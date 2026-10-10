Eingehende Untersuchung beleuchtet Bombenangriff auf Schule in Minab: „Eines der schlimmsten US-Kriegsverbrechen seit Vietnam“

„Es gab keine Schule mehr“, sagte der Vater eines 6-jährigen Mädchens, das bei dem Anschlag ums Leben gekommen war. „Ich dachte, ich würde schlafen und hätte einen Albtraum.“

Überlebende, Eltern und Rettungskräfte lieferten erschütternde Augenzeugenberichte über den US-Bombenangriff auf eine Grundschule am ersten Tag des US-israelischen Krieges gegen den Iran. Dies geschah im Rahmen einer neuen Untersuchung von Drop Site News, die belegt, dass die Schule seit mehr als einem Jahrzehnt öffentlich als zivile Einrichtung betrieben wurde.

Quelle: legitim

Der am Mittwoch veröffentlichte Bericht (vgl.dropsitenews.com) enthält neue Augenzeugenberichte von Menschen, die Angehörige verloren haben, als US-Tomahawk-Raketen die Shajareh-Tayyebeh-Schule in Minab trafen, wobei 120 Kinder und Dutzende weitere Menschen ums Leben kamen – ein Vorfall, der als „eines der schlimmsten US-Kriegsverbrechen seit Vietnam“ bezeichnet wurde.

Die Vorschullehrerin Hossniyeh Salem erinnert sich:

Die Kinder waren fünf Jahre alt und schrien nur: Frau Lehrerin! Frau Lehrerin! – und sie weinten. Ich rannte zu den Kindern. Ich sagte nur: Geht unter den Tisch. Ich hätte nicht gedacht, dass sie die Schule angreifen würden. Ich dachte nur, dass irgendwo ein Ort getroffen worden war. Ich sagte: Habt keine Angst, setzt euch hin.

Zwei gleichzeitige Geräusche. Sie klingen mir immer noch in den Ohren. Mein Sohn beschreibt sie sogar so: Wooosh, bumm! Woosh, bumm! – und dann die Explosion ganz in der Nähe. Putz fiel herunter, der Boden bebte, und in diesem Moment schaute ich einfach meine Vorschulmädchen und meinen Sohn an und sagte mir: Es ist vorbei. Jetzt ist der Moment, in dem wir unter den Trümmern begraben werden, jetzt wird alles zusammenbrechen. Dann waren keine Geräusche mehr zu hören. Der Klassenraum war voller Rauch und Staub.

Yaghoub Yazdanpanah, Literaturlehrer an einer anderen Schule etwa acht Meilen von Minab entfernt, beschrieb den Moment, als er erfuhr, dass die Schule, die seine sechsjährige Tochter Fatemeh besuchte, bombardiert worden war:

Ich verließ mein Klassenzimmer, rannte nach Hause, stieg in mein Auto und raste nach Minab. Als ich dort ankam, rief ich: Oh nein! Das Unvorstellbare war geschehen. Von der Schule war nichts mehr übrig. Zwei Drittel der Schule, vielleicht sogar mehr, waren zerstört worden. Überall auf dem Schulgelände stieg Rauch auf. Sie war zu Schutt und Asche geworden. Einen Moment lang dachte ich, ich würde schlafen und hätte einen Albtraum.

Yazdanpanah sagte, er habe bereits lange bevor er in jener Nacht die Leiche seiner Tochter in einem überlasteten Krankenhaus in Empfang nahm, gewusst, dass das Schlimmste geschehen war:

Wir wussten, dass unsere Kinder den Märtyrertod gestorben waren; wir wussten, dass unsere Kinder nicht mehr bei uns waren. Als sie Fatemeh brachten, war sie unversehrt, weil sie [als sie starb] in den Armen ihrer Lehrerin gelegen hatte.

Die USA haben die Verantwortung für den Angriff auf Minab nach wie vor nicht übernommen, obwohl eine interne Untersuchung des Pentagons zu dem Schluss gekommen ist, dass US-Streitkräfte die Schule mit zwei Tomahawk-Raketen beschossen haben. In den ersten Tagen nach dem Angriff behauptete Präsident Donald Trump, der Iran sei dafür verantwortlich, bevor er diese Behauptung zurücknahm und erklärte: „Ich weiß einfach nicht genug darüber.“

Drop Site erhielt Bilder von den Raketenfragmenten am Ort des Geschehens, von denen ein unabhängiger Waffeninspektor sagte, sie „scheinen alle Überreste von Tomahawk-Raketen zu sein“. Es ist nicht bekannt, dass der Iran über Tomahawks verfügt. Ein Anfang dieses Monats veröffentlichter Bericht (vgl. ohchr.org) einer UN-Untersuchungskommission kam zu dem Schluss, dass die Schule „das beabsichtigte Ziel“ und kein Kollateralschaden gewesen sei.

