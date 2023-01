„Ein neues System“ – Einblicke in den Davoser Gipfel 2023

Die WEF-Konferenz wird sich darauf konzentrieren, was die Globalisierungselite aus dem Scheitern ihrer „Pandemie“-Erzählung lernen kann.

offGuardian (antikrieg)

Morgen beginnt das jährliche Treffen des Weltwirtschaftsforums. Politiker, Unternehmensgiganten, „Philanthropen“ und alle möglichen elitären Ungeheuerlichkeiten treffen sich zu einem Wochenende, an dem sie sich gegenseitig erzählen, wie klug sie sind und die Welt im Allgemeinen schlechter machen.

Aber was steht dieses Jahr auf dem Speiseplan?

Nun, hier sind die fünf wichtigsten Themen, die laut WEF-Website zur Diskussion stehen:

Schauen Sie, ob Sie ein Muster erkennen können:

Bewältigung der aktuellen Energie- und Nahrungsmittelkrisen im Rahmen eines neuen Systems für Energie, Klima und Natur Bewältigung der gegenwärtigen Wirtschaft mit hoher Inflation, geringem Wachstum und hoher Verschuldung im Rahmen eines neuen Systems für Investitionen, Handel und Infrastruktur Bewältigung des derzeitigen Gegenwinds in der Industrie im Rahmen eines neuen Systems zur Nutzung von Spitzentechnologien für Innovation und Widerstandsfähigkeit des Privatsektors Bewältigung der derzeitigen sozialen Anfälligkeiten im Rahmen eines neuen Systems für Arbeit, Qualifikationen und Pflege Bewältigung der aktuellen geopolitischen Risiken im Rahmen eines neuen Systems für Dialog und Zusammenarbeit in einer multipolaren Welt

Das alles ist nichts Neues. Ein „neues System“ für Energie ist ein „Green New Deal“, ein „neues System“ für internationale Zusammenarbeit ist eine Art von Global Governance, und ein „neues System“ für Investitionen und Handel deckt viele Themen ab, einschließlich digitaler Währungen.

Wie ich schon sagte, nichts Neues, aber es ist immer wieder erfrischend, dies in gedruckter Form zu sehen, ohne dass man versucht, es zu verbergen.

Interessant ist auch, dass sie nirgendwo auf der Seite die Ausdrücke „neue Normalität“, „großer Reset“ oder „wieder besser aufbauen“ verwenden, obwohl es offensichtlich ist, worüber sie sprechen.

Ein kleiner Sieg für die alternativen Medien, die offensichtlich genug Aufmerksamkeit erregt haben, dass diese Ausdrücke neuerdings als zu verdorben gelten, um sie zu verwenden.

In der Tat ist die WEF-Bruderschaft eindeutig besorgt, die Kontrolle über das Narrativ zu verlieren, wie dieser Artikel von vor ein paar Tagen zeigt:

Die größten Problemlöser der Welt müssen bessere Erzählungen entwickeln

Er argumentiert:

Die Menschen lassen sich eher von den Informationen überzeugen, die in einer Erzählung präsentiert werden, weil eine gute Erzählung die Informationsverarbeitung erleichtert. Diejenigen, die versuchen, die drängendsten Probleme der Welt zu lösen, müssen dies zur Kenntnis nehmen.

Der ganze Artikel ist im Wesentlichen eine sehr langatmige Art zu sagen: „Wir müssen bessere Lügen erzählen“.

Wir müssen die wahren Antagonisten benennen: unverantwortliche Politiker, gekaufte Wissenschaftler und einige Unternehmen, die den Anforderungen des Übergangs zu einem Netto-Nullenergieverbrauch nicht gerecht werden.

Wir müssen auch aufhören, so zu tun, als ob es eine Debatte über die Fakten des Klimawandels gäbe. Ein falsches Gleichgewicht ist ein Phänomen, das auftritt, wenn eine Nachrichtenorganisation oder ein anderes Medienunternehmen ein Thema als Gegenstand einer Debatte darstellt, auch wenn es in Wirklichkeit keine Debatte oder Uneinigkeit unter den Experten zu diesem Thema gibt.

Der Autor spricht über den Klimawandel, aber seine Ausführungen über Schuldzuweisungen und das Verhindern von Debatten gelten für alle Themen.

Erwarten Sie in diesem Jahr eine Verschiebung der narrativen „Bösewichte“ sowie eine stärkere Betonung von Positivität und „Einigkeit“. Einheit bedeutet wahrscheinlich, dass versucht wird, einige der Randgruppen und Mainstream-Elemente, die durch das Covid-Narrativ weiter in Richtung Alternative gedrängt wurden, zurückzugewinnen (so wie es bei der Ukraine der Fall war).

