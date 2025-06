Eine Wahlrevolution organisieren. Einen Weg in die Freiheit ebnen

Von Richard C. Cook und Howard Switzer (globalresearch)

Jede Gesellschaft braucht ein Währungssystem, um über die primitivste Ebene hinauszuwachsen. Problematisch wird es, wenn das System von den egoistischsten und rücksichtslosesten Elementen übernommen wird, die es für ihre eigene Selbstverherrlichung zum Nachteil aller anderen Mitglieder der Gemeinschaft missbrauchen.

Genau das ist in den Nationen des kollektiven Westens geschehen. Der wichtigste Kontrollmechanismus ist die Schaffung eines Bankensystems, das auf Wucher basiert – d. h. auf der Erhebung von Zinsen auf Kredite. Diese Gebühr für das Privileg, am Wirtschaftsleben der Gesellschaft teilzunehmen, ist in Wirklichkeit eine indirekte Steuer, die einer Finanzaristokratie zugutekommt, die letztlich den gesamten Handel, die Politik und sogar die Kultur kontrolliert.

Der Schein wird vielleicht vorgetäuscht, man wolle „Demokratie“ und „Selbstverwaltung“ wahren, doch in Wirklichkeit handelt es sich dabei um einen Mechanismus, der einen „Krieg aller gegen alle“ heraufbeschwören soll, damit die Menschen nicht merken, dass sie kontrolliert und manipuliert werden.

In der heutigen Welt gewinnt eine Revolte gegen dieses System an Fahrt, angeführt von „Zivilisationsstaaten“ wie Russland, China, Iran, Indien und anderen – allesamt Staaten, die der kollektive Westen als „Bedrohung“ definiert.

Die Finanzeliten sind schnell dabei, jede Bewegung hin zu einer Währungsreform zu zerstören, während sie andere Formen relativ harmloser Proteste, darunter „Wahlen“, sowie selbstzerstörerische Aktivitäten wie Drogen, sexuelle Degeneration usw. tolerieren oder sogar fördern. Der letzte Protest in den USA gegen das Finanzsystem war die „Occupy Wall Street“-Bewegung, die schnell niedergeschlagen wurde.

Dennoch ist der Kern einer Währungsreformbewegung erhalten geblieben und erregt weiterhin Aufmerksamkeit. Dazu gehört die „End the Fed“-Kampagne von Leuten wie Ron Paul und Thomas Massey, aber auch eine deutlich differenziertere Gruppe, die ihre Wurzeln in den Aktivitäten des American Monetary Institute, des Public Banking Institute, der Direct Funding-Bewegung usw. hat. Ein bemerkenswerter Bestandteil dieser Bemühungen war der NEED Act von 2011, der von Dennis Kucinich in den Kongress eingebracht, als Teil des Programms der Grünen übernommen und noch immer in Kraft ist.

Heute präsentieren wir einen wichtigen Vorschlag für direkte Maßnahmen von einem der führenden Köpfe der Grünen Partei, Howard Switzer, aus seinem Substack „Howard’s Newsletter“.

Howard ist Architekt und setzt sich für umweltfreundliches Bauen und eine souveräne Währungsreform ein. Er ist Gründungsmitglied und ehemaliger Co-Vorsitzender der Green Party of Tennessee und war mehrere Amtszeiten lang als Delegierter für Tennessee im Nationalkomitee der Green Party tätig, während er dreimal für ein Amt in Tennessee kandidierte. 2017 verteidigte er erfolgreich den Programmpunkt „Greening the Dollar“ im Programm der Green Party gegen den Versuch externer Befürworter der „Modern Monetary Theory“, ihn zu streichen. Er ist außerdem Gründungsmitglied und ehemaliger Präsident der Alliance for Just Money sowie Mitbegründer und aktueller Co-Vorsitzender des GPUS Banking and Monetary Reform Committee (BMRC).

