(Red.) Das Scheitern des von Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorgeschlagenen Plans, russische Vermögenswerte widerrechtlich zu übernehmen und zur Finanzierung der „Hilfe" für die Ukraine einzusetzen, ist auch in den USA genau beobachtet worden. Ein kluger Kommentar dazu von Oliver Boyd-Barrett.

Der Vorschlag des Europäischen Rates (für den sich der deutsche Bundeskanzler Merz verantwortlich zeichnet), eingefrorene russische Vermögenswerte (insbesondere diejenigen, die von EuroClear in Belgien gehalten werden) zu enteignen, um sie als Sicherheit für einen Kredit in Höhe von 140 Milliarden Euro an die Ukraine zu verwenden, ist gescheitert. EuroClear hält den größten Teil dieser Gelder (180 Milliarden Euro), während Japan 28 Milliarden Euro, Großbritannien 26 Milliarden Euro, Frankreich 19 Milliarden Euro, Kanada 15 Milliarden Euro, Luxemburg 10 Milliarden Euro, die Schweiz 6,2 Milliarden Euro und die USA 4,3 Milliarden Euro halten.

Warum ist diese Initiative gescheitert? (1) Die meisten angesehenen Finanzinstitute, darunter der IWF, die Europäische Zentralbank und die City of London, warnten davor, da sie wahrscheinlich rechtswidrig sei und zu einem Verlust der Glaubwürdigkeit führen würde. Russland hatte bereits rechtliche Schritte eingeleitet. (2) EuroClear und die belgische Regierung lehnten die Initiative entschieden ab und bestanden auf Garantien, dass im Falle einer – mit Sicherheit eintretenden – Nichtrückzahlung des Kredits die Schuldenlast auf alle 27 Mitglieder der Union und nicht nur auf Belgien entfallen würde. (3) Innerhalb Europas gab es erheblichen Widerstand, unter anderem von Zypern, Ungarn, der Slowakei, der Tschechischen Republik und Italien, während Frankreich sich für den alternativen Plan B einsetzte. (4) Dieser Widerstand wurde durch Äußerungen von Ursula von der Leyen (UVDL), Merz und anderen verstärkt, dass das Abstimmungssystem notfalls von einem einstimmigen zu einem gewichteten System geändert werden würde, das die größeren Volkswirtschaften Europas begünstigen würde..

Die Führung des Rates ging daher zu einer Ausweichposition über, die darauf hinauslief, von den Mitgliedern einen Kredit in Höhe von 90 Milliarden Euro aufzunehmen, der an die Ukraine weitergeleitet werden soll. Für eine erfolgreiche Verabschiedung war keine Änderung des Abstimmungssystems erforderlich, aber die Unterstützung von Ungarn, der Tschechischen Republik und der Slowakei wurde durch das Versprechen der Immunität für diese Länder gesichert (was zur Folge haben wird, dass alle anderen Länder einen höheren Betrag zahlen müssen). Da, genau wie beim früheren Vorschlag (bezüglich russischer Vermögenswerte), offenbar bereits 40 Milliarden Euro als Rückzahlung der Ukraine an Europa für einen früheren europäischen Kredit vorgesehen sind, wird der tatsächliche Betrag, den die Ukraine erhalten wird, nur etwa 50 Milliarden Euro betragen. Da die Ukraine ohnehin voraussichtlich im April des kommenden Jahres bankrott sein wird, ist es höchst unwahrscheinlich, dass dieses zusätzliche Geld dem Land helfen wird, das gesamte Jahr 2026 zu überstehen. Wer wird die Ukraine danach finanzieren? Wenn es Eurobonds sein sollen, muss die Union mit rechtlichen Schritten und Volksaufständen rechnen.

Tatsächlich ist das Ergebnis ein Sieg für Russland, dessen Vermögenswerte, auch wenn sie nicht zugänglich sind, zumindest was EuroClear betrifft, nach wie vor intakt sind. Ich glaube nicht, dass die Sicherheit der Vermögenswerte in anderen Ländern alle garantiert werden kann, und die Verwendung einiger dieser Vermögenswerte könnte die anhaltende Großzügigkeit der „Koalition der Willigen“ und ihrer enthusiastischen Satelliten erklären.

