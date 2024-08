Ein krisenfreies Leben

von Jürgen



ist das möglich oder doch nur utopisches Unterfangen, gleich einem Tod am Kreuz, der sich damit auf die Fahnen schrieb, alle Menschen retten zu wollen? Was beide Ansinnen verbindet, ist die Unzahl der ungläubig davor Stehenden! Während ein Christus durchaus angenommen wurde, wie sieht es dagegen mit weltlicher Bestrebung aus?

Egal welche Regierungsform, bis hin zur „besten Demokratie, die wir je hatten“, es will nicht so recht gelingen! Selbst universell festgeschriebene Menschenrechte, sie schützen vor was? Wird nicht eine Krise nach der anderen ausgerufen? Nach wie vor wird sich, rund um den Erdball, gegenseitig die Köpfe eingeschlagen! National, haben wir das als Notwendigkeit zu betrachten und dafür entsprechend zu darben!

Der Steuer, dafür, immer mehr, es fehlt dann halt an der Fürsorge! Ob Krankenhaus, Rente oder Altersheim, es wird alles nahezu unbezahlbar. Wir Deutschen dürfen sogar das Klima retten. Koste es, was es wolle! Ein geradezu monumentales, fast schon als biblisch zu betrachtendes Ansinnen, welches wie viel Prozent als uns Ausmachenden betrifft? Natürlich immer annehmend, dass es auch so sei …

Die achte Plage, sie heißt wohl Pandemie? Was für ein Gaunerstück weltlicher Dominanz. Jetzt kommt Mpox, eine weitere Variante der Affenpocken; Geflügel- und Schweinepest ist aber auch noch da. Aber, alles nicht so schlimm, wie einst bei Corona auch!

Was alles muss man noch anführen, um verständlich zu machen, dass die Delegierung eigener Verantwortlichkeit nur ins Verderben führen kann?! Jegliches Vertrauen, in wen auch immer, nach oben investiert, es wird, solange ohne wirkliches Fundament, zuschanden werden!

Ob Partei oder Gewerkschaft, welche NGO oder sonstige Interessengemeinschaft da auch immer am Start ist, wer vermag da über seinen ideologisch bedingten Schatten springen? Wem ist zuzutrauen, dass er das große Ganze, das ihn selbst ausmachende, dem er einst entsprungen ist, zu wahren oder gar pflegen zu wollen?

Wer sich so gebärdet, was ist es anderes, bedingt durch andere niedere Instinkte, wie Verrat? Ob das einem Vaterland oder sonstig Aufgestelltem zugeordnet werden mag, mir egal. Es wurden und werden immer nur die Menschen betrogen! „Was ihr dem geringsten eurer Brüder angetan habt, das habt ihr mir angetan!“. Nur so, wird ein Schuh draus!

Sehr vermutlich ist es aber doch so, dass der Mensch, nicht nur der Deutsche, sich nicht selbst erretten kann. Er hat, schlichtweg, kein Interesse daran! Nimmt lieber in Kauf, sich durch welche Krisen auch immer, durchzukämpfen! Er nimmt lieber hin, wie an! Hat zwar mit Glauben nichts zu tun, ist aber doch auch eine, wenn auch wenig lebendige Form der Lebenseinstellung.

„Ich leide, also lebe ich!“ Masochismus in Machtlosigkeit, wer gibt mir mehr davon, ohne dass ich mich geistig bewegen muss? Es droht schließlich die Gewöhnung an dieses Krisendasein! Meine Abstumpfung darf nicht auch noch abstumpfen! Dafür tue ich alles! Ich wähle und ich zahle alles dafür! Ich rette, wen auch immer, und, ich töte sogar dafür!

