Ein Zusammenfluss von Monopolen, Manipulationen und dem Mooreschen Gesetz

Milliardäre = beispiellose persönliche Macht

Es hat schon immer sehr reiche Leute gegeben, die die Gesellschaft ihren persönlichen Interessen unterordnen. Aber die Milliardäre von heute haben so viel mehr Macht in der Hand.

von Toby Rogers (dirtyworld1)

Sie können einen Scheck an eine PR-Firma mit 100,000 Mitarbeitern auf der ganzen Welt ausstellen, eine Liste von Politikern kaufen oder einen privaten Geheimdienst wie Schwarzer Würfel bestehend aus ehemaligen Mossad-Agenten, um einen Rivalen zu erpressen, einen Markt zu manipulieren oder eine Wahl zu manipulieren.

Bill Gates, der Wellcome Trust und BlackRock sind die Hauptinitiatoren der Covid-Krise. Milliardäre spielen ein anderes Spiel als der Rest von uns und das WEF ist einer ihrer Koordinierungsräte (ich bin sicher, es gibt noch viele weitere, die wir nicht sehen können).

Monopole = beispiellose Unternehmensmacht

Den klassischen Wirtschaftsliberalismus von Adam Smith gibt es nicht mehr. An seine Stelle sind Oligopole und Monopole getreten. Die USA werden kontrolliert von zehn Kartelle und gemeinsam zerstören sie unser Land und versklaven die Bevölkerung.

Die Ökonomie des Monopolkapitalismus unterscheidet sich völlig von der Ökonomie des liberalen Kapitalismus. Im Monopolkapitalismus legen die Firmen die Preise fest, schreiben die Gesetze und müssen im Allgemeinen nicht konkurrieren (stattdessen nutzen sie Engpässe und die Zwangsgewalt des Staates, um der Bevölkerung wirtschaftliche Renten abzupressen).

Psyops = beispiellose psychologische Erkenntnisse, die im Dienste einer beispiellosen Macht von Regierung und Unternehmen eingesetzt werden

Die CIA hat die letzten 77 Jahre damit verbracht, menschliches Verhalten und Möglichkeiten zur Manipulation und Kontrolle des menschlichen Geistes zu studieren. Sie lernten von den besten Psychologen, erforschten, wie verschiedene Chemikalien das Gehirn beeinflussen, und beherrschten die Kunst des Fernsehens und Films zur Überzeugung.

Das Asch-Konformitätsexperiment, das Stanford-Gefängnisexperiment und das Milgram-Experiment zeigten, dass 65 bis 75 Prozent der Gesellschaft im Grunde genommen aus nicht spielbaren Charakteren bestehen, die alles tun, was man ihnen sagt. Die CIA führte daraufhin zahllose Experimente durch, um ihr Handwerk zu verfeinern und die Gesellschaft umzugestalten.

Die CIA nutzte dieses Wissen als Waffe, um die Interessen ihrer Kunden zu verfolgen – zunächst die der US-Regierung und großer multinationaler Konzerne, und jetzt sind sie abtrünnig geworden und verfolgen nur noch ihre eigenen Interessen.

Moores Gesetz = beispiellose Rechenleistung zur Verfolgung, Überwachung und Hypnotisierung von Menschen und zur Kontrolle der Erzählung

„Moores Gesetz ist die Beobachtung, dass sich die Anzahl der Transistoren in einem integrierten Schaltkreis alle zwei Jahre verdoppelt, bei minimalem Kostenanstieg.“ Die Nazis organisierten einen Völkermord mit einfachen IBM-Lochkarten.

Heute weiß Big Tech, wo wir leben, wer unsere Freunde und Familie sind, was wir kaufen und alle unsere emotionalen Auslöser. Suchmaschinen und Social-Media-Algorithmen kontrollieren, was wir lesen und was wir im digitalen öffentlichen Raum sagen dürfen, und prägen damit letztlich unsere Gedanken.

Impfschäden, Psychopharmaka und Persönlichkeitsstörungen des Clusters B = beispiellose psychische Erkrankungen, insbesondere bei Menschen, die sich von Macht angezogen fühlen

Wir befinden uns inmitten einer anhaltenden Massenvergiftung der Gesellschaft. Die meisten Menschen sind durch Impfungen geschädigt. Etwa ein Viertel der Bevölkerung nimmt Psychopharmaka. Unsere Nahrung, Luft und unser Wasser sind mit Schwermetallen, Pestiziden, Herbiziden und Fungiziden belastet.

