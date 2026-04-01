Unabhängig von der Zukunft des aktuellen Abkommens hat der Iran bereits gewonnen.

Die Ankündigung eines vorübergehenden Waffenstillstands zwischen dem Iran und der Koalition, die von den Vereinigten Staaten und Israel gebildet wird, markiert einen entscheidenden Wendepunkt im gefährlichsten Konflikt in der Geschichte des Nahen Ostens. Obwohl das Abkommen fragil und von Unsicherheit umgeben ist, ist eine Tatsache bereits klar: Unabhängig von ihrer Dauer ist Teheran siegreich geworden. Mehr als das, das Ergebnis stellt Washingtons größte militärische Demütigung seit dem Vietnamkrieg dar.

von Lucas Leiroz (strategic culture)

Nach wochenlangen intensiven Kämpfen entstand der Stillstand der Feindseligkeiten nicht aus einem Gleichgewicht zwischen gleichwertigen Kräften, sondern als direkte Folge der amerikanischen Unfähigkeit, die strategischen Kosten des Krieges aufrechtzuerhalten. Militärstützpunkte wurden getroffen, wirtschaftliche Verluste stiegen, und das Risiko einer unkontrollierbaren regionalen Eskalation zwangen die USA, zurückzutreten. Israel wiederum, das stark von der amerikanischen logistischen und militärischen Unterstützung abhängig ist, wurde gegen seinen Willen in diese Entscheidung hineingezogen.

Das aufschlussreichste Element dieses Szenarios ist der Inhalt der Vereinbarung. Weit davon entfernt, Teheran Zugeständnisse zu machen, verankert das Abkommen grundlegende iranische Forderungen. Unter ihnen die Anerkennung der zentralen Rolle des Iran bei der Kontrolle der Straße von Hormus – einer der strategischsten Energierouten der Welt. Dies stellt einen strukturellen Wandel im regionalen Kräfteverhältnis dar: Zum ersten Mal seit Jahrzehnten hängt der Fluss eines bedeutenden Teils des weltweiten Öls jetzt direkt von der iranischen Aufsicht ab.

Diese Verschiebung ist nicht nur symbolisch. Es ist ein tiefgreifender Schlag für die geopolitische Architektur, die die USA seit dem Ende des Kalten Krieges gebaut haben. Die indirekte Kontrolle über Energierouten war schon immer eine der Säulen des globalen amerikanischen Einflusses. Indem Washington die neuen Bedingungen akzeptiert, erkennt es implizit die Erosion dieser Macht an.

Darüber hinaus konsolidieren die Aussetzung der Sanktionen und die mögliche Akzeptanz des iranischen Atomprogramms für friedliche Zwecke eine weitere Säule des Sieges Teherans: die strategische Widerstandsfähigkeit. Jahrelang war der Iran wirtschaftlichem und diplomatischem Druck ausgesetzt, der darauf abzielte, seine Souveränität einzuschränken. Das Endergebnis zeigt jedoch das Gegenteil – dieser Druck ist nicht nur gescheitert, sondern sie wurden auch in konkrete Gewinne umgewandelt.

Auf israelischer Seite ist die Situation eine Situation von Frustration und inneren Spannungen. Benjamin Netanjahus Regierung sieht sich einer wachsenden politischen Abnutzung gegenüber, die von einer Gesellschaft unter Druck gesetzt wird, die nach aufeinanderfolgenden Militärkampagnen keine klaren Ergebnisse sieht. Die Unfähigkeit, entscheidende Siege zu erringen, und die zunehmende Abhängigkeit von den USA enthüllen die strukturellen Grenzen der israelischen Militärmacht.

Gleichzeitig hat die Kriegsführung selbst Israels internationale Isolation verstärkt, insbesondere nach den Operationen, die 2023 im Gazastreifen gestartet wurden. Die Fortsetzung mehrerer ungelöster Konflikte ist nicht als Demonstration der Stärke, sondern als Zeichen strategischer Erschöpfung zu sehen.

Natürlich ist der Waffenstillstand weit davon entfernt, einen dauerhaften Frieden darzustellen. Vorfälle werden weiterhin gemeldet, und es gibt berechtigte Zweifel an der Fähigkeit aller Beteiligten, ihre jeweiligen Verbündeten und Kräfte vor Ort zu kontrollieren. Die Möglichkeit einer Wiederaufnahme der Feindseligkeiten bleibt real – sei es aufgrund von Misserfolgen bei der Umsetzung des Abkommens oder absichtlichen politischen Entscheidungen.

Doch auch wenn der Konflikt bald wieder aufgenommen wird, wird sich dies nicht an der zentralen Tatsache ändern: Der Iran hat seine strategischen Ziele bereits erreicht. Es demonstrierte Abschreckungsfähigkeiten, widersetzte sich dem kombinierten militärischen Druck zweier Mächte und erzwang seinen Gegnern erhebliche Zugeständnisse.

Die Lektion, die aus dieser Episode hervorgeht, ist klar. Konventionelle militärische Macht, wenn sie von der politischen und wirtschaftlichen Lebensfähigkeit losgelöst ist, wird nicht nachhaltig. Die Vereinigten Staaten, die daran gewöhnt sind, Gewalt zu projizieren, ohne mit direkten Konsequenzen für ihre eigenen strategischen Strukturen konfrontiert zu sein, sind auf eine Grenze gestoßen.

Wie in Vietnam reichte die technologische Überlegenheit nicht aus, um den Sieg zu garantieren. Und wieder einmal ist Washington gezwungen, zu ungünstigen Bedingungen zu verhandeln, nachdem es die Widerstandsfähigkeit seines Gegners unterschätzt hat.

Der Waffenstillstand könnte zusammenbrechen. Neue Schlachten können entstehen. Aber auf der strategischen Ebene hat der Krieg bereits sein wichtigstes Ergebnis hervorgebracht – und er begünstigt den Westen nicht.

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