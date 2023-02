Eine unerwartete Einsicht (für die Elite): die USA könnten der größte Verlierer im Krieg gegen Russland sein

Alastair Crooke (antikrieg)

Wohin geht Europa nach den Vorwürfen gegen Nord Stream? Es ist schwer vorstellbar, dass ein von Deutschland dominiertes Europa weit von Washington abweicht.

„Die NATO war noch nie so stark wie heute, Russland ist ein globaler Paria, und die Welt ist nach wie vor von der Tapferkeit und dem Durchhaltevermögen der Ukraine begeistert.“

Er (General Mark Milley, Chef des US-Verteidigungsstabs) glaubt kein einziges Wort davon. Wir wissen, dass er es nicht glaubt, denn vor zwei Monaten sagte er genau das Gegenteil – bis er vom Weißen Haus gezüchtigt wurde, weil er von der Joe-Biden-Botschaft abwich. Jetzt ist er zurück und spielt im „Team“.

Zelensky glaubt wahrscheinlich auch nicht an das Wort der jüngsten europäischen Versprechen von Panzern und Flugzeugen – und er weiß, dass es sich dabei größtenteils um eine Schimäre handelt. Aber er spielt im Team. Ein paar zusätzliche Panzer werden vor Ort keinen Unterschied machen, und seine fünfte Mobilisierung stößt zu Hause auf Widerstand. Die europäischen Streitkräfte warten diese Episode ab, ihre Waffenarsenale laufen auf „Reservepanzer“.

Zelensky sagt immer wieder, dass er bis August Panzer und Flugzeuge haben muss, um seine ausblutenden Verteidigungsanlagen zu verstärken. Aber widersprüchlicherweise wird Zelensky gewarnt, es sei entscheidend, jetzt „signifikante Gewinne auf dem Schlachtfeld zu erzielen“ – da es nach „sehr starker Auffassung“ der Regierung danach schwieriger sein wird, die Unterstützung des Kongresses zu erhalten (d.h. im August ist es zu spät).

Offensichtlich bereiten die USA den Boden für eine „Siegesverkündung“ im Frühjahr – wie Milleys wahnhafte Kommentare andeuten – und einen Schwenk vor – nur einen Hauch vor dem Beginn der US-Präsidentschaftswahlen.

Das „Narrativ“ in den MSM hat bereits begonnen, zu dem einer kommenden vernichtenden russischen Offensive überzugehen – und zu dem des heldenhaften ukrainischen Widerstands, der von der vernichtenden Kraft überwältigt wird.

„Die kritische Natur der nächsten Monate wurde Kiew bereits in unverblümten Worten von hochrangigen Biden-Beamten vermittelt – einschließlich des stellvertretenden nationalen Sicherheitsberaters Jon Finer, der stellvertretenden Außenministerin Wendy Sherman und des Unterstaatssekretärs für Verteidigung Colin Kahl, die alle letzten Monat die Ukraine besuchten“ (Washington Post) – wobei CIA-Direktor Bill Burns nur eine Woche vor der Ankunft dieser Beamten anreiste, um Zelensky persönlich zu informieren.

Zelensky wurde in Kenntnis gesetzt. Ergebnisse jetzt, oder sonst!

Doch dann spricht Seymour Hersh endlich laut eine unausgesprochene harte Realität aus – eine mit äußerst komplizierten politischen Folgen (aus Hershs anschließendem Interview mit der Berliner Zeitung, (Google-Übersetzung)). Nein, nicht die Nord-Stream-Sabotage (das wussten wir), sondern die rücksichtslose Fehleinschätzung und die wachsende Wut in Washington – und die Verachtung für die unreifen politischen Urteile Bidens und seines engen Teams von Neocons.

Es geht nicht nur darum, dass das Biden-Team „die Pipelines in die Luft gejagt“ hat; sie sind stolz darauf! Es geht nicht nur darum, dass Biden bereit war, die Wettbewerbsfähigkeit und die Beschäftigungsaussichten Europas für das nächste Jahrzehnt zu zerstören (manche werden applaudieren). Der brisante Teil der Erzählung war, dass „irgendwann nach dem Einmarsch der Russen und der Sabotage… (das sind Leute, die in Spitzenpositionen in den Geheimdiensten arbeiten und gut ausgebildet sind): Sie wandten sich gegen das Projekt. Sie hielten es für verrückt“.