Elektromagnetische Frequenzen und hochfrequente Strahlung tragen zum Problem bei. Fast jeder trägt ein Gerät mit sich herum, das die Aufmerksamkeit zerstört und Angst und Einsamkeit verstärkt. Wohlhabende und mächtige Menschen können sich vor einigen dieser Störungen schützen (z. B. indem sie Biolebensmittel essen), aber nicht vor allen.

Menschen mit Persönlichkeitsstörungen des Clusters B (antisoziale, Borderline-, histrionische und narzisstische Persönlichkeitsstörungen) waren schon immer von Macht angezogen, und jetzt sind sie zusätzlich betroffen und herrschen über eine zunehmend geistig beeinträchtigte Bevölkerung.

CRISPR/Cas9 und Biochemie = beispiellose Fähigkeit zur Manipulation der materiellen Welt.

Die Nationalsozialisten in Deutschland ermordeten Millionen von Menschen auf der Grundlage eines verdrehten Verständnisses der Mendelschen Genetik. Heute können die Eugeniker jedes genetische Material so einfach manipulieren wie Buchstaben in Microsoft Word ausschneiden und einfügen.

Im Moment sind sie noch nicht sehr geschickt darin, aber ihre Fähigkeit, die Grundbausteine ​​des Lebens zu manipulieren, wird mit der Zeit zunehmen, und sie haben bereits bewiesen, dass sie der Versuchung, Gott zu spielen, nicht widerstehen können.

Was würden Sie dieser Liste hinzufügen?

II. Ein Zusammentreffen beispielloser Umstände

All diese Dinge (Milliardäre, Monopole, psychologische Operationen, das Mooresche Gesetz, Impfschäden und CRISPR) kamen bei Covid zusammen, um eine neue psychopathische herrschende Klasse mit beispiellosen Befugnissen zu schaffen.

Und weil die Basis bestimmt den Überbau wir leben heute in einer Wirtschaft der Sklaverei und einer Kultur des Totalitarismus.

Wie ich bereits erwähnt habe bevor, die größte Wachstumsindustrie in den USA, macht Menschen krank und profitiert dann von ihrer wirkungslosen Behandlung. Und dieses System wird durch eine totalitäre Ideologie aufrechterhalten, die dieses Verhalten normalisiert.

Wenn Sie die Mainstream-Medien (NPR, MSNBC, CNN) einschalten oder sich die Verlautbarungen von WHO, UN, NIH, FDA, CDC usw. anhören, werden Sie eine Ideologie der totalen Kontrolle hören.

Sie basiert auf der Überzeugung, dass wir alle Aspekte der Existenz kontrollieren können und müssen – das Biom, das Virom, die menschliche DNA, das Wetter, Gedanken, Sprache, Handlungen und alle Aspekte des täglichen Lebens.

China ist das Testgelände, das Ideal, das Vorbild. Die Raubritter-Stiftungen gehören zu den wichtigsten Ideologen. Aber sie ist überall – in der Wissenschaft, im Aspen Institute, in der Zivilgesellschaft usw.

Mittlerweile haben diese Kräfte ein Eigenleben entwickelt. Ich bezweifle, dass irgendjemand das Sagen hat. Alle diese wichtigen Akteure und Institutionen folgen einfach einem Instinkt nach mehr, mehr, mehr (Macht, Reichtum, Sadismus, Kontrolle), ohne Rücksicht darauf, warum sie das tun.

Ich bezweifle, dass es ihnen inzwischen auch nur noch viel mehr Glück bringt. Unsere Gesellschaft ist zu einem sprichwörtlichen außer Kontrolle geratenen Güterzug geworden.

Was zu tun ist

Wenn das oben Gesagte zutrifft, sind die Lösungen vielleicht näher, als wir denken.

Das Heilmittel für Milliardäre sind Steuern.

Wir hatten schon einmal einen Steuersatz von 90 % über einer bestimmten Einkommensgrenze. Wenn absolute Macht wirklich absolut korrumpiert, kann man diese absolute Macht einfach durch Steuern aus der Existenz streichen.

Es gibt 2,781 Milliardäre auf der Welt und mir fällt nur einer ein, Elon Musk, der seinen Reichtum für das Gute einsetzt (und selbst dann traue ich ihm nicht).

Das Heilmittel für Monopole und Oligopole ist Kartellrecht.

