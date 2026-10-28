Der Winter naht

Da die Versorgungsprobleme mit Strom, Wasser und Heizung in der Ukraine akut werden, hat vor dem Winter eine neue Fluchtwelle gen Westen begonnen.

Quelle: anti-spiegel

Ukrainische Städte drohen im Winter mangels der Versorgung mit Strom, Wasser und Heizung im Winter unbewohnbar zu werden, weshalb in der Ukraine Fluchtwelle in Richtung Westen begonnen hat, über die westliche Medien bisher nicht berichten. Ich übersetze hier einen Artikel der TASS, die die Lage in der Ukraine aufgrund von Meldungen und Statistiken aus der Ukraine selbst organisiert hat.

Beginn der Übersetzung:

Der Winter naht: Ukrainer zieht es in den Westen

Wladimir Kostyrew über die Signale, die der ukrainische Markt für gebrauchte Immobilien aussendet.

Mit dem Herannahen der Kälte kommt Bewegung in die Ukraine: Die Menschen suchen nach einem Ort, an dem sie den Winter überstehen können – einen Winter, der angesichts massiver Probleme mit der Energieinfrastruktur zur schwersten Zeit in der jüngeren Geschichte des Landes zu werden droht.

Das bevorzugte Ziel bleibt das Ausland. „Wo es warm ist, da ist die Heimat“, wie ein Klassiker schon schrieb. Nach Angaben des ukrainischen Instituts für Demografie und Sozialforschung haben in den letzten Monaten etwa 500.000 Menschen das Land verlassen. Die Ukrainer ziehen in den Westen – meist nach Polen, in geringerem Maße nach Ungarn oder Moldawien –, von wo aus sie in andere EU-Länder weiterreisen. Zu den begehrtesten Zielen zählen Deutschland und Österreich, die über ein ausgeprägtes soziales Unterstützungssystem verfügen.

Doch nicht jeder ist in der Lage, sich an einem neuen Ort niederzulassen – oder überhaupt erst die Reise dorthin anzutreten. Erstens unterliegen Männer im Alter zwischen 25 und 60 Jahren der Mobilisierung und dürfen das Land nicht verlassen. Zweitens sind finanzielle Mittel erforderlich – sowohl für die Reise als auch für die erste Zeit am neuen Wohnort. Zudem schränkt die anhaltende Kritik rechter Kreise an den europäischen Regierungen die Möglichkeiten ein, von Sozialleistungen zu leben; und nicht jeder kann oder will sich Arbeit suchen.

Wie viele Menschen dies insgesamt betrifft, bleibt ein Rätsel. Das liegt unter anderem daran, dass es um die demografische Statistik in der Ukraine – einschließlich der Daten zu Bevölkerungsbewegungen – ebenso schlecht bestellt ist wie um viele andere Bereiche. Die letzte Volkszählung fand vor einem Vierteljahrhundert statt, im Jahr 2001. Genau genommen weiß also kaum jemand, wie viele Menschen sich tatsächlich noch in dem von Kiew kontrollierten Gebiet aufhalten. Die Schätzungen gehen weit auseinander – sie reichen von etwa 20 Millionen bis hin zu rund 30 Millionen Menschen. Die Zahlen der seit 2022 Ausgereisten bewegen sich in einer ähnlichen Größenordnung – zwischen 6 Millionen und etwa 9,5 Millionen Menschen. Einen gewissen Einblick in die Migrationsbewegungen der ukrainischen Bevölkerung kann die Preisentwicklung auf dem Mietmarkt in den Großstädten des Landes vermitteln.

Die Wohnungsfrage

In jüngster Zeit sind die Wohnungspreise in den westlichen Regionen des Landes, Berechnungen der TASS zufolge, regelrecht in die Höhe geschossen. Die Mietpreise in Städten im Westen der Ukraine – Lwow, Iwano-Frankowsk, Chmelnyzkyj, Luzk und Ternopol – sind vor dem Hintergrund der Probleme bei der Strom-, Wärme- und Wasserversorgung in den zentralen und östlichen Teilen des Landes im vergangenen Jahr um 25 bis 60 % gestiegen. In einigen Fällen haben sich die Kosten sogar verdoppelt, das betrifft insbesondere Wohnungen, die das Glück haben, weit entfernt von Einrichtungen zu liegen, die zur Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte genutzt werden könnten.

Während im Oktober 2025 für die Miete einer Einzimmerwohnung in Lwow im Durchschnitt etwa 18.000 Griwna (400 US-Dollar) verlangt wurden, ist der Preis inzwischen auf rund 22.500 Griwna (500 US-Dollar, +25 %) gestiegen. Bei Zwei- und Dreizimmerwohnungen fällt der Anstieg noch deutlicher aus: Bei Zweizimmerwohnungen sind die Preise von 22.000–23.000 auf 30.000 Griwna (etwa 660 US-Dollar, +30 %) gestiegen, bei Dreizimmerwohnungen von 27.500 (600 US-Dollar) auf 38.500 Griwna (850 US-Dollar, +40 %).

In Iwano-Frankowsk lag der Anstieg innerhalb eines Jahres im Durchschnitt bei 44 %, bei Einzimmerwohnungen betrug er 28 %. In Luzk ist die Miete für eine Einzimmerwohnung von 11.500 Griwna (250 US-Dollar) vor einem Jahr auf 18.000 Griwna (400 US-Dollar, +56 %) im September/Oktober 2026 gestiegen. In Chmelnyzky sind die Mietpreise um 25 % (für Einzimmerwohnungen) bis 50 % (für Dreizimmerwohnungen) gestiegen, in Ternopol liegt der Anstieg bei über 50–60 %, in der gesamten Region teilweise noch höher.