„Es gab eine Menge Wut unter den Beteiligten“, so Hersh. Anfangs wurde Bidens Nord-Stream-Erzählung – „es wird nicht passieren“ – von den Geheimdienst-„Profis“ als einfaches Druckmittel (in Verbindung mit einer damals bevorstehenden russischen Invasion) verstanden – eine Invasion, von der Washington wusste, dass sie kommen würde, weil die USA die Ukrainer mit Hochdruck vorbereiteten – genau um die russische Invasion auszulösen.

Dennoch wurde die Sabotage der Nord Stream-Pipeline von Juni auf September 2022 verschoben – Monate nach der Invasion. Was war der Grund dafür? Und es gab noch mehr Ärger über Bidens Teammitglieder, die sich über Nord Stream „das Maul zerrissen“ und sich damit brüsteten, „verdammt richtig, ja, wir haben es angeordnet“.

Hersh kommentiert, dass die CIA zwar der „Macht“ im weitesten Sinne untersteht und nicht dem Kongress, aber „selbst diese Gemeinschaft ist entsetzt über die Tatsache, dass Biden beschlossen hat, Europa in seinem wirtschaftlichen Unterleib anzugreifen – um einen Krieg zu unterstützen, den er nicht gewinnen wird“. Hersh meint, dass in einem Weißen Haus, das von der Wiederwahl besessen ist, die Sabotage des Nord Stream-Projekts als „Sieg“ angesehen wird.

Hersh sagte in seinem Interview mit der Berliner Zeitung:

„Was ich weiß, ist, dass dieser Krieg auf keinen Fall so enden wird, wie wir [die USA] ihn beenden wollen… Es macht mir Angst, dass der Präsident zu so etwas bereit war. Und die Leute, die diese Mission durchführten, glaubten, dass der Präsident sich sehr wohl bewusst war, was er dem deutschen Volk antat. Und auf lange Sicht [glauben sie], dass dies nicht nur seinem Ruf als Präsident schaden wird, sondern auch politisch sehr schädlich sein wird. Es wird ein Schandfleck für die USA sein“.

Die Sorge ist mehr als das – sie ist, dass Bidens obsessiver Eifer die Ukraine von einem Stellvertreterkrieg in eine existenzielle Frage für die USA verwandelt (existenziell im Sinne der Demütigung und des Rufschadens, wenn der Krieg verloren wird). Für Russland ist es bereits eine existenzielle Frage. Und zwei Atommächte in einer existenziellen Konfrontation sind eine schlechte Nachricht.

Um es ganz klar zu sagen: Dies war nicht das erste Mal, dass Biden etwas tat, was von den US-Geheimdienstlern als völlig leichtsinnig angesehen wurde: Robert Gates, der frühere Verteidigungsminister, sagte am Sonntag, Biden habe sich in den letzten vier Jahrzehnten in fast allen wichtigen außen- und sicherheitspolitischen Fragen geirrt. Im Februar 2022 beschlagnahmte er Russlands Devisenvermögen, schloss seine Banken aus dem SWIFT-System aus und verhängte eine Flut von Sanktionen gegen das Land. Die Federal Reserve und die EZB erklärten hinterher, sie seien nie konsultiert worden und hätten den Maßnahmen auch nie zugestimmt.

Biden behauptete, seine Maßnahmen würden den Rubel auf den Rubel reduzieren“; er irrte sich gewaltig. Vielmehr hat Russlands Widerstandsfähigkeit die USA näher an den finanziellen Abgrund gebracht (da die Dollarnachfrage versiegt und die Welt sich nach Osten verlagert). Aus der Sicht der wichtigen Finanzakteure in New York müssen sich Biden und die Fed nun beeilen, um die systemisch fragilen USA zu retten.

Einfach gesagt, die Bedeutung von Hershs Interview in der Berliner Zeitung (und seinen anderen Beiträgen) ist, dass Fraktionen innerhalb des tiefen Staates der USA wütend auf den Kreis der Neokonservativen (Sullivan, Blinken und Nuland) sind. Das Vertrauen ist ‚erledigt‘. Sie sind hinter ihnen her; und sie werden weiter kommen … Hershs Stück ist nur ein erster Vorgeschmack.