—Richard C. Cook , 5. Juni 2025

Organisation einer Wahlrevolution

Einen Weg in die Freiheit ebnen

Von Howard Switzer, 3. Juni 2025

Ich habe zahlreiche Essays gelesen, die die enormen, katastrophalen, grausamen und unglaublich profitablen Verbrechen des Systems, des kapitalistischen Geldsystems, aufdecken und beschreiben. Es ist der Machtmechanismus in den privaten Händen der Monster des Mammons, der vermeintlichen Psychopathen, die die Verteilung des globalen Kapitals, des Geldes und damit „alles“ kontrollieren, wie Henry Kissinger treffend feststellte. Die meisten dieser Essays enthalten keinen Hinweis darauf, was man dagegen tun könnte. Die zynische Verwendung der Axiome „Wenn es blutet, führt es“ oder „Wenn es brennt, verdient es“ durch die Massenmedien des Monsters beruht auf dem Wissen, dass Menschen eine negative Tendenz haben, die unsere Aufmerksamkeit erregt, während positive Geschichten dies nicht tun. Diese Geschichten werden dann von zahlreichen Essayisten, deren Aufmerksamkeit erregt wurde, hervorgehoben und wiederholt.

Dieser ständige Angriff beeinträchtigt unsere geistige und körperliche Gesundheit. Studien haben gezeigt, dass Menschen bereits nach 14 Minuten Nachrichtenkonsum verstärkte Depressionen und Angstsymptome entwickeln können. Auch negative Schlagzeilen spielen mit unseren Emotionen, weshalb sie das Engagement so stark fördern. „Eine aktuelle Studie der Stanford University berichtete beispielsweise, dass emotionale Geschichten etwa 22-mal besser einprägsam sind als reine Fakten.“[1] Dieser erhöhte Stress ist ein wesentlicher Faktor für Krankheiten. Um unsere Gesundheit zu schützen, wird uns geraten, unsere Belastung zu reduzieren.

Der Negativitätsbias hängt mit unserer Kampf-oder-Flucht-Reaktion zusammen, doch die „Empfehlung zum Schutz unserer Gesundheit“ scheint eher Flucht als Kampf zu sein. Angesichts unserer misslichen Lage scheint Flucht keine praktikable Option zu sein, denn wohin können wir uns wenden, um dem globalen Griff dieses gigantischen Monsters zu entkommen? Darüber hinaus dient dies den Interessen des Monsters, indem es die Menschen von den Symptomen der Krankheit ablenkt, sodass sie die Krankheit selbst nicht erkennen. Diejenigen, die über Lösungen schreiben, werden zugunsten derjenigen ignoriert, die nur über die scheinbar unlösbaren Probleme schreiben.

Die ständige Belastung durch Schmerz und Angst macht uns anfällig für Neurotizismus. „Überzeugenderweise scheint Feindseligkeit gegenüber anderen Gruppen (die Online-Verunglimpfung politischer Gegner) eine stärkere Motivation zum Wählen zu sein als Freundlichkeit innerhalb der Gruppe (Freundlichkeit). Daher scheint es politisches Kapital zu sein, Online-Hass bei den eigenen Anhängern zu schüren. Eine Studie aus dem Jahr 2018 untersuchte beispielsweise zwei von populistischer Rhetorik geprägte Kampagnen: Donald Trumps US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 und das britische Brexit-Referendum im selben Jahr. Die Forscher berichteten, dass beide Kampagnen stark ähnliche Schmerzpunkte ansprachen – beispielsweise Angst, verlorenen Nationalstolz, übertriebene Einwanderungsängste, die Hetze gegen gegnerische Wählergruppen sowie Rassismus oder die Angst vor anderen Nationalitäten oder Ethnien. Diese negativen Schlagzeilen förderten die Bekanntheit und das Engagement.“[1]

All dies deutet darauf hin, dass wir, um Aufmerksamkeit für den Kampf dagegen zu erregen, Feindseligkeit gegen die Monster des Mammons schüren müssen. Diese Feindseligkeit jedoch auf Menschen zu richten, egal wie schrecklich sie sind, scheint dem weltweiten Bedürfnis nach mehr Empathie und Fürsorge zu widersprechen, um gefährliche und zerstörerische Angst abzubauen und durch Liebe, die andere grundlegende Emotion, zu ersetzen. Daher denke ich, dass wir unseren Hass und unsere Feindseligkeit auf das System richten müssen, das kapitalistische Geldsystem, den illegitimen Machtmechanismus, eine Usurpation der Macht durch die Sünde des Wuchers. Eine Macht, die rechtmäßig uns allen gehört, nicht einigen wenigen gierigen und vermutlich psychisch geschädigten Menschen. Wucher hat schwerwiegende psychische Folgen. Es scheint, als müssten wir verstehen, wie das System funktioniert, und dann unseren Hass auf seine Wirkungen organisieren und ausdrücken.

