Einige erschütternde Illusionen über den Niedergang unseres Imperiums

Die Amerikaner erwachen und erkennen die bittere Wahrheit.

George D. O’Neill Jr. (antikrieg)

Nachdem die hochtrabende Rhetorik zum 250. Jahrestag der Unabhängigkeit unseres Landes verklungen ist, ist es an der Zeit, der Realität ins Auge zu sehen. Die USA inszenieren sich als großzügige und wohlwollende Weltmacht, die die „regelbasierte Ordnung“ durchsetzt – ein trügerisches Konstrukt globalistischer Eliten, mit dem sie andere Länder unterdrücken. Die Regeln werden willkürlich geändert, um den Machthabern zu dienen, und regelmäßig als Vorwand für Militäraktionen gegen unkooperative Nationen missbraucht. Kurz gesagt: Es ist ein Schwindel, losgelöst von den Prinzipien und Idealen unserer Gründerväter.

Fast täglich werden wir Zeugen eines Spektakels, das die erschreckende Korruption unserer Landesführung verdeutlicht. Die kürzliche Veröffentlichung von Anthony Faucis Tagebucheinträgen bestätigt lang gehegte Vermutungen über die offizielle Covid-19-Darstellung, an die, wie wir nun wissen, selbst Fauci nicht vollends glaubte. Man denke nur an die Millionen von Leben, die durch diese Korruption zerstört und geschädigt wurden. Doch dieser eitle Schwindler versteckte sich, als er vor dem Kongress aussagen sollte, hinter einem halben Dutzend Anwälten und verweigerte jegliche Aussage. Welch ein Paradebeispiel an Transparenz von einem unserer führenden Wissenschaftler und Beamten! Was verschweigen unsere politischen Führer sonst noch über die weltweite Katastrophe, die durch die Täuschungen und Manipulationen im Zusammenhang mit Covid verursacht wurde? Es gab bisher keine ernsthafte Untersuchung unserer Ärzteschaft, die sich während der Pandemie größtenteils feige verhielt und sich auf Kosten des Wohlergehens ihrer Patienten an die falsche offizielle Darstellung hielt.

Unsere politischen Führer haben nicht einmal ansatzweise die Schrecken erforscht, die von den vielen geheimen – und möglicherweise illegalen – Biolaboren rund um den Globus verursacht wurden, finanziert durch Gelder, die den Wählern oft unter dem Deckmantel der „nationalen Sicherheit“ vorenthalten werden. Die Fauci-Gruppe scheint tief in diese dunkle Welt verstrickt gewesen zu sein.

Amerikas Nahostpolitik bleibt eine Schande. Der US-Finanzminister rühmt sich damit, die Währung des iranischen Volkes ruiniert zu haben, gegen das wir einen Angriffskrieg geführt haben. In Gaza hat Washington einen brutalen Angriff auf eine schutzlose Bevölkerung ermöglicht. Noch vor wenigen Jahren hielten die meisten Amerikaner es für eine ehrenhafte Tat eines wahren Amerikaners, sich für die Schwachen und Unschuldigen einzusetzen. Nicht so unsere Führungskräfte. Heutzutage führt der Widerstand gegen politisch unbequeme Unschuldige zu Beschimpfungen, Ausgrenzung und Sanktionen. Was hätten unsere Gründerväter wohl dazu gesagt?

Die aktuellen Kriege haben die Schwächen unseres fast eine Billion Dollar teuren Militärs und seiner milliardenschweren Waffensysteme offengelegt. Wenn das Covid-Chaos ein Indiz ist, sollten wir davon ausgehen, dass es verborgene und erschreckend abscheuliche Informationen über das Verhalten und die Praktiken des militärisch-industriellen Komplexes gibt. Das Versagen unserer teuren Verteidigungssysteme beim Schutz unserer „Verbündeten“ am Persischen Golf vor iranischen Raketen- und Drohnenangriffen ist ein tragisches Beispiel für staatliche Unehrlichkeit. Trotz wiederholter Fehlschläge rühmt sich die Regierung weiterhin ihrer Fähigkeit, das iranische Militär zu zerstören und die verbliebenen Raketen und Drohnen abzuschießen. Nachdem den Amerikanern jahrelang erzählt wurde, wir besäßen das „mächtigste Militär“ der Geschichte, beginnen sie zu erkennen, dass dies eine Illusion ist. Der Erfolg dieser falschen Erzählung beruht auf jahrzehntelangen Kämpfen gegen Menschen, die auf Eseln und Fahrrädern reiten.