Im Moment bleibt das Ukraine-Projekt der Neokonservativen „aktuell“, wobei Team Biden alle westlichen Verbündeten auffordert, vor dem 24. Februar, dem ersten Jahrestag der russischen Sonderoperation, strikt bei der Sache zu bleiben.

Es scheint jedoch, dass das kritische Zeitfenster, in dem die Ukraine irgendwie „auf magische Weise gewinnen“ kann, von Monaten auf ein paar Wochen verkürzt wird. Der Begriff „gewinnen“ bleibt natürlich unbestimmt. Tatsache ist jedoch, dass nicht die Ukraine, sondern Russland die Frühjahrsoffensive durchführen wird – und zwar möglicherweise entlang der gesamten Kontaktlinie.

Die „Schrift an der Wand“ für die Ukraine (auch wenn Kamala Harris zur Münchner Sicherheitskonferenz entsandt wurde), um die Team-„Linie“ eines „dauerhaften Engagements für die Ukraine“ durch den kollektiven Westen auf lange Sicht zu stärken.

Paradoxerweise droht dieser anhaltende „Bürgerkrieg“ im US-Establishment hinter dem Vorhang auch für Biden zum „Schriftzug an der Wand“ zu werden – während er sich dem Moment der Entscheidung über seine Kandidatur 2024 nähert.

Kann man sich darauf verlassen, dass Biden nicht leichtsinnig ist, muss sich die US-Geheimdienstgemeinschaft fragen, während die Ukraine unter dem russischen Ansturm an allen Fronten in die Entropie schlittert? Wird Biden wieder verzweifelt sein?

Können wir uns vorstellen, dass die USA einfach die Hände aufwerfen und den russischen Sieg anerkennen? Nein – die NATO könnte angesichts eines solch spektakulären Scheiterns auseinanderbrechen. Der politische Instinkt wird also ein Glücksspiel sein, ein doppeltes Spiel: Ein NATO-Einsatz in der Westukraine als „Pufferkraft“ zum „Schutz vor russischen Vorstößen“ wird erwogen.

Es ist nicht schwer zu verstehen, warum Fraktionen innerhalb des Tiefen Staates „entsetzt“ sind: Die Produkte der amerikanischen Rüstungsindustrie werden in der Ukraine schneller verbraucht, als sie hergestellt werden können. Dies verändert das Kalkül der USA gegenüber China negativ, da das US-Militärinventar in der Ukraine verbrannt wird. Und der Krieg in der Ukraine kann leicht auf Osteuropa übergreifen …

Unterm Strich steht die (für die Elite) unerwartete Erkenntnis, dass die USA selbst der größte Verlierer im Krieg gegen Russland sein könnten. (Moskau hat dies von Anfang an verstanden).

Das Team Biden hat im Wesentlichen einen konzertierten Vorstoß des Establishments gegen seine Entscheidungskompetenz ausgelöst. Hershs Bericht, der Bericht der Rand-Organisation, die Economist-Interviews mit Zelensky und Zaluzhny, der CSIS-Bericht, der IWF-Bericht, der zeigt, dass Russland wirtschaftlich wächst, und die vereinzelten Ausbrüche der harten Realität, die in den Medien auftauchen – all das zeugt von dem Kreis der Unzufriedenheit mit Bidens Umgang mit dem Ukraine-Krieg, der immer mehr an Fahrt gewinnt.

Sogar die jüngste chinesische Ballonhysterie, die dazu führte, dass NORAD alle nicht identifizierten Objekte im US-Luftraum abschießt, hat den Beigeschmack, dass einige im Pentagon dem Biden-Team „ins Auge stoßen“: d.h., wenn ihr (Team Biden) dumm genug seid, darauf zu bestehen, dass wir „jedes Kästchen“ auf dem NORAD-Radar deaktivieren, dann braucht ihr euch nicht über den Müll zu wundern, den ihr täglich abschießen werdet.

Dies zeugt erstens von der Geringschätzung des Verständnisses des Weißen Hauses für die Feinheiten und zweitens von der symbolischen Rolle, die der chinesische Ballon bei der Wiederbelebung der China-Falken in den USA spielt, die die Mehrheit der parteiübergreifenden Unterstützung im Kongress haben.