Die Herausforderung meistern

Die Probleme der Zivilgesellschaft scheinen mit jedem Wahlzyklus größer und dringlicher zu werden. Umfragen zeigen, dass für die meisten Wähler, unabhängig von ihrer politischen Zugehörigkeit und der herrschenden Partei, die Wirtschaft das wichtigste Thema ist. Was ist mit der Wirtschaft, die sie zu einem Problem macht? Die Antwort ist eindeutig Geld. Die Menschen haben nicht genug Geld, um die Dinge zu bezahlen, die sie und ihre Familie für einen angemessenen Lebensstandard benötigen: Nahrung, Unterkunft, Transport, Gesundheitsversorgung und genug Geld, um ihre Schulden zu bezahlen, um nicht in Zahlungsverzug zu geraten und das zu verlieren, was sie haben. Die Menschen machen sich keine Sorgen um die Inflation, solange sie genug Geld haben. Keine Lösung für das Armutsproblem war jemals so effektiv wie die Bereitstellung eines Einkommens für die Armen. Einkommen ist bei weitem das beste Mittel gegen Entbehrungen. Eine Wirtschaft in der Depression ist eine Wirtschaft mit zu wenig Geld im Umlauf; eine Sparpolitik verschlimmert die Situation nur noch. Die Wahrheit ist, dass nichts die Freiheit eines Menschen mehr einschränkt als der Mangel an Geld, und keine Wahrheit hat jemals zu raffinierteren Ausflüchten geführt als diese. Wenn Geldmangel das Problem ist, muss eine politische Partei, die gewinnen will, eine tragfähige Lösung dafür anbieten. Warum leiden 80 % der Bevölkerung unter Geldmangel? Über 60 % könnten einen Notfall von 400 Dollar nicht bewältigen.

Die Menschen erkennen, dass die Wirtschaft nicht darauf ausgelegt ist, den meisten Menschen zu dienen. „Die Reichen werden reicher und die Armen ärmer“ ist ein Aphorismus, der schon lange vor dem Bürgerkrieg populär war. Unser Wirtschaftssystem transferiert Reichtum stetig an die Superreichen. Die Menschen fühlen sich machtlos, während ihre Regierungen die großen Banken retten und Billionen für Unternehmenssubventionen und Kriege im Ausland ausgeben. Die Covid-19-Pandemie beschleunigte diesen Prozess: Acht Millionen weitere Amerikaner rutschten in die Armut ab, 100 Millionen weltweit, und 100.000 kleine Unternehmen, die für die Schaffung von zwei von drei neuen Arbeitsplätzen in der US-Wirtschaft verantwortlich waren, mussten ihre Türen dauerhaft schließen. Gleichzeitig steigerten die Milliardäre dieser Welt ihr Vermögen auf die Rekordsumme von 10,2 Billionen Dollar, und das ist nur die Summe, die sie selbst zugeben.

Genau hier stehen wir : Was manche als „Spätkapitalismus“ bezeichnen, ist ein entfesseltes neoliberales Verbrechensfestival, bei dem Private-Equity-Firmen jedes Unternehmen plündern, das heute noch Wert hat, und sogar Altersvorsorge und Gesundheitsversorgung ins Visier nehmen. Auch unsere Häuser sind im Visier. Die Folge sind zunehmendes wirtschaftliches Leid, Obdachlosigkeit und zunehmende Unterdrückung, um dies aufrechtzuerhalten. Unsere Wahlen und unsere öffentliche Politik werden vom Geld bestimmt. Alle Regulierungsbehörden werden von den Branchen vereinnahmt, die sie eigentlich regulieren sollen, und der militärisch-industrielle Komplex kassiert Jahr für Jahr den Löwenanteil der diskretionären Ausgaben, während die Zinszahlungen für die Staatsverschuldung jährlich eine Billion Dollar übersteigen. Aus diesen Gründen ist das Vertrauen in die beiden großen politischen Parteien und unsere nationalen Institutionen auf ein Rekordtief gesunken. Es gab Forderungen nach einer neuen politischen Partei, die die Scherben aufsammelt und sich für das amerikanische Volk einsetzt. Eine Partei, die wirtschaftliche Gerechtigkeit effektiv mit Währungsreformen verbindet, kann 80 % der Bevölkerung – Landwirte, Arbeiter und Kleinunternehmer – dazu bewegen, die Macht der Eliten herauszufordern und eine glaubwürdige Alternative zur etablierten Politik zu präsentieren. Die Grünen verfügen über das Programm und die Infrastruktur, um diese Partei zu sein. Was ihm fehlt, ist die Vision.

