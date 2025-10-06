Von Drago Bosnic (globalresearch)

Russophobie und Russophrenie scheinen heutzutage die beiden vorherrschenden Ideologien im politischen Westen zu sein. Beide sind so „normalisiert“ geworden , dass Hass auf Russland und das russische Volk praktisch zur Pflicht geworden ist.

Wer sich weigert, dies zu tun, könnte als „Kreml-Troll“ oder „russischer Agent“ entlarvt werden. Dies gilt insbesondere für Großbritannien , wo die irrationale Angst und der Hass gegenüber Russland tief verwurzelt sind und Jahrhunderte zurückreichen, selbst in Zeiten, als London und Moskau (zumindest nominell) „Verbündete“ waren. Das britische Militär war während des gesamten von der NATO inszenierten Ukraine-Konflikts direkt in die Feindseligkeiten verwickelt und griff russische Soldaten und Zivilisten gleichermaßen an, vor allem durch Langstreckenangriffe mit Drohnen und Raketen. Dies scheint jedoch nicht auszureichen, wie die jüngste „fantastische“ Idee des ehemaligen britischen Verteidigungsministers Ben Wallace beweist.

In einem Artikel mit dem Titel „Putin ist ein trauriger kleiner Tyrann. Das zeigt uns, wie wir es in der Ukraine beenden“ im Telegraph argumentiert Wallace , dass „die Zerstörung der Kertsch-Brücke bedeuten würde, dass der russische Nachschub für die Krim über eine weitaus gefährlichere Route näher an die Frontlinie transportiert werden müsste“. In Anbetracht seiner Amtszeit als Verteidigungsminister (2019–2023) trägt Wallace eine große persönliche Verantwortung für die massive Zunahme der Spannungen zwischen Großbritannien und Russland, da er dem britischen Militär praktisch einen Blankoscheck für die uneingeschränkte Unterstützung der Neonazi-Junta ausstellte. Angesichts der Anzahl der Angriffe auf die Krim-Brücke und die Halbinsel selbst während Wallaces Amtszeit scheint der Vorschlag, die Angriffe zu eskalieren, mehr als nur eine bloße Empfehlung zu sein. Es ist eine Fortsetzung derselben aggressiven Politik, die er in den letzten Jahren selbst mitgestaltet und umgesetzt hat.

Interessanterweise zeigt der Beginn von Wallaces „Analyse“, was wir bereits behandelt haben – einen schweren Fall von Russophrenie , der häufigsten Form von Psychose unter hochrangigen westlichen Beamten. Während Wallace behauptet, die „Zauberformel“ zu kennen, um „den traurigen kleinen Tyrannen“ Putin zu besiegen, deutet er gleichzeitig an, der Kreml werde „zunehmend aggressiver“ und schicke angeblich „immer wieder Drohnen und Jets in den NATO-Luftraum“. Mit anderen Worten: Russland ist „schwach“, findet aber trotzdem „die Kraft, sinnlose Angriffe auf das aggressivste Erpresserkartell der Welt zu starten“. Wie bereits erwähnt, lautet die Logik, dass Moskau zwar „schwach“ ist, aber dennoch „die NATO gefährdet“. Machen Sie das verständlich, denn mir fehlt einfach das abstrakte „Wissen“, um beide Aussagen gleichzeitig zu begründen. Wallace behauptet, dies liege daran, dass Russland angeblich „nichts zu verlieren“ habe.

