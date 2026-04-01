Ein potenzieller Weltuntergang

Ein kaskadenartiger Zusammenbruch des globalen Ernährungssystems ist eine reale und erschreckende Möglichkeit, der die meisten Regierungen nicht entgegenwirken.

George Monbiot (antikrieg)

Das Schicksal von Umweltschützern besteht darin, ihr Leben damit zu verbringen, sich nicht als richtig erweisen zu müssen. Bestätigung ist das, was wir fürchten. Doch eine Bedrohung verfolgt mich mehr als jede andere: der Zusammenbruch des globalen Ernährungssystems. Wir können nicht vorhersagen, was der unmittelbare Auslöser sein wird. Aber der Krieg mit dem Iran ist genau die Art von Ereignis, die dafür geeignet ist.

Gestützt auf jahrelange wissenschaftliche Daten argumentiere ich seit einiger Zeit, dass dieses Risiko existiert – und dass die Regierungen völlig unvorbereitet darauf sind. 2023 reichte ich eine Stellungnahme mit einer umfangreichen Liste von Referenzen bei einer parlamentarischen Untersuchung zu Umweltveränderungen und Ernährungssicherheit ein. Als Zeuge geladen, verbrachte ich viel Zeit damit zu erklären, dass das Problem weit über den Rahmen der Untersuchung hinausgeht.

Während einige Abgeordnete dies verstanden haben, scheinen die Regierungen insgesamt einfach nicht zu begreifen, vor welcher Herausforderung wir stehen. Es verhält sich folgendermaßen: Das globale Ernährungssystem ist systemisch fragil, ähnlich wie das globale Finanzsystem vor dem Crash von 2008.

Potenzielle Schwachstellen sind leicht zu erkennen, etwa eine Düngemittelknappheit infolge der Schließung der Straße von Hormus oder Ernteausfälle durch den Klimawandel. Doch das ist nicht die eigentliche Ursache. Es sind Störungen, die diese Ursache auslösen können. Die eigentliche Ursache ist der drohende Zusammenbruch des gesamten Systems. Dieselben Faktoren, die das Finanzsystem ohne ein Rettungspaket in Billionenhöhe zum Einsturz gebracht hätten, drohen nun, das Ernährungssystem zu zerstören.

Aktuelle Daten deuten darauf hin, dass sich alle Bereiche dieses Systems mittlerweile stark in den Händen weniger Konzerne konzentrieren, die sich sowohl vertikal als auch horizontal konsolidieren. Eine aktuelle Studie ergab, dass sich das US-amerikanische Ernährungssystem „fast doppelt so stark konsolidiert hat wie das gesamte Wirtschaftssystem“. Einige dieser Konzerne, die in Finanzprodukte diversifiziert haben, ähneln heute eher Banken als Rohstoffhändlern, unterliegen aber nicht denselben Regulierungsmaßnahmen. Sie mögen zwar behaupten, die Finanzialisierung helfe ihnen, sich gegen Risiken abzusichern, doch wie eine Studie feststellt: „Es ist nahezu unmöglich, zwischen Absicherung und Spekulation zu unterscheiden.“ Wir wissen nicht, wie hoch ihr Risiko tatsächlich ist, aber die Aussichten sind düster. Teilweise durch ihren Einfluss hat sich die Welt hin zu einer „globalen Standardernährung“ entwickelt, die von der globalen Standardlandwirtschaft bereitgestellt wird.

Diese Schwachstellen werden durch Just-in-Time-Lieferketten und die Lenkung eines Großteils des Welthandels über eine Reihe von Engpässen verschärft. Manche warnen schon lange davor, dass die Straße von Hormus neben dem Suezkanal, den türkischen Meerengen, dem Panamakanal und der Straße von Malakka kritische Engpässe darstellen, deren Blockade den Fluss von Nahrungsmitteln, Düngemitteln, Treibstoff und anderen wichtigen Agrarprodukten gefährden würde. Vor einem Jahr nannte ich „militärische Angriffe auf … Meerengen und Kanäle“ als ein großes Unterbrechungsrisiko, das durch Donald Trumps Eskapaden noch verschärft wurde. Der Gedanke, dass die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen ihre Angriffe auf die Schifffahrt im Roten Meer wieder aufnehmen könnten, lässt mich nachts nicht schlafen.

All das bedeutet eine Schwächung der Schlüsselelemente systemischer Resilienz: Diversität, Redundanz (die Reservekapazität eines Systems), Modularität (der Grad der Kompartimentierung), Backup (alternative Versorgungswege), Asynchronität (die verhindert, dass sich Schocks plötzlich verstärken) und Schutzmechanismen (meist in Form effektiver Regulierung). Der Verlust einer dieser Eigenschaften sollte ein Warnsignal sein. Doch nun ist das gesamte System alarmiert.

