die nicht erkannte, wen sie da vor sich hatte. Die Frau, die aus der Kälte kam, mit einem Auftrag aus Amerika, das deutsche Volk endgültig zu vernichten. Wie hat sie uns doch damals so hinterhältig aufgemuntert: „Wir schaffen das.“

Das Urteil eines weiteren gewichtigen Historikers unserer Tage über Angela Merkel nenne ich Ihnen am Ende dieses Artikels.

Die Kanzler Amerikas

In einem Gespräch zwischen den bekannten Journalisten Dirk Pohlmann und Patrik Baab vor etwa 2 Monaten unter dem Titel „Warum unsere Eliten versagen“, das Sie bei youtube finden, sprach Dirk Pohlmann von den „weißen, alten Männern“, wobei ich von den „weißen, weisen, alten Männern“ sprechen würde.

Als Teilerklärung für das Debakel, das sich heute in dieser Bundesrepublik abspielt, nannte Dirk Pohlmann die Hinwendung der Eliten zu Amerika, die durch eine Vielzahl von Organisationen und Denkfabriken gefördert wird. Zudem finde der Auslandsaufenthalt der deutschen Studenten eben zumeist in den Städten der Vereinigten Staaten von Amerika statt. Und nicht in Moskau.

Die beiden Journalisten, die mit den osteuropäischen Ländern vertraut sind, wiesen darauf hin, dass sich heutzutage eine riesige geistige und moralische und kulturelle Kluft zwischen Ost und West auftue, wobei die Elite im Osten der Elite im Westen um Dimensionen überlegen sei.

Die beiden Herren fragten sich auch, wie es nur dazu kommen konnte, dass Personen wie von der Leyen, Merkel, Baerbock, Strack-Zimmermann, Kallas, Scholz, Habeck, Pistorius, Merz, Starmer und viele andere in der Bundesrepublik und in Europa, wie diese Personen nur in Positionen der Macht gelangen konnten, denn es ist doch wohl inzwischen offensichtlich, dass sie völlig überfordert sind.

Sollte das einigen Bundesbürgern nicht auffallen, dann kann ich denen versichern, dass man sich im Ausland über die Deutschen und ihre sogenannte Elite nur noch lustig macht. Gewogen und für viel zu leicht befunden. Leichtgewichte.

Die Idee einer Elite

Wenn wir ein wenig in die Geschichte der Menschheit zurückgehen und den Ursprung von Eliten aufspüren wollen, dann wird uns schnell klar, dass Eliten Eliten wurden, weil sie für das Überleben der Gemeinschaft unersetzlich waren. Zu der Elite gehörten die Besten eines Stammes und eines Volkes. Und wenn es zum Kampf kam, dann zogen sie mit dem Volk, vorneweg, auf das Schlachtfeld.

Die Idee einer Elite, im historischen Kontext, lässt sich in den Worten „Ich dien“ zusammenfassen. Das Wappenschild des hannoversch-britischen Wappens, das von 1714 bis 1801 verwendet wurde, trägt genau diese Worte: „Ich dien.“

„Ich dien“ umfasst eine Verantwortung für die Menschen, denen man dient. Wenn eine Elite diesen Menschen nicht mehr dient, sondern sich nur noch um die eigenen Belange Sorgen macht, dann ist die Elite keine Elite mehr, sondern die Elite hat sich in Schmarotzer verwandelt, die auf Kosten des Volkes lebt.

Die Schmarotzerelite

Patrik Baab und Dirk Pohlmann haben die sogenannte Elite im Westen mit den Prädikaten „Größenwahn“ und „Realitätsverweigerung“ belegt. Das wird nur schwer zu widerlegen sein.

Ein mit durchschnittlicher Intelligenz ausgerüsteter Mensch in der Bundesrepublik hätte schnell erkennen müssen, dass ein Krieg gegen Russland für die Bundesrepublik und selbst für die NATO in der Ukraine unmöglich gewonnen werden kann. Letztendlich hat Russland Atomwaffen, und die russische Regierung hat von Anfang an klar gesagt, dass Russland sich niemals ergeben und im Notfall Atomwaffen einsetzen werde. Damit war der Fall erledigt.