Wir können diese Unternehmen einfach aufspalten und das Konzept der beschränkten Haftung ganz abschaffen. Ich lese gerade Amy Klobuchars Buch Antitrust- und ich glaube nicht, dass sie wirklich versteht, wie schlimm das Problem im Moment ist.

Außerdem glaube ich nicht, dass das Kartellrecht jemals vollständig umgesetzt wurde. Als Standard Oil zerschlagen wurde, entstanden einfach 34 Mini-Standard-Oils und diese Unternehmen kontrollieren noch heute den Energiemarkt (darunter Chevron, ExxonMobil, BP und Marathon).

Wir können und müssen Google, Facebook, Microsoft, Apple, Syngenta, Bayer, BASF, Pfizer, Moderna, Sanofi, GlaxoSmithKline und Merck zerschlagen. Aber warum dabei aufhören? Wir sollten auch McKinsey, Boston Consulting Group, Bain, Deloitte, PwC, Ernst & Young, BlackRock, Vanguard, State Street und andere Oligopole zerschlagen.

Und um Himmels willen, können wir bitte Vermögensverwaltern das Stimmrecht für die zugrunde liegenden Aktien (die sie nicht besitzen) verwehren? Wir sollten auch Kartellrecht auf private Stiftungen und zwischenstaatliche Agenturen anwenden, die sich wie Oligopole verhalten, darunter die Bill & Melinda Gates Foundation, Wellcome Trust, GAVI, CEPI und die Stiftungen der NIH, FDA und CDC.

Nicht alle unserer Mittel müssen eine Eins-zu-eins-Beziehung zu den oben beschriebenen Problemen haben. Aber:

Halbierung der Regierungsgröße bei gleichzeitiger massiver Erhöhung der Zahl der Abgeordneten (mehr wie Dänemark zu sein, wo jeder Sitz im Bundesparlament etwa 35,000 Menschen vertritt) würde die Korruption verringern. Ich gestehe, ich bin auch fasziniert von der Entscheidung vom mexikanischen Gesetzgeber vorgeschlagen, alle 7,000 Richterstellen des Landes in Wahlämter umzuwandeln, und ich bin der Meinung, wir sollten dies auch als mögliches Instrument zur Korruptionsbekämpfung prüfen (natürlich hängt dies von einem wasserdichten Wahlsystem ab).

(mehr wie Dänemark zu sein, wo jeder Sitz im Bundesparlament etwa 35,000 Menschen vertritt) würde die Korruption verringern. Ich gestehe, ich bin auch fasziniert von der Entscheidung vom mexikanischen Gesetzgeber vorgeschlagen, alle 7,000 Richterstellen des Landes in Wahlämter umzuwandeln, und ich bin der Meinung, wir sollten dies auch als mögliches Instrument zur Korruptionsbekämpfung prüfen (natürlich hängt dies von einem wasserdichten Wahlsystem ab). Beendigung des Schutzes des geistigen Eigentums für Pharmaunternehmen würde die Preise massiv senken und paradoxerweise wahrscheinlich auch die Innovationstätigkeit steigern (denn derzeit führt die Pharmaindustrie keine Innovationen ein, da es einfach billiger ist, das Regulierungssystem zu kaufen).

würde die Preise massiv senken und paradoxerweise wahrscheinlich auch die Innovationstätigkeit steigern (denn derzeit führt die Pharmaindustrie keine Innovationen ein, da es einfach billiger ist, das Regulierungssystem zu kaufen). Einfach das Gesetz durchsetzen gegen Bestechung, Erpressung, Mord usw. würde die Tätigkeit der Geheimdienste massiv einschränken.

gegen Bestechung, Erpressung, Mord usw. würde die Tätigkeit der Geheimdienste massiv einschränken. Und natürlich Gain-of-Function-Forschung muss verboten werden und viele Biowaffenforscher müssen wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit strafrechtlich verfolgt werden.. Es ist wirklich verrückt, dass das noch nicht passiert ist.

Wenn die Gesellschaft zusammenbricht, sind diejenigen, die bereits reich und mächtig sind, am besten in der Lage, dies zu ihrem Vorteil zu nutzen. Das ist also keine Zukunft, die wir uns wünschen sollten.

Es ist viel wahrscheinlicher, dass alles an den Rändern geschieht, und wir sollten alles tun, um darauf Einfluss zu nehmen, indem wir auf den Normen der liberalen Tradition aufbauen.

Quelle: https://de.brownstone.org/Artikel/ein-Zusammenfluss-von-Monopolmanipulationen-und-Moores-Gesetz/