Der Sieg für Russland kommt am Ende einer seltsamen Woche, zu deren Beginn sich ukrainische und europäische Staats- und Regierungschefs in Berlin mit den US-Gesandten Witkoff und Kushner trafen, um den 28-Punkte-Plan des Weißen Hauses zu verwerfen – den Russland zu diskutieren bereit war, auch wenn viele seiner Inhalte für Russland inakzeptabel waren –, zugunsten eines Plans, der die Ukraine in allen wesentlichen Punkten unterstützte und den Russland mit Sicherheit ablehnen würde. Dies könnte eine typische Kehrtwende Trumps gewesen sein, ähnlich wie die, die Russland nach der kurzen Phase des Optimismus gezeigt wurde, die beim Treffen in Anchorage herrschte, als Russland noch die Möglichkeit eines akzeptablen Ergebnisses zu sehen schien.

Erstaunlicherweise erklärten Witkoff und Kushner überschwänglich, dass dieser neue, völlig hoffnungslose Berlin-Plan – der einem fast hoffnungslosen Plan vorgezogen wurde – einen wichtigen Schritt zum Frieden in der Ukraine darstelle (von dem sie wissen mussten, dass dies nicht der Fall war). Mit anderen Worten: Die ukrainischen und europäischen Kriegstreiber hatten erneut gesiegt. Aus diesem Grund zogen sich Witkoff und Kushner nach Miami zurück und nicht nach Moskau (was ursprünglich geplant war), möglicherweise mit Blick auf weitere Gespräche mit dem russischen Gesandten Dmitriev und sogar mit dem Ukrainer Umerov. Es gibt keine realistische Hoffnung auf ein gutes Ergebnis. Trump hatte und hat einfach nicht die Hebel, um seinen 28-Punkte-Plan durchzusetzen, selbst wenn – und das ist ein großes „wenn“ – er in gutem Glauben gehandelt hätte. Er hätte also niemanden dieser Tortur aussetzen dürfen.

Putin scheint sich vor einigen Wochen gegen den Pessimismus sowohl von Lawrow als auch von Rybokov (die rundheraus gesagt hatten, dass der Krieg weitergehen werde) gewehrt zu haben und sogar die Möglichkeit ihrer Entlassung umgangen zu haben, aber jetzt, viel zu spät, könnte er nun zu der Erkenntnis gelangen, dass er einer Chimäre nachgejagt ist, aus hartnäckiger Überzeugung, dass Rationalität für seine Gegenüber, sei es in der Ukraine, in Europa oder in den USA, eine Rolle spielt.

Es ist unwahrscheinlich, dass Putin in irgendeiner seiner zentralen Forderungen vom Juni 2024 („Istanbul Plus“) nachgeben wird, und es ist sehr wahrscheinlich, dass Russland, wie Rybokov, Medwedew und andere Mitglieder seines Beraterteams seit langem andeuten, zu dem Schluss kommen wird, dass es in seinem Interesse liegt, seine territorialen Gewinne zu maximieren und die Ukraine so weit wie möglich zu einem Reststaat mit Pufferstatus zu reduzieren. Dies könnte eine Ausweitung der Kriegsziele auf Odessa beinhalten, das Russland in letzter Zeit schwer bombardiert hat, obwohl dies auch als Verteidigung gegen die seit langem bestehenden Pläne der Ukraine und Europas erklärt werden könnte, eine Invasion der Krim zu versuchen, indem die in Rumänien stationierten europäischen Streitkräfte durch Transnistrien gegen russische Stellungen vorrücken. Im Norden erweitert Russland ständig seine Pufferzone auf ukrainischem Gebiet in Charkiw und Sumy.