Wenn ein System seine Resilienz verloren hat, ist es schwer vorherzusagen, wie und wann es zusammenbrechen könnte. Der Zusammenbruch eines Unternehmens? Die gleichzeitige Schließung von zwei oder mehr kritischen Punkten? Ein schwerwiegender IT-Ausfall? Ein extremes Wetterereignis, das mit einer geopolitischen Krise zusammenfällt? Der nächste Schritt könnte eine Kettenreaktion von Insolvenzen und ein kaskadierendes Versagen in verschiedenen Sektoren sein. Und dann … nun ja, was dann kommt, ist unvorstellbar. Die Lieferkette zwischen Verkäufer und Käufer – für unsere Lebensmittelversorgung ebenso grundlegend wie die Lebensmittelproduktion selbst – könnte plötzlich zusammenbrechen. Die Regale würden leergeräumt, da die Menschen in Panik hamstern. Ernten würden auf Feldern, in Silos oder Häfen verrotten. Ein System, dessen Finanzarchitektur zusammengebrochen ist, neu zu starten, könnte sich in dem Zeitrahmen, der nötig wäre, um Massenverhungern zu verhindern, als unmöglich erweisen. Als komplexe Gesellschaften stehen wir vor einem potenziellen Weltuntergang.

Wir wissen, was geschehen muss: die Zerschlagung der Großkonzerne; eine angemessene Regulierung des Systems; eine Diversifizierung unserer Ernährung und ihrer Produktionsmittel; eine Verringerung unserer Abhängigkeit von wenigen großen Exportländern; und der Aufbau strategischer Lebensmittelreserven, die für alle Menschen zugänglich sind.

Doch es gibt ein Problem, und es liegt nicht allein an Trump. Fast alle Regierungen sind der Macht von Konzernen und Finanzinstitutionen verpflichtet. Die Maßnahmen, die nötig wären, um eine Katastrophe zu verhindern, sind genau die, auf deren Umsetzung sie am wenigsten vorbereitet sind. Die Chancen auf eine globale Einigung in dieser globalen Angelegenheit liegen praktisch bei null.

Das Beste, worauf wir hoffen können, ist, dass mutigere Politiker in unseren eigenen Ländern versuchen, uns vor den schlimmsten Folgen zu schützen. Ein entscheidender Schritt ist die Förderung einer pflanzenbasierten Ernährung. Vielen fällt es schwer, den Sinn dahinter zu erkennen, aber er ist ganz einfach: Eine pflanzenbasierte Ernährung benötigt deutlich weniger Ressourcen, darunter nur ein Viertel der Anbaufläche einer typisch westlichen Ernährung und wesentlich weniger Dünger und andere Betriebsmittel.

So wie wir unsere Energiesicherheit durch den Umstieg von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien erhöhen, verbessern wir unsere Ernährungssicherheit durch den Umstieg von tierischen auf pflanzliche Produkte. Das ist keine bloße Behauptung: Es ist eine Kernaussage der nationalen Sicherheitsanalyse, die die Regierung der Öffentlichkeit vorenthalten wollte – vermutlich, weil sie zu viele einflussreiche Interessengruppen verärgern würde. Chinesische Forscher sind für ihr eigenes Land zum selben Schluss gekommen: Die Ernährungssicherheit ist durch den steigenden Konsum tierischer Produkte gefährlich gefährdet.

Die Politik in Großbritannien ist jedoch schlichtweg absurd. Als Reaktion auf Warnungen vor unserer Ernährungsunsicherheit erklärte unsere Umweltministerin, die ehemalige Finanzlobbyistin Emma Reynolds, sie wolle die heimische Geflügelproduktion ankurbeln. Da dieser Sektor jedoch weitgehend von importiertem Futter (wie Soja aus Brasilien und Mais aus den USA) abhängig ist, würde ihr Plan uns sogar noch verwundbarer machen. Doch sie schlägt kaum etwas anderes vor: keine strategischen Reserven, keine alternativen Lieferketten, keine sinnvollen Schutzmaßnahmen jeglicher Art.

Die Politik hierzulande und in weiten Teilen der Welt scheint darin zu bestehen, „dem Markt“ (namentlich einigen wenigen globalen Großkonzernen) die Entscheidung über die Zukunft zu überlassen. Anders ausgedrückt: Unsere Regierungen überlassen es einer Gruppe skrupelloser Spekulanten, mit unserem Leben zu spielen.

erschienen am 25.03. in The Guardian /am 2. April 2026 auf > George Monbiot´s Website > Artikel

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