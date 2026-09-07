Ein sterbender Westen frisst seine Kinder. Und doch können wir uns ein Leben ohne Kapitalismus immer noch nicht vorstellen

Von Jonathan Cook (free21-magazin)

Unsere Unwilligkeit, darüber nachzudenken, wie wir unsere Realität verändern können, ist vielleicht einfach nur das Rauschen des Kapitalismus, das sich durch uns Bahn bricht. Es ist an der Zeit, Wert in etwas zu finden, das über ein neues iPhone oder eine neue Jeans hinausgeht.

Wir stehen am Rande einer Reihe von Katastrophen, die wir selbst verursacht haben und die die Menschheit nur mit außergewöhnlichem Glück überleben wird. Es liegt ein Weg vor uns, aber ihn zu erkennen und zu verstehen, wohin er führt, wird – zumindest für die meisten Menschen im Westen – eine große Vorstellungskraft erfordern. Dazu müssen wir viele der Dinge beiseite legen, mit denen am stärksten zu identifizieren uns beigebracht wurde. Es wird von uns die Einsicht erfordern, dass unsere am meisten geschätzten Werte in Wirklichkeit schädlich sind.

Das ist in der Tat eine große Herausforderung.

Das erinnert mich an eine Frage, die Sunny Hundal, einst das Aushängeschild des gemäßigten Liberalismus, im Jahr 2014 an Kritiker des Status quo richtete. Hundal fragte die Leser seines damals einflussreichen Blogs Liberal Conspiracy:

„Wenn ihr das derzeitige kapitalistische System durch etwas anderes ersetzen wollt, wer wird dann eure Jeans und iPhones herstellen und Twitter betreiben?“

Bemerkenswert ist, dass Hundal seinen Blog ziemlich schnell auf Eis legte und zum Sprecher der Energieindustrie wurde.

Dennoch ist es an sich schon aufschlussreich, wie altmodisch liberale Argumente von vor nur 12 Jahren heute klingen. Es ist, als würde man einen Blick zurück in die viktorianische Denkweise werfen.

Heute heißt Twitter „X“ und wird nicht mehr von einem netten Kerl namens „Jack“ geleitet, sondern von einem derzeitigen Billionär namens Elon Musk. Das ist der Mann, der davon ausgeht, eines Tages mit seinem privaten Raketenprogramm den Weltraum zu kolonisieren. In der Zwischenzeit ist er der Ansicht, dass Muslime und ihre „liberalen“ Verbündeten aus dem Westen vertrieben werden müssen, um einen Bürgerkrieg zu vermeiden, den er offenbar absichtlich anzetteln will.

Ebenso begeistern sich Liberale nicht mehr so sehr für Mobiltelefone wie noch im Jahr 2014, als das iPhone weithin als der ultimative Beweis für den Fortschritt der Menschheit durch technologische Innovation galt. Heute wollen Liberale, dass junge Menschen vor ihren Bildschirmen geschützt werden – möglicherweise, weil diese Bildschirme oft nur allzu anschaulich zeigen, wie unsere Politiker, Liberale wie Konservative gleichermaßen, aktiv an einem Völkermord mitgewirkt haben und entschlossen sind, den Planeten zu zerstören.

Jeans … nun ja, für Liberale ist ein gutes Leben ohne eine 501 wohl nach wie vor unvorstellbar.

Der westliche Liberale kann sich natürlich nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass Jeans oder iPhones unabhängig vom Kapitalismus hergestellt werden könnten, geschweige denn mit der Vorstellung, dass der Besitz von sechs Jeans und der Austausch des iPhones alle zwei Jahre möglicherweise nicht die beste Nutzung der begrenzten Ressourcen unseres Planeten ist.

Krümel vom Tisch

Die Wahrheit ist, dass Demokratie – im liberalen Sinne – kein fester Bestandteil des politischen Lebens in dem ist, was wir gerne als „den Westen“ bezeichnen. An der liberalen Demokratie ist nichts Unvermeidliches oder Unumkehrbares.

