Eine Atommacht lässt sich nicht provozieren

Von Ivo Strejček (globalbridge)

(Red.) Globalbridge legt Wert darauf, von den Mainstream-Medien abweichende Meinungen auch aus anderen Ländern zu publizieren. Der hier folgende Kommentar ist von einem tschechischen Autor über einen polnischen Politiker – beide Länder sind EU- und NATO-Mitglieder! Das schreckt – zum Glück! – nicht davor ab, auch harte Kritik zu üben … (cm)

Im Jahr 1962 erschien in den USA das Buch des amerikanischen Sicherheitsanalysten Herman Kahn „Über das Undenkbare nachdenken“ (Thinking about the Unthinkable) mit einem bemerkenswerten Vorwort von Raymond Aron. Es wurde – im Schatten der bevorstehenden Kubakrise und des auf dem Höhepunkt stehenden Kalten Krieges – fast sofort zum Bestseller, da es die Überlegungen des Autors zu einem bis dahin undenkbaren und moralisch inakzeptablen Thema enthielt: Unter welchen Umständen und unter welchen Bedingungen können Atommächte in einen Atomkonflikt hineingezogen werden, und welche politischen und strategischen Fehler der Großmachtpolitik können zu einem Krieg mit katastrophalen Folgen führen. Das Buch wurde fast sofort in zahlreiche Sprachen übersetzt; in der Tschechoslowakei erschien es bemerkenswert früh, bereits im Jahr 1966.

Seit der Veröffentlichung des Buches sind mehr als sechzig Jahre vergangen, und im politischen und strategischen Denken hat sich einiges gewandelt; dennoch ist eine Überlegung Kahns (die er ausführlich als entscheidende Phase der „Eskalationsleiter“ beschrieb) nach wie vor gültig: Wie würde eine Atommacht wohl reagieren, wenn sie von ihrem nuklearen Gegner in eine Situation gedrängt würde, in der sie sich in ihren Entscheidungen über ihre Zukunft erheblich eingeschränkt fühlt? In eine Lage, in der sie das Gefühl hätte, dass ihre bloße Existenz ernsthaft bedroht ist? Würde sie in einem solchen Fall nicht zum Einsatz von Atomwaffen greifen?

September 2026. In Kiew findet eine Art Sicherheitskonferenz mit dem Titel „Yalta European Strategy“ statt, die vom ukrainischen Milliardär Viktor Pinchuk organisiert wird. Hauptredner war der polnische Außenminister Sikorski. Dieser hielt, ähnlich wie in der Vergangenheit, eine unverständlich kämpferische und aggressive Rede. Er erklärte unter anderem, dass „wenn Russland beschließen würde, uns anzugreifen, wir es sehr schnell besiegen würden“, er prahlte damit, dass „wir in der Luftwaffe [über Russland] eine enorme Überlegenheit haben, und zwar auch ohne die amerikanischen Streitkräfte mitzurechnen“, und er drohte, dass „wenn die Ukraine die Hälfte der russischen Raffinerien in sechs Monaten außer Gefecht gesetzt hat, würden wir die andere Hälfte in sechs Wochen außer Gefecht setzen“ und er rief zu einer Aktion auf, bei der „die russischen Ressourcen bombardiert werden müssen, dann wird der Krieg von selbst erlöschen“. Sikorski ließ es sich natürlich auch nicht nehmen, eine spöttische Bemerkung einzustreuen, als er sagte, dass „Putins ursprüngliche Ambitionen, die Folgen des Zusammenbruchs der Sowjetunion rückgängig zu machen und … eine Art Jalta Nummer zwei zu schaffen … sich als unerreichbar erweisen“.

Radosław Sikorski ist keine Privatperson. Er ist kein einzelner Redner, der seinen Lebensunterhalt damit bestreitet, gut bezahlte Konferenzen zu bereisen, auf denen er umso besser bezahlt würde, je skandalöser die von ihm vertretenen Ansichten wären. Sikorski ist Außenminister Polens, eines Landes, das sich eine Position als europäische Großmacht aufbaut und ein bedeutendes europäisches NATO-Mitglied ist. Wiederholte Äußerungen, mit denen Sikorski die Nordatlantische Allianz geradezu auf Russland hetzen möchte, sind daher von einem Mann, dessen Aufgabe und Auftrag darin bestehen sollte, diplomatische und versöhnliche Lösungen zu finden, unverständlich und unverantwortlich. (Hervorhebung durch die Redaktion.)