Unsere Regierung klassifiziert und schwärzt Dokumente routinemäßig. Man denke nur an die Milliarden von Seiten, die uns immer noch vorenthalten werden – insbesondere Informationen über die wichtigsten Ereignisse in der Geschichte unseres Landes. Viele bedeutende, geschichtsträchtige Ereignisse bleiben im Dunkeln. Wie kann es sein, dass Informationen über das Attentat auf Präsident John F. Kennedy immer noch zurückgehalten werden? Welches Fehlverhalten wird nach sechs Jahrzehnten immer noch vor der Öffentlichkeit „geschützt“? Die meisten Amerikaner vermuten, dass die offizielle Regierungsversion falsch war, doch Beamte halten weiterhin Informationen zurück, die Licht in dieses Verbrechen bringen könnten. Dasselbe gilt für die Attentate auf Robert F. Kennedy und Martin Luther King Jr., die bewusste Vernachlässigung amerikanischer Kriegsgefangener in Vietnam durch unsere Regierung, die Anschläge vom 11. September und den verstorbenen, in Ungnade gefallenen Finanzier Jeffrey Epstein. Ganz zu schweigen von den widerlichen Manipulationen und Geheimoperationen, mit denen unser Land in die lange Liste unehrlicher, illegaler und gescheiterter Kriege hineingezogen wurde, die wir „geführt“ haben.

Die fieberhaften Bemühungen unserer politischen Führung, die Epstein-Akten zu verbergen, erwecken den Eindruck, als sei die Ausrede der „nationalen Sicherheit“ lediglich ein bequemes Mittel, um Amtsmissbrauch, Vergewaltigung, Erpressung, Bestechung und schlichte Korruption zu verschleiern. Offenbar glauben sie, nicht denselben lästigen und unbequemen Gesetzen zu unterliegen wie der Rest von uns, die in diesem Land leben. So viel zum Gleichheitsgrundsatz vor dem Gesetz und zur „regelbasierten Ordnung“.

Mit Entsetzen beobachten wir das Chaos, den Tod und die Zerstörung, die unsere „außergewöhnliche Nation“ derzeit über die Welt – und über unser eigenes Land – bringt. Warum hat die zweite Trump-Regierung mindestens sieben Länder bombardiert und hinterhältige Anstrengungen unternommen, die politischen Systeme anderer zu schwächen und zu schädigen? Nichts davon dient den Interessen des amerikanischen Volkes; es dient einzig den Sonderinteressen unserer Eliten. Und all das von einem Präsidenten, der mit dem Versprechen „America First“, einem Ende der endlosen Kriege und der Förderung des Friedens Wahlkampf geführt hat. Es sieht so aus, als wären wir wieder einmal getäuscht worden. Ein Präsidentschaftskandidat nach dem anderen verspricht Frieden, und wir bekommen Krieg um Krieg. Das System ist von Korruption untergraben.

Während das Scheitern des illegalen Krieges gegen den Iran immer deutlicher wird, erkennen immer mehr Amerikaner, dass er in keiner Weise ihren Interessen dient. Während der Krieg gegen Russland in der Ukraine seinem Scheitern entgegensteuert, versuchen amerikanische und europäische Führungskräfte verzweifelter denn je, die Illusion zu verbreiten, die Ukraine könne Russland in diesem traurigen und verheerenden Konflikt besiegen.

Es gibt aber auch eine positive Entwicklung: Die Amerikaner, insbesondere die jüngere Generation, beginnen, die Korruption in den höchsten Kreisen unseres Landes und das ganze Ausmaß der Kriegslügen zu erkennen. Sie verstehen, dass die Sonderinteressen, die diese kriegerische Politik vorantreiben, sich nicht um das Wohl der Bevölkerung oder unserer Nation scheren. Skepsis gegenüber mächtigen Sonderinteressen gab es schon immer, doch wir überwinden diese Skepsis und empfinden nun berechtigte Wut.

Das gilt auch für unsere „Verbündeten“, die mit ansehen mussten, wie die US-Eliten Israel über die amerikanische Sicherheit stellten, als die Raketenangriffe begannen.

Unser Land ist keine „Ausnahmenation“. Es ist nicht die „leuchtende Stadt auf dem Berg“. Es ist nicht mehr „ein Meer aus Licht“. Es ist ein schwindendes Imperium mit einem schwindenden Militär – unfähig, seine Verbündeten zu schützen, und dennoch bestrebt, jedes Land einzuschüchtern und zu schädigen, das seine korrupten Eliten verärgert.

Unsere militärische Verteidigung ist so ineffektiv, dass der Iran – ein Land, das nur ein Viertel unserer Größe hat und dessen Wirtschaft kleiner ist als unser aufgeblähtes Militärbudget – seine nächsten Ziele praktisch selbst bestimmen kann, wohl wissend, dass unser mächtiges Militär kaum etwas dagegen ausrichten kann.

Angesichts einer herrschenden Elite, die ausländischen und Sonderinteressen dient, anstatt dem Volk, und eines allumfassenden Überwachungsstaates, der sich von Küste zu Küste erstreckt, wächst die Desillusionierung der Amerikaner. Eine ernüchternde Frage: Wenn die Illusion endgültig zerbricht, wer wird dann noch bereit sein, eine Regierung zu verteidigen, die nicht einmal ihre eigenen Bürger verteidigt?

erschienen am 19. August 2026 auf > The American Conservative > Artikel

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