Tatsächlich ist der Westen erst seit etwa einem Jahrhundert oberflächlich demokratisch – in dem Sinne, dass jeder eine Stimme hat. Selbst dann war die Demokratie stark eingeschränkt und kontrolliert: Die Öffentlichkeit hat in der Regel die Wahl zwischen zwei kapitalistischen Parteien, von denen die eine extremer ist als die andere – nachdem sie ihr ganzes Leben lang Meinungen ausgesetzt waren, die von den eigentlichen Nutznießern des Kapitalismus – den Milliardären, denen die Massenmedien gehören – für sie ausgearbeitet wurden.

Und natürlich hat „Demokratie“ in diesem Sinne nur im eigenen Land funktioniert. Die kolonialen „Abenteuer“ des Westens – die Unterwerfung und Ausbeutung des Globalen Südens – haben nie wirklich aufgehört.

Während einiger Jahrzehnte der sogenannten „postkolonialen“ Ära haben wir gefügige lokale Diktatoren eingesetzt, die unsere Drecksarbeit erledigten. Seit einem Vierteljahrhundert kehren wir zu unseren alten Verhaltensmustern zurück: Wir bedrohen, überfallen und plündern offen Staaten, die sich unseren Diktaten nicht umgehend unterwerfen.

In einer Welt, in der die Ressourcen rapide schwinden, haben unsere Machthaber beschlossen, dass sie genau jene Kriegsregeln, die sie selbst nach dem Zweiten Weltkrieg aufgestellt haben, über den Haufen werfen müssen. Das Gesetz des Dschungels ist zurück.

Tatsächlich ist die westliche „Demokratie“ kein Produkt unserer Kultur. Sie ist ein Produkt ihrer Zeit und ihrer Umstände. Als Könige und Fürsten einer neuen Generation von Kaufleuten und Unternehmern Platz machten, bewiesen die frühen Kapitalisten, dass sie im Diebstahl noch geschickter waren.

Eine gewachsene Mittelschicht, die sich von den Krümeln auf dem Tisch ernährte, wurde dazu erzogen, liberale Werte zu vertreten, die große Vermögensunterschiede als logische Folge einer angeblichen Leistungsgesellschaft rechtfertigten.

Die der Theorie und Praxis des Liberalismus innewohnenden Widersprüche gipfelten im letzten Jahrhundert in einem kurzen Experiment: Der Arbeiterklasse und den Frauen wurde ein symbolisches Stimmrecht eingeräumt – um einen der loyalen Vertreter der herrschenden Klasse zu wählen –, im Gegenzug dafür, dass sie zu Anhängern des marktwirtschaftlichen Konsums wurden.

Doch in einer Zeit des Niedergangs lassen sich diese Widersprüche immer schwerer in Schach halten. Mit dem Schwinden der Überschüsse sind auch die liberalen Werte verschwunden, zu denen unsere „demokratischen Eliten“ einst nur Lippenbekenntnisse abgaben.

Machtgier

Die herrschende Klasse ist sich bewusst, dass sich das Blatt wendet. Die Ressourcen der Welt sind begrenzt und gehen zur Neige. Das kapitalistische Modell des Massenkonsums kann das Ende nur beschleunigen. Der Konsum verschmutzt den Planeten. Er schürt das Klimachaos. Er dezimiert andere Arten, die einen lebendigen Planeten erhalten.

Doch wie ein Crack-Süchtiger kann die Milliardärsklasse nicht auf genau das verzichten, wonach sie sich sehnt: Reichtum und Macht. Ihre Ausrede lautet, dass, sollten sie jemals damit aufhören, andere – angeführt von China – ihren Platz einnähmen. Ihr einziger Trost ist: Geschützt durch ihren Reichtum gehen sie davon aus, etwas länger zu überleben als der Rest von uns.

Unser Trost hingegen besteht darin, uns vorzustellen, dass wir gewinnen können, weil wir in der Überzahl sind.