Ein gesondertes Thema ist die Anmietung von Privathäusern, da diese ein hohes Maß an Autonomie gewährleisten, und, falls sie in ländlichen Gegenden liegen, möglicherweise auch mehr Sicherheit. Im Gebiet Lwow sind die Mieten für solche Häuser um 40–50 % gestiegen. sie beginnen bei etwa 45.000 Griwna (1.000 US-Dollar). Nach Angaben von Immobilienagenturen kommen im Westen der Ukraine auf ein einziges Mietangebot etwa 50 bis 60 potenzielle Mieter. Der letztlich vereinbarte Mietpreis kann dabei deutlich über dem in der Anzeige genannten Betrag liegen.

In Kiew hingegen ist die durchschnittliche Miete für eine Einzimmerwohnung im Jahresvergleich um etwa 10 % von 17.500 Griwna (375 US-Dollar) auf 16.000 Griwna pro Monat gesunken. Zudem müssen Wohnungseigentümer laut Immobilienmaklern häufig Preisnachlässe von bis zu 20 % gegenüber der ursprünglichen Forderung gewähren, um tatsächlich einen Mietvertrag abschließen zu können.

Bezahlen oder erfrieren

Die Mietpreise allein vermitteln jedoch nur unzureichend das Wesen des grausamen und heuchlerischen Systems, das heute in der Ukraine herrscht. Es ist ein offenes Geheimnis, dass ein beträchtlicher Teil derer, die nach Europa geflohen sind, oder fliehen, gerade diese Westukrainer sind, die ihren Wohnraum vermieten. Das Geld, das sie von ihren Landsleuten erhalten, nutzen sie, etwa während sie in Deutschland sind, als Aufstockung zu ihren Sozialleistungen. In ihre Häuser ziehen wiederum Menschen aus Kiew oder den zentralen Regionen, die ihrerseits ihre eigenen Wohnungen an Menschen vermietet haben, die aus Gebieten näher an der Frontlinie kommen. So ist das System der Ausbeutung von Ukrainern durch Ukrainer.

Hinzu kommt, dass Menschen aus dem Südosten in anderen Teilen des Landes oft wie Menschen zweiter Klasse behandelt werden, weil sie Russisch sprechen, die Sprache, die sie ihr ganzes Leben lang verwendet haben. Geld ist sowohl bei ihnen als auch bei den Kiewern – und bei der Mehrheit der Westukrainer – knapp. Der Medianlohn liegt in den meisten Wirtschaftszweigen bei 20.000 bis 25.000 Griwna (etwa 437 bis 550 US-Dollar). Eine Familie mit zwei erwerbstätigen Erwachsenen muss in Lwow für eine Einzimmerwohnung etwa die Hälfte ihres Gesamteinkommens aufwenden, für eine Dreizimmerwohnung geht fast das gesamte Einkommen drauf. Und dabei sind die Nebenkosten, die in der Regel noch zur Miete hinzukommen, noch gar nicht mitgerechnet.

Besonders zynisch stellt sich die Lage in den größten Städten der Zentral- und Ostukraine dar – in Charkow, Dnjeprpetrowsk und Saporoschje. Die dortigen Wohnungseigentümer, die selbst vor dem Krieg geflohen sind, erhöhen die Preise für diejenigen, die aus weiter östlich gelegenen Dörfern und Kleinstädten dorthin kommen. In Charkow liegt die Miete für eine Einzimmerwohnung bei etwa 8.000 bis 9.000 Griwna pro Monat (175–200 US-Dollar), für eine Zweizimmerwohnung bei 14.000 Griwna (306 US-Dollar). Einerseits ist das deutlich weniger als in Lwow oder gar in Kiew, andererseits entspricht dies einem Anstieg von 90 bis 100 Prozent innerhalb eines Jahres. In Saporoschje sind die Mieten für eine Einzimmerwohnung im Jahresverlauf auf 7.000 Griwna (155 US-Dollar, +40 %) gestiegen, in Dnjeprpetrowsk auf 20.000 Griwna (437 US-Dollar, +36 %).

Der Preisanstieg dürfte sich fortsetzen. Sollte sich die Lage im Energiesektor weiter verschlechtern, wird die Abwanderung aus den östlichen und zentralen Regionen des Landes zunehmen, insbesondere, wenn die richtige Kälte kommt. Gleichzeitig ist das Angebot begrenzt: In Uschgorod gibt es kaum noch freie Wohnungen, und die meisten Städte im Westen der Ukraine sind recht klein. Ihr Wohnungsbestand reicht bei weitem nicht aus, um die Nachfrage der Menschen aus Kiew, Saporoschje, Dnjeprpetrowsk oder Charkow zu decken, die den Winter an einem warmen und relativ ruhigen Ort verbringen möchten. Die Einwohnerzahl von Iwano-Frankowsk lag zum 1. Januar 2022 schätzungsweise bei etwa 237.000 Menschen. Selbst in Lwow lebten nur rund 717.000 Menschen, in Kiew sind es fünf Mal und in Charkow zweieinhalb Mal so viele.

Wohin werden diejenigen gehen, für die kein Platz mehr ist? Was geschieht mit der Wirtschaft in Städten, deren Bevölkerung in den Westen abwandert? Und wie viele Hunderttausende Ukrainer werden ihr Glück lieber im Ausland suchen, anstatt zu Hause zu erfrieren? Auf diese Fragen gibt die Regierung in Kiew keine Antwort.

Ende der Übersetzung

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