Doch noch immer schwafeln diese geistigen Armleuchter in Westeuropa davon, Krieg gegen Russland zu führen. Das ist nicht nur absurd. Das ist kriminell. All diese Wahnsinnigen gehören vor ein Gericht. Von Verantwortungsgefühl keine Spur. Wir haben Verbrecher in die Regierung gewählt, die das Land zerstören.

Nein, das war nicht immer so. Bis in die 80er Jahre hinein gab es in der Bundesrepublik eine Art stillschweigende Vereinbarung, dass Frieden herrschen muss, innerer und äußerer Friede, und dass daher natürlich im Lande selbst sowohl die Wirtschaft als auch die Bevölkerung als auch die Regierung an dem wachsenden Wohlstand teilhaben muss. Unbedingt. Denn nur wenn das geschieht kann es überhaupt zu einem inneren Frieden und zu einer Harmonie zwischen dem Volk und den Eliten kommen.

Es ist also unmöglich, ich wiederhole, es ist unmöglich, dass es bei steigendem Wohlstand der Eliten und der Verarmung des Volkes zu einer stabilen Gesellschaft kommen kann. Das ist unmöglich. Der wachsende Wohlstand ging über die letzten 40 Jahre ausschließlich in die Taschen der Eliten, wobei von Eliten im klassischen Sinne keine Rede mehr sein kann. Das ist eine Schmarotzerelite.

Wohlstand für wenige

Von „Wohlstand für alle“ haben wir es zu „Wohlstand für wenige“ gebracht. Ohne einen Aufschrei der Regierung, die sich selbst zu dieser Schmarotzerelite zählt und daher das eigene Nest nicht beschmutzen will. Viele andere wollen es ihr nachtun. Vor allem junge Leute auf den Universitäten: Arbeiten NEIN! Studieren JA! Braucht das Land all diese Studenten? Braucht es noch mehr Schmarotzer?

Es haut einen fast um: Im Studienjahr 2023 lag die Studienanfängerquote in der Bundesrepublik bei 56,5 Prozent. Die Studienberechtigtenquote im Jahre 1960 betrug 6,1 Prozent. 6,1 %!

Das gleiche Phänomen haben wir überall in Westeuropa. In Großbritannien wird beklagt, dass niemals so viele Menschen einen Studienabschluss hatten. Und dieser Studienabschluss hat in den meisten Fällen so gut wie keine Bedeutung.

Um es ketzerisch auszudrücken: Immer mehr Menschen verblöden auf unseren Schulen und Universitäten, denn sie lernen nichts, was für das wirkliche Leben von Bedeutung ist. Sie träumen davon, sich in der Klasse der Schmarotzerelite einzurichten. Es wimmelt nur so von Rechtsverdrehern und Sozialgelehrten und Psychologen, die zumindest hoffen können, dass die von der Bildung versauten Existenzen ihre Hilfe brauchen werden, um nicht im Suff oder unter Drogeneinfluss oder im Selbstmord zu enden. Die Wohlstandsgesellschaft frisst ihre eigenen Kinder. Und ist stolz darauf. Was haben wir da nur angerichtet?

Der Fortschritt, der keiner ist

Sie müssen Wladimir Putin nicht mögen. Das ist in Ordnung. Auch viele der Russen mögen Wladimir Putin nicht. Aber sie respektieren ihn. Und der Mann hat in der Tat ihren Respekt verdient. Er ist der herausragende Politiker unserer Zeit.

Als ich Anfang der 90er Jahre in Russland war lag das Land darnieder. Es hatte sich leichtsinnig nach Westen geöffnet. Wollte werden wie der Westen. Aber der Westen wollte Russland nur ausbeuten. Die Folge: Das Leben in Russland damals war ein Abenteuer des Überlebens. Es war fürchterlich. Stellen Sie sich vor, Sie gehen in einen Supermarkt und die Regale sind leer. So war das.