Die Rechtmäßigkeit des neuen europäischen Kredits ist anzufechten, wenn die Kommission zu dessen Finanzierung Eurobonds ausgeben muss, die gegen die Europäische Charta verstoßen. Er ist sicherlich auch aus anderen Gründen anfechtbar, nicht zuletzt wegen seiner Vernünftigkeit, da: (1) die Ukraine weder Mitglied der NATO noch der EU ist; (2) von der Ukraine auch keine eigenen Sicherheiten verlangt werden; (3) das Darlehen ohne Auflagen gewährt wird; (4) rationalerweise nicht zu erwarten ist, dass es von der Ukraine zurückgezahlt wird; (4) die Last auf die europäischen Steuerzahler fallen muss; (5) die Ukraine den Krieg verliert; (6) die Verfassungsmäßigkeit des derzeitigen ukrainischen Regimes und seines Präsidenten fragwürdig ist und (7) das Land mit einer Schuldenquote von über 100 % des BIP faktisch bankrott ist.

Dies mag unvermeidlich sein, ist aber angesichts der hysterischen anti-russischen Rhetorik und Stimmung in Europa natürlich auch sehr gefährlich, sowohl in Großbritannien (dessen neuer MI6-Chef die schlimmsten Befürchtungen Russlands bestätigt und Großbritannien zu einem Hauptziel im Falle eines Atomkrieges macht, indem er von der Ukraine und Russland als Spielwiese für angehende James Bonds spricht) als auch in Deutschland. Jeffrey Sachs hat Bundeskanzler Merz in einem Brief aufgefordert, sich zu mäßigen, und er hat ihn daran erinnert, dass (1) Deutschland schuldig ist, die Zusicherung Gorbatschows verletzt zu haben, dass die NATO nach der Wiedervereinigung Deutschlands keinen Fuß weiter nach Osten setzen würde (genau in der Zeit, in der die USA 2002 mit dem Ausstieg aus dem ABM-Vertrag die Struktur der nuklearen Sicherheitsvorkehrungen abgebaut haben); (2) die Anstiftung zum Putsch der Banderisten im Jahr 2014 (als Deutschland, Frankreich und Polen ihre Stabilitätszusicherungen auf den Straßen des Maidan nicht einhielten, nur wenige Stunden bevor der ehemalige ukrainische Präsident Janukowitsch von der banderistischen Meute gezwungen wurde, sich der Autorität eines verfassungswidrigen Regimes zu unterwerfen, indem sie logen, Janukowitsch sei zurückgetreten); (3) Die Verantwortung von Merz‘ Vorgängerin Angela Merkel für die Täuschung Russlands, indem sie vorgab, die (vom UN-Sicherheitsrat gebilligten) Minsker Vereinbarungen von 2014 und 2015 zu unterstützen (die den Republiken im Donbass im Rahmen einer vereinigten Ukraine mehr Autonomie gewährt hätten), und stattdessen der Ukraine erlaubte, die Zeit zu nutzen, um ihre Armee und ihre Verteidigung aufzubauen und sich auf einen Krieg mit Russland vorzubereiten; und (4) Merz‘ Geschwätz über die Unantastbarkeit der europäischen Grenzen, obwohl Deutschland an der Auflösung Jugoslawiens und der Abspaltung des Kosovo von Serbien (ohne Wahlen) beteiligt war, wodurch das Kosovo zu einem wichtigen US-Militärstützpunkt werden konnte.

Die Entscheidung der EU, einen Kredit in Höhe von 90 Milliarden Euro aufzunehmen, wird ihre Mitglieder hart treffen, insbesondere Deutschland, das mit wachsenden Unruhen unter Jugendlichen gegen den Ruf der Elite nach Militarismus und Krieg und mit wachsender Wut über die Erhöhung der Militärausgaben durch die Regierung Merz bei gleichzeitiger Kürzung der Sozialausgaben konfrontiert ist, zu einer Zeit, in der der industrielle Niedergang Deutschlands (das Ergebnis der stillschweigenden Zustimmung des ehemaligen Bundeskanzlers Scholz zu US-Präsident Joe Bidens Versprechen, Nord Stream zu zerstören) die Stärke Europas insgesamt untergräbt. (Hervorhebung durch die Redaktion.)