Und hier bin ich wieder am Anfang meines heutigen Textes und der Überlegungen von Herman Kahn angelangt. Glaubt Sikorski wirklich, dass Drohungen mit einem Krieg gegen Russland und das „in die Enge treiben“ dieses Landes nicht zu einer verhängnisvollen Eskalation führen könnten? Befürchten wir nicht, dass eine Atommacht, die durch die immer weiter eskalierenden „Ideen“ und Drohungen all dieser Sikorskis, Merzs und Starmer (und deren Zahl im Westen atemberaubend zunimmt) gedemütigt wird, auf den Einsatz solch zerstörerischer Waffen verzichten würde? Kahn antwortet darauf unmissverständlich: Sie würde sie einsetzen.

Auch die Schaffung einer Art „Jalta Nummer zwei“ ist heute nicht mehr möglich. Schon allein deshalb, weil die Großmächte, die sich am Ende des Zweiten Weltkriegs in Jalta versammelt hatten, entweder nicht mehr existieren (Sowjetunion), erheblich an internationaler Bedeutung verloren haben (Großbritannien) oder nur schwer mit ihrer eigenen Schwächung im Kontext der zunehmenden Bedeutung anderer Großmächte (USA) zurechtkommen. Vor allem aber, weil sich die geopolitische Dynamik heute in andere Teile der Welt verlagert. Sikorskis Panikmache hinsichtlich einer Rückkehr nach Jalta entbehrt daher jeder Realität.

Die großspurigen Äußerungen des polnischen Außenministers und die Drohung mit einem Krieg, der Russland zerstören werde, mögen vielleicht die derzeitige politische Führung der Ukraine zufriedenstellen (aber keineswegs die einfachen Ukrainer, die als Erste unter einer solchen Eskalation der Spannungen zu leiden haben), sie mögen einigen Politikern im Baltikum entgegenkommen, vielleicht kommen sie sogar dem deutschen Bundeskanzler Merz entgegen, für den die Politik der Schaffung eines äußeren Feindes die letzte Möglichkeit ist, die verzweifelte Lage in dem Land, das er regiert, zu verschleiern, und Sikorskis Aufruf zum Krieg ist auch von der Leyen keineswegs zuwider, wenn wir nach ihren unglaublichen Worten in der Rede zur Lage der Union vor einigen Tagen urteilen dürfen.

Wer jedoch keinen Krieg will – und das ist verständlich –, ist die Öffentlichkeit in den europäischen Ländern. Sie ahnt zu Recht, dass sie es wäre, die unter den möglichen Kriegsleiden am schwersten zu leiden hätte. Und die Menschen bringen ihre Ängste zum Ausdruck. Die jüngsten Ergebnisse der Landtagswahlen in drei deutschen Bundesländern sind ein Zwischenbericht nicht nur darüber, wie es ausgeht, wenn verrückte Grüne gemeinsam mit Progressiven und Multikulturalisten das Land regieren, sondern auch über die Ängste und Befürchtungen der einfachen Menschen vor einer Eskalation des Krieges, die leicht außer Kontrolle geraten und in einer Katastrophe enden kann.

Die heutige europäische politische Elite, zu der auch Sikorský gehört, scheint die Ängste ihrer Bürger nicht allzu ernst zu nehmen. Die Unfähigkeit der Politiker, die Realität zu begreifen, erinnert nur allzu sehr an die tragische Geschichte, die Europa im 20. Jahrhundert durchlebt hat, und es sieht wieder einmal so aus, als hätte es daraus keine Lehren gezogen.

Deshalb sollte es für all jene, die heute über das Schicksal ihrer Nationen entscheiden, Pflichtlektüre sein: Stefan Zweig: Die Welt von gestern. (Hervorhebung durch die Redaktion. Sie unterstützt insbesondere auch die Aufforderung, Stefan Zweig zu lesen!)

(Red.) Zum Originalartikel von Ivo Strejček in tschechischer Sprache hier.

Zum Autor: Ivo Strejček ist Lehrer und Politiker. Er studierte Englisch und Pädagogik an der Masaryk-Universität in Brünn. Er war als Lehrer für Englisch von 1986 bis 1996 sowie von 2002 bis 2004 in Tschechien tätig. Strejček war von 2004 bis 2014 Mitglied des Europäischen Parlaments.

Siehe dazu unbedingt auch «Der größte Schweizer Medienkonzern prämiert die schlimmsten Kriegshetzer und Russlandhasser», hier anklicken.

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