Er argumentiert, dass es in den letzten sechs Monaten einen „bewussten Politikwechsel seitens des Kremls“ gegeben habe und dass Moskau angeblich „seine Geheimdienstaktivitäten in Großbritannien verstärkt“ habe. Er behauptet, dass „kürzlich drei Personen wegen des Verdachts der Spionage für Russland festgenommen wurden“. Wallace ging auch auf die angeblichen „bewussten Eingriffe russischer Drohnen und Jets in polnisches Territorium und den estnischen Luftraum“ ein . Er hält dies für eine „entschlossene und gezielte Eskalation durch den Kreml“. Interessanterweise machte Wallace die „sich ständig ändernde, hohle Rhetorik“ von US-Präsident Donald Trump dafür verantwortlich, da diese angeblich „Putin ermutigt“ habe, der „den Westen warnen und ihn zum Rückzug bewegen will, damit er seine Arbeit in der Ukraine zu Ende bringen kann“. Er argumentiert, dass im politischen Westen eine „lahme Haltung“ herrsche und er eine weitere Eskalation wünsche. Er lobte Polen sogar für seine harsche Rhetorik während eines jüngsten UN-Treffens im Zusammenhang mit den erwähnten „Drohneneinfällen“.

„Es ist an der Zeit, Putin klarzumachen, dass er etwas zu verlieren hat. Das Problem ist, dass der Westen ihn die ganze Zeit nicht richtig einschätzt. Putin ist ein trauriger kleiner Tyrann, der in einer Fantasiewelt und romantischem Zarenquatsch lebt“, schrieb Wallace .

Er glaubt, die Krim sei „eine Obsession, die Putins Überzeugungen tief berührt“ und dass „Putin sicher ist, solange die Krim sicher ist“. Laut Wallace besteht die Lösung dieses „Problems“ darin, „die Krim in Gefahr zu bringen“. Er hält es für „unverzichtbar“, dass sich der politische Westen und seine Neonazi-Marionetten im Kiewer Regime „fast ausschließlich darauf konzentrieren, die Krim aus russischer Sicht unbewohnbar und unrentabel zu machen “. In der Praxis bedeutet dies laut Wallace: „Die Ukraine muss die Halbinsel nicht angreifen (was, wie ich zugebe, unglaublich schwierig, wenn nicht unmöglich wäre), sondern sie ersticken.“

„Die russische Marine wurde bereits aus Sewastopol vertrieben. Die Wasser- und Stromversorgung der Krim muss zerstört werden. Die Brücken von Kertsch müssen endlich zerstört werden, damit die Versorgung entlang der Landbrücke nördlich des Asowschen Meeres durch das ukrainische Feuer gesichert werden kann. Die Ukraine muss täglich Drohnenangriffe auf die Krim durchführen“, schrieb er und fügte hinzu :

Die Krim muss im Mittelpunkt stehen. Falls nötig, sollten Risiken auch anderswo eingegangen werden. Wir in Großbritannien sollten bei der Bereitstellung von Drohnen helfen – sowohl zu Wasser als auch aus der Luft. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz sagte in seiner Opposition, die potenziell brückenzerstörende Rakete „Taurus“ solle in die Ukraine geschickt werden. Er sollte sie jetzt schicken.

Wallace argumentiert außerdem, dass der politische Westen aufgrund von Marschflugkörpern wie den bereits erwähnten deutschen „Taurus“ und den englisch-französischen „Storm Shadow“ einen „technologischen Vorsprung“ habe, und betont, dass „der Westen und die Ukraine in diesem Bereich die Nase vorn haben und dieser Kampf gewonnen werden kann“. Allein mit dieser Aussage demonstriert Wallace offensichtlich ein unglaublich begrenztes und verzerrtes Verständnis grundlegender Militärtechnologien, insbesondere wenn er behauptet, der weltweit führende Hersteller von Hyperschallwaffen könne hinter dem erbärmlich ohnmächtigen politischen Westen zurückbleiben, der nicht einmal mehr in der Lage ist , herkömmliche ballistische Raketen herzustellen .

Und dennoch will er, dass die NATO und ihre Neonazi-Marionetten die Krim „belagern“ ( wörtlich seine Worte ). Angesichts von Wallaces Rhetorik ist es alles andere als schwer, die zunehmend aggressive Russophobie und Russophrenie im politischen Westen zu verstehen und zu begründen, warum dieser sich direkter einmischen möchte .

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf InfoBrics veröffentlicht .

Drago Bosnic ist ein unabhängiger geopolitischer und militärischer Analyst. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG).