Wladimir Putin riss die Macht an sich, traf mit den wahren Eliten Russlands eine Übereinkunft, die einst auch im Westen galt: Ihr könnt euch bereichern, aber es muss immer genug für alle im Volk vorhanden sein. Wohlstand für alle.

Was Putin in 25 Jahren geschaffen hat ist ein Wunder. Reisen Sie mal nach Russland. Schauen Sie sich das an. Reden Sie mit den Leuten. Sie werden staunen.

Ich behaupte: Der Westen verblödet. Das ist natürlich eine relative Aussage. Verglichen mit früheren Generationen und verglichen mit dem Bildungsgrad in Osteuropa. Der Westen verblödet und verarmt. Der Osten wird weiterhin aufblühen.

Die Grundlagen des Lebens

Noch einmal: Was sich da als Elite im Westen ausgibt ist keine Elite. Das sind nur Schmarotzer. Wäre das eine Elite, würde sie erkennen, dass die Grundlagen für den Erfolg und den Wohlstand einer Gesellschaft in den Familien liegen. Gesunde Familien schaffen ein gesundes Volk. Das gilt überall auf der Welt. Nur nicht in Westeuropa und in den Vereinigten Staaten von Amerika. Angeblich. Dort leben die Menschen in Lalaland. Und halten sich dennoch für dem Osten überlegen. Alle Welt lacht sich ein Loch in den Bauch. Alldieweil diese Armleuchter im Bundestag noch immer ernsthaft diskutieren, wie man Russland besiegen kann.

Warum das so ist? Weil sie nicht in der Lage sind, ein Volk zu führen. Sie können das schlicht und einfach nicht. Und sie haben auch kein Interesse daran. 16 Jahre hat die Merkel da rumgewurschtelt. 16 Jahre. Ein Wahnsinn.

Und schauen Sie sich an, was da in Amerika, in Verbindung mit der Epstein Geschichte, ans Tageslicht gelangt: Das sind Monster, Verbrecher, der Abschaum der Menschheit, die sich dort im Lande Elite nennt. Unsere Vorbilder?

Was in Westeuropa und was insbesondere in der Bundesrepublik unbedingt notwendig ist, ist eine radikale Rückbesinnung auf die Grundlagen des Lebens, auf die Grundlagen unserer Zivilisation, auf die Grundlagen unserer Kultur.

Und: Es ist schlicht und einfach unmöglich, zu uns selbst zurückzukommen, wenn Millionen von Fremden im Lande herumgeistern, die nichts im diesem Lande verloren haben und die nichts zu der Zukunft des Landes beitragen können.

Es ist doch geradezu aberwitzig, dass die Frau von der Leyen tatsächlich indische Arbeitskräfte nach Europa bringen will. Was für eine Demütigung der Europäer.

Aber die von der Leyen ist die Fortsetzung von Merkel. Ihr Job: Europa zu zerstören. Zerstören, zerstören, zerstören. Niemand baut mehr irgend etwas auf. Der Westen hat in der Tat fertig.

Wellington, Neuseeland, Februar 2026

Die Kläranlage der Stadt Wellington, der Hauptstadt Neuseelands, geriet außer Kontrolle. Die Abwässer gelangten tagelang ungeklärt ins Meer. Eine riesige Katastrophe. Bis heute ist nicht bekannt, was die Ursache war.

Es stinkt also an der Küste vor Wellington. Es stinkt gewaltig. Das Paradies Neuseeland versinkt langsam in der Kloake. Denn auch in Christchurch hat man Probleme mit der Kläranlage. Ich vermute, dass das Wasser im Rhein sauberer ist als in den meisten Flüssen in Neuseeland. Paradies Neuseeland? Wirklich?

Nun, dieses Desaster musste eines Tages passieren. In Neuseeland finden Wahlen alle drei Jahre statt. Langfristiges Denken ist da schwierig. Was in den größeren Städten vor Jahren hätte passieren müssen ist, dass man auf allen Einfallsstraßen große Schilder aufstellt auf denen steht: „Stadt ist voll. Geht woanders hin!“ Aber diese verrückte Einwanderung geht immer weiter. In die Städte.