Die Geschichte zeigt, dass es vielleicht nicht ganz so einfach ist. Saddam Hussein beispielsweise herrschte jahrzehntelang – mit Unterstützung des Westens – mit brutaler Hand über die Iraker, bis wir unsere Meinung änderten und ihn stürzten. Dasselbe gilt für Muammar al-Gaddafi. Und für unzählige andere Despoten.

Zu erkennen, dass man unterdrückt wird, ist noch nicht dasselbe wie Befreiung. Dazu gehört viel mehr: Führungsstärke, Organisation, kollektiver Wille und die Überzeugung, dass es eine bessere Alternative gibt.

Die Milliardärsklasse macht es daher solchen potenziellen Führern so schwer wie möglich, sich zu profilieren, und verhindert, dass sich die Öffentlichkeit eine Alternative vorstellen und organisieren kann. Jeder, der wie Jeremy Corbyn auftritt, wird diffamiert. Alle Studentenproteste, „Extinction Rebellions“ oder Palestine Actions werden unter Strafe gestellt.

Die Rolle der Medien – vom Guardian und der BBC bis hin zur Mail und zum Telegraph, von der New York Times bis hin zu Fox News – besteht darin, unseren Geist so sehr mit Propaganda, die Jeans und iPhones verherrlicht, zu überfluten, dass wir uns dafür entscheiden, weiterhin am Altar des Kapitalismus zu beten, selbst wenn die Mauern des Tempels sichtbar Risse bekommen und zerbröckeln.

Missbrauchsopfer

Vor fast 20 Jahren hat der Ökophilosoph Derrick Jensen auf einprägsame Weise erklärt, wie dieses Gefühl der Identifikation mit unseren Unterdrückern funktioniert. Er verglich uns mit Opfern von wiederholter häuslicher Gewalt.

„Wenn Sie die Erfahrung gemacht haben, dass Ihre Lebensmittel aus dem Supermarkt kommen und Ihr Wasser aus dem Wasserhahn, werden Sie das System, das Ihnen beides liefert, bis zum Äußersten verteidigen, denn Ihr Leben hängt davon ab.

Wenn Sie hingegen die Erfahrung gemacht haben, dass das Wasser aus einem Bach kommt … und dass Ihre Lebensmittel von einem Stück Land stammen, werden Sie diesen Bach und dieses Stück Land bis zum Äußersten verteidigen, denn Ihr Leben hängt davon ab.

Wir haben uns in diesem System verheddert und verstrickt, in dem unser Leben tatsächlich von dem System abhängt, das uns ausbeutet.“

Wir sollten hinzufügen: Ein System, das uns offenbar mittlerweile umbringt.

Die Gefahr für die Milliardäre besteht nun, da Nordamerika und Europa sowohl im übertragenen als auch im wörtlichen Sinne in Flammen stehen, darin, dass wir – die vielen – langsam aufwachen. Wir sehen die Bilder von Völkermord und Waldbränden auf genau jenen iPhones, von denen uns die Milliardäre so abhängig gemacht haben.

Könnten wir vielleicht bald begreifen, dass unser Überleben davon abhängt, dass wir uns mehr mit Bächen, Bäumen und Erde identifizieren als mit Fabriken, Supermärkten und Elon Musk?

Genau wie Saddam Hussein im Irak verfügen die Milliardäre über Mittel zur Ausübung von Zwang. Sie haben nach wie vor die Medien, die „Unterhaltung“ produzieren, damit wir uns mit Fabriken und Supermärkten identifizieren (auch wenn Musk selbst mittlerweile schwerer zu verkaufen ist).

Und wenn das nicht funktioniert, haben sie noch die Polizei und die Armee.

Technologie – von Waffen über Überwachung bis hin zur künstlichen Intelligenz – wird zunehmend zum Vorteil der herrschenden Klasse eingesetzt. Diese Killerroboterhunde aus dystopischen Filmen gibt es bereits. Hollywood erfindet nicht nur fantasievolle, unterhaltsame Geschichten, sondern entwirft auch Visionen einer nahen Zukunft.