Auf dem Foto sind Menschen zu sehen, die die Trümmer am Ort des Bombenanschlags vom 28. Februar 2026 auf die Shajareh-Tayyebeh-Mädchen-Grundschule in Minab, Iran, durchsuchen. (Foto: Mehr News Agency/Wikimedia Commons)

Admiral Brad Cooper, der Kommandeur des US-Zentralkommandos (CENTCOM), erklärte im Mai vor dem Kongress, die Schule befinde sich „auf einem aktiven Marschflugkörper-Stützpunkt des [Islamischen Revolutionsgardenkorps]“. (Vgl. reuters.com)

Wes Bryant, ein ehemaliger leitender Berater für Zielauswahl im Pentagon, sagte Drop Site, er habe nie Anhaltspunkte dafür gesehen, dass sich die Schule auf einem aktiven Raketenstützpunkt befunden habe, und erklärte, selbst wenn dies der Fall gewesen wäre, „spiele das keine Rolle“:

Diese Kinder, all diese Zivilisten, sind dennoch Nichtkombattanten und stehen unter Schutz, daher ist es wirklich widerwärtig, so etwas zu hören. Hier handelte es sich nicht einmal um Splitter, die eine Schule neben einem anderen Ziel getroffen hätten. Dies war ein ganz klar und offensichtlich absichtlich gezielter Angriff. Es handelte sich also zumindest um eine völlige Falschdarstellung des Ziels.

Es gab reichlich Beweise für die zivile Nutzung der Schule, die denjenigen, die den Angriff durchgeführt haben, zur Verfügung gestanden hätten. Die Schule war Teil eines Geländes, zu dem auch Kasernen der Eliteeinheit IRGC gehörten, wurde aber ab 2014 für zivile Zwecke umgebaut. Seit 2015 war sie öffentlich und offiziell als Schule in Betrieb.

Die Schule war online sehr präsent und verfügte über eine Website, auf der Unterrichtsaktivitäten und Schulveranstaltungen prominent dargestellt wurden. Satellitenbilder, die nur zwei Monate vor dem Angriff aufgenommen worden waren, zeigten hingegen Kinder, die auf dem Schulhof vor dem Gebäude standen.

Eine Untersuchung von Bloomberg ergab, dass die Schule auf einer Liste von Zielen für die Eröffnungssalve des Krieges stand, die teilweise mithilfe des von Palantir entwickelten KI-Systems „Maven“ zusammengestellt worden war, das die Schule Berichten zufolge nicht als solche klassifiziert hatte.

Der UN-Bericht betonte, dass der Angriff, selbst wenn er auf ein Versagen der Geheimdienste zurückgeführt werden könne, dennoch wahrscheinlich ein Kriegsverbrechen darstelle, da die USA den Angriff trotz leicht zugänglicher Beweise dafür durchgeführt hätten, dass es sich bei dem Gebäude um eine Schule handelte – ein Versagen, das laut den Ermittlern „über bloße Fahrlässigkeit hinausging“ und einer Rücksichtslosigkeit gegenüber dem Risiko von zivilen Opfern gleichkam.

US-Präsident Donald Trump und Verteidigungsminister Pete Hegseth nehmen am 22. Juli 2026 auf der Dover Air Force Base in Dover, Delaware, an einer feierlichen Übergabezeremonie für US-Soldaten teil, die bei Einsätzen im Nahen Osten ums Leben gekommen sind. (Foto: Saul Loeb/AFP via Getty Images)

Hala Rharrit, eine ehemalige Beamtin des US-Auswärtigen Dienstes, die 17 Jahre lang im Außenministerium tätig war, bevor sie 2024 aus dem Dienst ausschied, ist nach wie vor unzufrieden mit den Bemühungen der Regierung, den Angriff als „Fehler“ herunterzuspielen. Rharrit sagte zu Drop Site:

Man kann unmöglich behaupten, dass es sich hierbei um irgendeine Art von Fehler handelte. Entweder behauptet man, dass unser US-Militär völlig inkompetent ist und dass trotz der mehrfachen Kontrollinstanzen alle versagt haben – oder dann steckte hinter diesem Angriff etwas sehr, sehr Unheimliches.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur „Human Rights Activists News Agency“ (HRANA) richteten die allermeisten US-amerikanisch-israelischen Luftangriffe in den ersten 40 Tagen des Krieges Schaden an Zivilisten oder ziviler Infrastruktur an, was den wiederholten Behauptungen widerspricht, die USA würden „niemals Zivilisten ins Visier nehmen“. Die Daten belegen, dass mindestens 1.701 Zivilisten getötet wurden, doch HRANA betont, dass die tatsächliche Zahl der Todesopfer wahrscheinlich deutlich höher liegt.

Verteidigungsminister Pete Hegseth hat seine Amtszeit damit verbracht, Schutzmaßnahmen zur Vermeidung ziviler Opfer aufzuheben, „dumme Einsatzregeln“ anzuprangern und zu erklären, das Militär solle „Tödlichkeit“ vor „Rechtmäßigkeit“ stellen. Trump hat unterdessen wiederholt mit massiver Zerstörung des Iran gedroht, unter anderem damit, dass die „gesamte Zivilisation“ „untergehen“ würde. Harrison Mann, ein ehemaliger Major der US-Armee und Geheimdienstanalyst bei der Defense Intelligence Agency (DIA), sagte:

Die Regierung und Hegseth haben ganz deutlich gemacht, dass ihnen zivile Opfer eigentlich egal sind. Das mag auch schon bei früheren Bombardements vor der Trump-Regierung der Fall gewesen sein, aber heute trifft es noch stärker zu als in der Vergangenheit, und sie haben klargestellt, dass sich die Truppen keine Gedanken über die Folgen machen müssen.

Es ist kein Geheimnis, welche Koordinaten diese Raketen getroffen haben, und diese Frage hätte bereits am Tag der Angriffe beantwortet werden können. Der einzige Grund, warum CENTCOM dies nicht wissen sollte, wäre, dass man sich bewusst dafür entscheidet, nichts davon wissen zu wollen.

Quelle: Common Dreams

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