An anderer Stelle – und in diesem Zusammenhang – wird wahrscheinlich von Zensur die Rede sein – oder, Entschuldigung, „Bekämpfung von Fehlinformationen“ – wie in diesem WEF-Artikel von vor 6 Tagen unter der Überschrift:

Digitale Sicherheit: Anwendung von Menschenrechten in der digitalen Welt

Der Artikel beschreibt die „Herausforderungen“, vor denen die „Globale Koalition für digitale Sicherheit“ des WEF bei ihren Bemühungen steht, …

wie sexueller Missbrauch und Ausbeutung von Kindern, Terrorismus und Hassreden, Fehlinformationen und Inhalte im Zusammenhang mit Selbstverletzungen und Selbstmord.

Ist Ihnen aufgefallen, dass „Hassreden“ und „Fehlinformationen“ mit den eigentlichen Straftaten in einen Topf geworfen werden? Um die Sesamstraße zu zitieren: „Eines dieser Dinge ist nicht wie das andere“. Aber das ist keine Überraschung im Zeitalter von „legal, aber schädlich“.

Um es ganz klar zu sagen: Diese Leute interessieren sich für nichts von alledem. Ganz und gar nicht.

Ihre Unternehmen beuten Kinder aus, ihre staatlichen Behörden finanzieren den Terrorismus, und ihre Medien verbreiten Fehlinformationen mit 50 Wörtern pro Minute.

Es geht ihnen wirklich nur um Kontrolle. In diesem Fall bedeutet das, das Internet zu kontrollieren – genauer gesagt, zu kontrollieren, was man im Internet sagen und hören darf.

Ein weiterer möglicher Diskussionsschwerpunkt, der an einigen Stellen hervorgehoben wird, ist ein Vorstoß zu mehr direktem Handeln. Das, was sie anscheinend als „greifbare Lösungen“ bezeichnen.

Der Leiter von Amnesty International – der ebenfalls anwesend sein wird – hat die Teilnehmer in Davos dazu aufgerufen, sich auf folgende Punkte zu konzentrieren:

greifbare Lösungen, von denen wir bereits wissen, dass sie funktionieren, anstatt sich dafür zu entscheiden, das bestehende globale Wirtschaftssystem um jeden Preis zu schützen.

Er betonte, dass „jetzt die Zeit zum Handeln“ und nicht für „leere Gesten“ sei, und griff gleichzeitig die Botschaft vom „neuen System“ auf.

Der Satz von den „greifbaren Lösungen“ wird in dem bereits erwähnten Artikel über die „Narrative“, vom Finanzberatungsriesen Mercer auf seiner Seite über Davos, einem „Expertenpanel“ des WEF und von Forbes in seinem Artikel über junge Führungskräfte in Davos wiederholt.

Natürlich ist „lösungsorientiertes Denken“ seit Jahrzehnten in aller Munde, und „jetzt ist es an der Zeit zu handeln“ ist ein Klischee, das bei jedem Treffen, Gipfel oder jeder Konferenz die Runde macht.

Niemand in der Geschichte hat jemals gesagt: „Jetzt ist nicht die Zeit zum Handeln, jetzt ist die Zeit für Gesten“.

Es könnte sich also um leere Worte handeln, die den Rednern (und ihrer Tagung) das Gefühl geben sollen, wichtig zu sein.

Es könnte aber auch etwas anderes sein, vielleicht ein Zeichen dafür, dass die Propaganda-Phase des „großen Reset“ vorbei ist und wir nun zur nächsten Phase übergehen. Ein Zeichen dafür, dass wir uns von passiver Manipulation und psychologisch gesteuerten Kontrollmechanismen wegbewegen und zu einer direkteren Durchsetzung übergehen.

Ich denke, wir müssen einfach abwarten.

So oder so kann man die Agenda von Davos grob in vier Hauptthemen unterteilen:

„Ein neues System“: Reformierung der globalen Systeme von Politik und Finanzen

„Kontrolle der Erzählung“: Glaubwürdigere Lügen erzählen und die öffentliche Debatte einschränken

„Bekämpfung von Fehlinformationen“: Zensur, insbesondere des Internets

„Konkrete Lösungen“: Direktere Maßnahmen durch Durchsetzung und Politik.

Die Gesprächsthemen in Davos werden anscheinend eine Retrospektive sein, die sich darauf konzentriert, was sie aus den Unzulänglichkeiten ihrer „Pandemie“-Erzählung lernen können.

Ein letzter Gedanke: Eine (unbestätigte) Geschichte, die die Runde macht, ist sowohl lustig als auch aufschlussreich … wenn sie wahr ist:

Offenbar suchen DAVOS-Teilnehmer mit Absicht ungeimpfte Piloten aus. Machen Sie daraus, was Sie wollen.