Zeit der Monster

Wenn sich die Ideologie des gierigen Individualismus als völlig hohl (und selbstmörderisch) entpuppt, wohin könnten sich dann desillusionierte iPhone- und Twitter/X-Fans als Nächstes wenden?

In die entgegengesetzte Richtung.

Wenn sich herausstellt, dass Individualismus nur Verderben bringt, werden wir wahrscheinlich kollektive Ideologien bevorzugen. Wenn Gier nur Tod bringt, werden wir wahrscheinlich Zusammenarbeit und Solidarität bevorzugen. Die Hoffnung auf Erlösung liegt nicht in iPhones und Jeans, sondern in der Wiederbelebung der Allmende – des Gemeinwohls, des geteilten Reichtums.

Der italienische Denker Antonio Gramsci schrieb 1930 in einer berühmten Passage über die Zeit, in der wir uns derzeit befinden: „Die Krise besteht gerade darin, dass das Alte stirbt und das Neue nicht geboren werden kann. In diesem Zwischenzustand treten eine Vielzahl morbider Symptome auf.“

Der slowenische Philosoph Slavoj Žižek hat diese „morbiden Symptome“ als „Zeitalter der Monster“ bekannt gemacht. Doch unsere Monster sind kein Zyklop, kein Hannibal Lecter und auch kein Adolf Hitler. Unsere morbiden Symptome sind Elon Musk, Mark Zuckerberg und Jeff Bezos – die Vorbilder eines sterbenden westlichen Kapitalismus, die Männer, die direkten Zugriff auf unsere Gedanken und die unserer Kinder haben.

Die größte Gefahr besteht darin, dass angesichts des sich beschleunigenden Klimachaos Gramscis neue Welt gar nicht erst entstehen wird. Sie wird eine Totgeburt sein. Es könnte sich herausstellen, dass die Beweise, die nötig sind, um Anreize für Veränderungen zu schaffen, zu spät kommen, um den Ausgang noch zu beeinflussen.

Doch sollten einige von uns die nächsten Jahrzehnte tatsächlich überstehen, sollte ein Überleben möglich sein, dann ist eines sicher: Die Gesellschaft, die daraus hervorgeht, wird nichts mehr mit derjenigen gemein haben, die Jeans und iPhones vergöttert hat.

Sie wird auf andere, ältere Strömungen unserer Geschichte zurückgreifen. Sie wird die Gemeinschaft vor das Individuum stellen, Zusammenarbeit vor Wettbewerb, Gegenseitigkeit vor Eigentum – genau jene Prinzipien, die der Kapitalismus ausmerzen will.

Nationalstaaten, die Brutkästen des Kapitalismus, müssen aufgelöst werden. Organisierte Religionen, die darum wetteifern, wessen Gott der höchste ist, müssen durch ältere, spirituelle Ideen ersetzt werden, die im Leben mit der Natur verwurzelt sind und nicht darauf abzielen, diese zu erobern oder zu unterwerfen.

Wenn Ihnen das alles unglaubwürdig oder unmöglich erscheint, denken Sie daran: Ihre Skepsis ist vielleicht nur das Rauschen des Kapitalismus, das sich durch Sie Bahn bricht. Vielleicht liegt das Problem bei Ihnen selbst, weil Sie sich nichts anderes vorstellen können als ein neues iPhone oder eine neue Jeans.

Dieser Text wurde zuerst am 11.08.2026 auf substack.com/@jonathancook/ unter der URL <https://substack.com/@jonathancook/p-210644192> veröffentlicht. Lizenz: Jonathan Cook, CC BY-NC-ND 4.0

Autor: Jonathan Cook

Jonathan Cook ist ein preisgekrönter britischer Journalist, der von 2001 bis 2021 als freiberuflicher Berichterstatter in Nazareth, Israel, lebte. Er hat einen Abschluss in Philosophie und Politik von der Southampton University sowie in Journalistik von der Cardiff University. Er absolvierte ein Masterstudium in Nahoststudien an der School of Oriental and African Studies University of London. Er ist Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt. Weitere Informationen unter jonathan-cook.net.

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