Im ZDF-Polittalk ‚Maybrit Illner‘ wurde am Donnerstagabend unter anderem die jüngste Äußerung des designierten US-Präsidenten Donald Trump erörtert, wonach eine neue Frist für Friedensverhandlungen in der Ukraine sechs Monate betragen solle. Trump hatte im Wahlkampf ein schnelles Ende des Krieges in der Ukraine gefordert und gesagt, er brauche nur 24 Stunden, um eine diplomatische Lösung zu erreichen.

Nun, was ist von einem Mitglied der Atlantik Brücke zu erwarten? Dafür werden solche Kreaturen bezahlt. Möglicherweise nicht nur von GEZ-Zwangsgebühren. Mit Verlaub: Schwachköpfe gibt es jede Menge.