Jede Infrastruktur hat eine gewisse Kapazität. Sie verstehen das. Ich verstehe das. Unsere sogenannten Eliten mögen das auch verstehen, aber entweder sie wollen es nicht verstehen oder sie wollen nicht entsprechend handeln. Die wollen einfach nur den Job und die damit verbundenen Privilegien. Schmarotzer.

Die Wahrheit tut weh

Die Wahrheit schmerzt. Die Finanzelite und die Politikerelite haben die Medien fest im Griff. Daher wird diese Wahrheit nur tropfenweise der Bevölkerung verabreicht. Wenn überhaupt. Oftmals braucht es Männer von außen, die sich nicht scheuen, eine andere Wahrheit als die offizielle Wahrheit zu verbreiten.

Douglas Macgregor ist ein pensionierter Oberst der U.S. Army, hoch dekorierter Kampfveteran und ehemaliger Berater des U.S. Verteidigungsministeriums. Er hat mehrere Bücher über moderne Kriegsführung und Strategie veröffentlicht.

Im Jahre 2020 sollte Macgregor der U.S.-Botschafter in der Bundesrepublik werden. Der U.S. Senat verhinderte dies. Warum?

Macgregor bezeichnete die muslimischen Immigranten in Europa als „muslimische Invasoren“, die nach Europa kommen, „mit dem Ziel, Europa eines Tages in einen islamischen Staat zu verwandeln.“

Macgregor spricht fließend deutsch. Er hat einen Doktortitel auf dem Gebiet „Internationale Beziehungen“. Er ist auch Historiker. Wenn Sie dem Mann zuhören, dann wird Ihnen eines schnell klar: Hier spricht jemand mit Autorität. Der Mann ist mit beiden Füßen fest im wahren Leben verwurzelt. Und sein Herz ist auf dem rechten Fleck.

Am 4. Februar sagte Douglas Macgregor in einem Interview folgendes:

„Germany has been on the path of national suicide for a long time. First it was the massive opening of their borders which was a catastrophy. Merkel did more damage while she was there than Adolf Hitler did, in my judgement.“

Auf deutsch: „Deutschland ist schon seit langem auf dem Weg in den nationalen Selbstmord. Zuerst die massive Öffnung der Grenzen. Was eine Katastrophe war. Merkel hat während ihrer Amtszeit mehr Schaden angerichtet als Adolf Hitler. Meinem Urteil zufolge.“

Der Journalist fragte nicht nach. Wie kann der Mann das sagen? Vielleicht meinte er, dass es nach Adolf Hitler noch immer Deutschland gab. Heute gibt es Deutschland nicht mehr. Sollten Sie vermuten, dass Douglas Macgregor ein Freund der Deutschen sei, dann haben sie Recht. Er lebte auch ein paar Jahre hier.

Wir lernen: Sollten Sie Russisch lernen und Russland besuchen, dann kann ich Ihnen fast garantieren, dass Sie ein Freund der Russen werden. So einfach kann man die Völkerverständigung einrichten.

Also: Wenn wir schon all diese Studenten haben, warum studieren die nicht Russisch? Das ist eine richtige Herausforderung, anders als das popelige Englisch. Russisch hat eine Zukunft. Russisch öffnet viele Berufsmöglichkeiten.

Die Zukunft liegt im Osten

Dirk Pohlmann erzählte in dem oben erwähnten Gespräch von einer Erfahrung, die er mit einem einfachen Russen während einer seiner Besuche machte. Der Russe fragte ihn: „Warum glaubt ihr Deutschen, dass die Amerikaner euch Deutsche anders behandeln werden als alle anderen Völker auf Erden?“

Patrik Baab und Dirk Pohlmann und Douglas Macgregor und viele andere gehören zur wahren Elite. Es gibt diese Elite natürlich noch. Die uns noch verbliebene wahre Elite ist unsere einzige Hoffnung. Ihr müsst diese Menschen unterstützen!

