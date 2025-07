Ein Vortrag, den sich JEDER Bundesbürger unbedingt anhören sollte !

Haftung auch für Politiker – Grundgesetz 2030

Carlos A. Gebauer analysiert die strukturellen Schwächen der politischen Entscheidungsprozesse in Deutschland und plädiert für eine tiefgreifende Reform des Grundgesetzes. Im Zentrum steht die Forderung nach Haftung für politische Verantwortung – orientiert am Aktienrecht und übertragen auf Mandatsträger. Anhand konkreter Beispiele aus der Pandemiepolitik, der Agenda 2030 und supranationaler Steuerungsstrukturen zeigt Gebauer, welche Defizite unsere Demokratie gefährden – und was getan werden müsste, um sie rechtlich abzusichern und zu modernisieren.