Gibt es Zweifel daran, dass Geld das Sagen hat? Daher ist es angebracht, unser Geldsystem genauer unter die Lupe zu nehmen, da es in keiner unserer Schulen gelehrt wird und lange Zeit ein Geheimnis war. Es ist das privatisierte Geldsystem unseres Landes, das das Geld schafft und verteilt. In den letzten 240 Jahren gab es zahlreiche Forderungen nach einer Währungsreform, doch die meisten Menschen sind sich dessen nicht bewusst, da die systemische Lösung stets von ständigen Debatten über polarisierende Themen übertönt wurde.

Hauptprobleme des gegenwärtigen, von den USA dominierten globalen Währungssystems

Das System ist ein Wuchersystem ; der Missbrauch der Währungshoheit zum persönlichen Vorteil, der als außerordentlich effiziente Form der Gewalt beschrieben wird, mit der man mit geringstem Aufwand den größten Schaden anrichten kann. Wir nennen dieses System Kapitalismus. Kapitalismus = (Kapital = Geld) + (Ismus = System) = Geldsystem. Das zentrale Merkmal und die Quelle der gewaltigen Macht der Monster des Mammon ist das schuldenbasierte private globale Währungssystem, das sie besitzen und über das globale Bankensystem betreiben. Kapitalismus wird oft fälschlicherweise mit „freier Marktwirtschaft“ und „freien Märkten“ gleichgesetzt, aber der Kapitalismus stellt sicher, dass diese NICHT frei sind. Denn der Kapitalismus ist ein Schuldenparasit auf dem Rücken der freien Marktwirtschaft, der jeden Haushalt, jedes Unternehmen und jede Regierung dieser Welt verschuldet und vom Bankensystem abhängig macht.

Das System gibt im Rahmen der Kreditvergabe alles Geld als verzinsliche Schuld aus . Das mag aufgrund der Normalisierung relativ harmlos klingen, ist aber eine Form der Sklaverei, die den Reichtum systematisch auf die Reichsten, die Monster des Mammons, konzentriert. Kredit, der als Geld verwendet wird, wird vom Bankensystem als Kreditkapital geschaffen. Da Geld auf diese Weise geschaffen wird, müssen die Zinsen für diesen Kredit aus dem Geld bezahlt werden, das durch den Kredit eines anderen geschaffen wurde. Dies führt zu destruktivem Wachstum und Verdrängungswettbewerb, da die Menschen um die Zahlung der Zinsen für ihre Schulden konkurrieren, um nicht ihren Kredit zu gefährden und ihre realen Vermögenssicherheiten zu verlieren. Das System ist instabil, denn wenn die Kreditzahlungen (vernichtetes Geld) die vergebenen Kredite (geschaffenes Geld) übersteigen, bricht das System aufgrund von Geldmangel zusammen und löst je nach Höhe und Anzahl der Kreditausfälle eine Rezession oder Depression aus. Dies führt zu einem massiven Vermögenstransfer, da die realen Vermögenssicherheiten dann für einen Bruchteil des Dollars von denjenigen erworben werden, die das Geld haben. Darüber hinaus werden in der gesamten Wirtschaft des Systems Zinseszinsen (Zinsen auf Zinsen) erhoben, die in die Preise aller Waren und Dienstleistungen einfließen, die wir kaufen, und zwar im Durchschnitt zu 50 %. Das bedeutet, dass mit jeder Transaktion Geld an die Monster des Mammons fließt.

