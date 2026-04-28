Ein Militärbudget von 1,5 Billionen Dollar – ein Geschenk an die Gauner

Ron Paul (antikrieg)

Letzte Woche beleidigte „Kriegsminister“ Pete Hegseth die Amerikaner, indem er behauptete, eine 50-prozentige Erhöhung des US-Militärbudgets – von einer unvorstellbaren Billion Dollar auf unglaubliche anderthalb Billionen – sei eine „fiskalisch verantwortungsvolle Investition“.

„Dank Präsident Trumps Verteidigungsbudget von 1,5 Billionen Dollar hat sich dieses Kriegsministerium von einer Bürokratie zu einem Wirtschaftsunternehmen entwickelt“, sagte er letzten Donnerstag.

In gewisser Weise hatte er jedoch Recht. Bei der enormen Erhöhung geht es viel mehr um „Geschäfte“ als um den Schutz der Vereinigten Staaten vor einer möglichen Invasion.

Aber es ist nicht die Art von „Geschäft“, die die meisten Befürworter des freien Marktes begrüßen würden. Im Gegenteil: Es handelt sich um ein Geschäft, bei dem massive Vermögen von der hart arbeitenden Mittelschicht und der Arbeiterklasse auf die gut vernetzte Elite in Washington umverteilt werden – basierend auf Lügen und Panikmache.

Die US-amerikanischen Mainstream-Medien spielen eine entscheidende Rolle bei der Verbreitung des Märchens, dass wir, wenn wir nicht die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder für dieses obszöne Militärbudget verpfänden, von einer bösen ausländischen Macht angegriffen oder überfallen werden.

Es ist nicht schwer, ein wenig zu recherchieren und zu verstehen, warum die Mainstream-Medien – und sogar einige „unabhängige“ – diese Panikmache betreiben: Sie gehören riesigen Konzernen mit engen Verbindungen zu Rüstungsunternehmen oder werden von ihnen finanziert.

Diese ungesunde Beziehung wird als „Korporatismus“ bezeichnet – die Vermischung von pseudo-privaten Unternehmen mit der Regierung. Sie ist die Vorstufe zum Faschismus, bei dem die Regierung Anteile an solchen Unternehmen erwirbt.

Wir bewegen uns schneller darauf zu, als die meisten Amerikaner begreifen.

Bei dem ganzen Schwindel geht es nicht um den Schutz der Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika. Es geht um den Schutz des US-Imperiums im Ausland, das den Bürgern der Vereinigten Staaten tatsächlich schadet.

Ja, sie bestehlen uns, um ihr Imperium zu finanzieren, und lügen uns an, dass es uns Sicherheit bietet. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Unsere ständigen Militärinterventionen auf fast allen Kontinenten der Erde schüren nur den Unmut in der Weltbevölkerung. Wer glaubt, dass die Menschen im Ausland US-Bomben begrüßen, hat eindeutig zu viel Fox News gesehen oder zu viel Washington Post gelesen.

Und was bekommen wir für das teuerste Militär der Welt – größer als die Streitkräfte des nächsten Dutzends von Ländern zusammen? Nicht viel. Irans Militärbudget beträgt weniger als ein Prozent des unseren, und dennoch hat Iran jeden US-Militärstützpunkt im Nahen Osten zerstört oder außer Gefecht gesetzt.

Es stellt sich heraus, dass Iran Dutzende von US-Spionagedrohnen im Wert von mehreren Millionen Dollar – und mehrere Spionageradarstationen im Wert von fast einer Milliarde Dollar – mit eigenen Drohnen zerstört hat, die jeweils nur Tausende von Dollar kosten.

Der US-Überraschungsangriff sollte Iran in die Knie zwingen und um Gnade flehen lassen, doch er bewirkte das Gegenteil: Er zeigte, dass das US-Militär trotz der Billionen, die es den Amerikanern für das teuerste Militär der Welt abverlangt hat, die Kriege, zu denen US-Präsidenten es illegal zwingen, nicht mehr gewinnen kann.

Das US-Militär führt den Zweiten Weltkrieg weiter – mit extrem teuren Flugzeugträgern, die sich nicht in Kampfnähe wagen –, während sich die Kriegsführung grundlegend gewandelt hat.

Das einzig Gute am Iran-Krieg ist, dass er aufzeigt, wie sehr uns die Lobbyisten hinsichtlich der Notwendigkeit unserer selbstmörderischen Militärausgaben belogen haben.

Es ging nie um den Schutz der Vereinigten Staaten von Amerika. Es geht darum, die stetig wachsenden Bankkonten der Lobbyisten auf Kosten der Allgemeinheit zu schützen. Das muss aufhören. Sofort.

erschienen am 11. Mai 2026 auf > Ron Paul Institute for Peace and Prosperity > Artikel

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