Kann Biden abgesetzt werden? Theoretisch ‚ja‘. Sechzig Prozent der jungen demokratischen Parteimitglieder wollen nicht, dass Biden erneut kandidiert. Die Schwierigkeit liegt jedoch in der großen Unbeliebtheit von Kamala Harris als möglicher Nachfolgerin. Der jüngste Beweis für Harris‘ schwindende Position ist ein scharf kritischer Artikel in der New York Times, gefüllt mit anonymer Missbilligung von führenden Demokraten, von denen viele sie einst unterstützten. Jetzt sind sie beunruhigt.

Ihre Befürchtung, schreibt Charles Lipson, ist, dass es fast unmöglich ist, sie fallen zu lassen:

„Um zu gewinnen, brauchen die Demokraten die begeisterte Unterstützung von Afroamerikanern, die wahrscheinlich beleidigt sein werden, wenn Harris fallen gelassen wird. Dieses Problem könnte abgewendet werden, wenn sie durch einen anderen Afroamerikaner ersetzt würde. Aber es gibt keine offensichtlichen Alternativen. Sollte Harris ersetzt werden, würde dies wahrscheinlich durch einen weißen oder hispanischen Kandidaten geschehen …

„Ein solcher Wechsel würde eine Partei aufrütteln, die tief in der Politik der rassischen und ethnischen Identität verwurzelt ist, in der die Verlierer als geschädigte Opfer und die Gewinner als „privilegierte“ Unterdrücker angesehen werden. Diese Spaltungen sind am virulentesten, wenn sie sich um Amerikas historische Wunde der Rasse drehen, und sie würden sich gegen die Partei wenden“.

Warum sollten wir nicht erwarten, dass die Hierarchie der Demokratischen Partei oder der Kongress eine Untersuchung einleitet, um Seymour Hershs Vorwürfen nachzugehen, den Kongress absichtlich zu umgehen? Nun, einfach ausgedrückt, ist es dies: weil es das „Unsagbare“ aufdeckt. Ja, Biden hat den Kongress nicht „informiert“, obwohl einige von ihnen im Voraus von der Nord Stream-Sabotage gewusst zu haben scheinen. Technisch gesehen, hat er das System umgangen.

Die Schwierigkeit besteht darin, dass beide Seiten des Repräsentantenhauses diesen Exzeptionalismus weitgehend BEGRÜNDEN – der US-Exzeptionalismus sieht vor, dass die USA tun können, was sie wollen, wann sie wollen und wem sie wollen. Es gibt so viele Beispiele dafür, dass sich dies in der Praxis durchgesetzt hat: Wer wird es wagen, den ersten Stein auf ‚Old Joe‘ zu werfen? Nein, der Fall gegen Biden – wenn er denn verfolgt werden soll – muss die kollektive Ansicht sein, dass Biden nicht in der Lage ist, ein gesundes Urteilsvermögen in Fragen auszuüben, die die USA in Richtung eines totalen Krieges mit Russland taumeln lassen könnten.

Wenn Biden aus dem Amt gedrängt wird, dann wird dies aus den „verrauchten Räumen“ der Insider geschehen. Zu viele haben im Stillen von dem Ukraine-Schwindel profitiert.

Wohin steuert Europa nach den Vorwürfen gegen Nord Stream? Es ist schwer vorstellbar, dass ein von Deutschland dominiertes Europa weit von Washington abweicht. Die derzeitige deutsche Führung ist Washington hörig und hat dessen Vasallentum bereitwillig akzeptiert. Frankreich wird – von ein paar Schluckaufs abgesehen – zu Deutschland halten. Da die USA jedoch beobachten, wie ihr Dollarraum mit der Expansion der BRICS und der Ostasiatischen Wirtschaftsgemeinschaft schrumpft, werden die USA ihre gefangenen nächsten Volkswirtschaften am härtesten treffen. Europa wird wahrscheinlich einen verheerenden Preis zahlen.

Die wirklich heiklen Themen werden in der EU nicht in der Öffentlichkeit diskutiert, sondern nur in Sitzungsräumen, in denen alle Handys im Voraus entfernt wurden. Transparenz oder Rechenschaftspflicht spielen bei solchen Diskussionen kaum eine Rolle.

erschienen am 20. Februar 2023 auf > Strategic Culture Foundation > Artikel

Alastair Crooke ist ehemaliger britischer Diplomat. Er ist der Gründer und Direktor des Conflicts Forum in Beirut.