„Alle Kriege sind Kriege der Banker.“ Um es klar zu sagen: Mit Bankern meine ich ihre Aktionäre, die Monster von Mannon, die einen konstanten Profitfluss verlangen. Seit über 500 Jahren zwingt das System souveräne Regierungen aufgrund von Kriegsschulden dazu, ihre Souveränität, ihre Geldhoheit, an die Banker abzutreten. Das Wort Kapitalismus kommt vom französischen „capitalisme“, was sich auf das System der Kriegsfinanzierung bezieht oder auf die Praxis, große Geldsummen zu leihen, um die Kriegskosten zu finanzieren. Mit Kriegsschulden brachten die Monster des Mammon Nationen dazu, ihre Geldhoheit an reiche Privatinteressen zu übergeben, die große Geldansammlungen kontrollierten. Wer Widerstand leistet, erkennt man an der Liste der Feinde des Systems. Die kleineren Feinde wurden oder werden durch Krieg vernichtet. Die größeren Feinde werden ständig mit Krieg bedroht.

Das System ermöglicht den Monstern von Mannon die Kontrolle über jede Industrie der Welt. Es dominiert den Besitz von Rohstoffen und Produktionsmitteln, beutet die Materialien und Arbeitskräfte der Erde aus, konzentriert Reichtum, schafft Armut, fördert zerstörerisches Wachstum, räuberischen Wettbewerb und alle Kriege.

Das System hat den US-Dollar zur internationalen Reservewährung gemacht und missbraucht seine Währungsdominanz durch Sanktionen und Krieg, um die Kontrolle über die Ressourcen zu erlangen, die es ausbeuten möchte.

Das System ist ein System der Schuldsklaverei : Studienkredite, medizinische Schulden und Kreditkartenmissbrauch stellen Millionen in die Falle.

Das System verursacht Inflation . Geld als Schuld zu emittieren, ist an sich schon inflationär, doch Banken können die Inflation beliebig steigern, was als Waffe zur Kontrolle von Volkswirtschaften oder zur Erzwingung ihrer Folgen eingesetzt wird. Jeder Fall von Hyperinflation, von dem Sie gehört haben, wurde durch Banken verursacht, die der Wirtschaft eines Landes den Krieg erklärten. Die für die Hyperinflation verantwortlich gemachten Regierungen waren die Zielscheibe und dienten lange Zeit als Prügelknaben für die Verbrechen der Monster des Mammons.

Das System ermöglicht die Anhäufung enormer Mengen Geld und macht es so zu einem Machtinstrument zur Kontrolle von Industrie, Regierungen und Volkswirtschaften. Kurz gesagt, wie Henry Kissinger sagte: „… wenn Sie das Geld kontrollieren, können Sie alles kontrollieren.“ Das Bankenoligopol, eine Handvoll Megabanken wie JPMorgan, CITI Bank, Bank of America usw., kontrollieren den Großteil der Kreditvergabe und sind, wie alle Großkonzerne und deren Tochtergesellschaften, im Besitz der größten Vermögensverwalter der Welt, BlackRock, Vanguard und State Street, hinter denen sich die Monster des Mammon verstecken und sich vor Haftung und Verantwortung schützen.

Das System nutzt Technologie als Waffe, verkauft sie aber an uns, um sie zu nutzen. So profitiert es vom Verkauf eben jener Werkzeuge, die es als Waffe nutzt, um uns und die Welt zu unterwerfen. Digitale Überwachung, private Fintech-Technologien, Kryptowährungen und künstliche Intelligenz bedrohen die finanzielle Freiheit und werden von den Monstern des Mammons eingesetzt, um der Welt den Krieg zu erklären.

Diese Liste ließe sich noch weiter ins Detail führen, doch das sollte genügen, um das Ausmaß dessen zu verdeutlichen, womit wir es zu tun haben. Um dagegen anzugehen, müssen wir denselben Mut aufbringen wie David gegen Goliath. Wie Davids Schleuder mag unsere Waffe zu klein und wirkungslos für diese Aufgabe erscheinen, und doch hat sie ihre Aufgabe mit wundersamer Effizienz erledigt. Unsere Waffe heißt Währungsreform, ein Begriff, den viele vielleicht banal finden und mit dem sie nicht vertraut sind, weil er in der Schule nicht gelehrt wird. Das System lässt nicht zu, dass das Geldsystem ein legitimes Forschungsgebiet ist. Ökonomen meiden es, um ihre Karriere zu schützen. Die Wirtschaftswissenschaften untersuchen Reichtum, ignorieren Macht, und die Politikwissenschaft untersucht Macht, ignoriert Reichtum. Das macht diese Bereiche so stumpfsinnig langweilig. Die Politische Ökonomie hingegen, die Lehre vom Verhältnis zwischen Reichtum und Macht, macht beides relevant und spannend.

