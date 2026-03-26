Ein Krieg, den sich keiner leisten kann

Eric Margolis (antikrieg)

Als ehemaliger Hafenmeister, Frachtschiffbetreiber und Militärexperte für den Nahen Osten halte ich den aktuellen Krieg im Iran für ein sinnloses Unterfangen. Die vielgepriesene Straße von Hormus ist nur etwa 33 Kilometer breit und durchschnittlich nur 220 Meter tief. Für die riesigen Öltanker, die sie befahren, ist sie ein Kriechkeller. Was geschieht, wenn die Iraner ein oder zwei große Tanker in diesen engen Gewässern versenken? Die Ägypter taten dies 1956 im Suezkanal und legten den weltweiten Ölverkehr monatelang lahm.

Irgendjemand in der Trump-Administration hat es wohl versäumt, dem kriegsbesessenen Präsidenten und den ihn umgebenden rechtsgerichteten Neokonservativen diese topografischen Gegebenheiten zu erklären. Die „Auslöschung des Iran“ (der neue Lieblingsbegriff des Weißen Hauses) dürfte nicht so einfach sein, wie die pro-israelischen Neokonservativen glauben.

Eine US-Armada mit zahlreichen Truppen nähert sich der Straße von Hormus. Es wird erwartet, dass US-Marines die Insel Kharg, Irans wichtigsten Umschlagplatz für Ölexporte, unter ihre Kontrolle bringen. Ich war in den 1970er Jahren dort. Es ist ein karger, trostloser Ort, übersät mit Ölförderanlagen und von aggressiven Seevögeln bevölkert. Die USA würden die Insel dem Erdboden gleichmachen – doch Iran droht, im Falle eines Angriffs wichtige Öl- und Wasseranlagen in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Oman, Kuwait und dem Irak anzugreifen. Alle diese Länder sind mehr oder weniger US-Kolonien, mit Ausnahme von Oman, das vom britischen Special Air Service kontrolliert wird.

Unterdessen haben die kriegerischen Huthis im Südjemen, schiitische und somit pro-iranische Rebellen, ihre Angriffe auf Bab al-Mandab, die schmale südliche Meerenge des Roten Meeres, wieder aufgenommen. Dies führt zu Chaos im Schiffsverkehr und treibt den Ölpreis weiter in die Höhe.

Ich habe die Huthis unterstützt. Sie sind ein wilder und verrückter Haufen kiffender Stammesangehöriger, die Fremde nicht mögen, insbesondere die „Franken“, wie sie Westler nennen – ein Begriff, der bis in die Zeit der Kreuzzüge zurückreicht. Wir befinden uns nun in einem neuen Kreuzzug unter der Führung des wiedergeborenen Staates Israel.

Die Mehrheit der Amerikaner ist gegen den Krieg zwischen den USA, dem Iran und Israel, insbesondere nachdem bekannt wurde, dass die erste Kriegswoche direkte Kosten von rund 11 Milliarden Dollar verursachte. Aktuell sieht es so aus, als würden diese Kosten mit der Eskalation des Krieges weiter steigen. Dies geschieht, während die USA einen Bodenkrieg im Bereich von Bab-el-Mandeb vorbereiten.

Es heißt oft, Amerikaner interessierten sich eigentlich nur für drei Dinge: Gott, Waffen und Benzin. Der Krieg in Arabien treibt die Benzinpreise auf 4 Dollar pro Gallone. Die Unzufriedenheit der Wähler über diesen Preisanstieg wächst rasant. Er untergräbt eindeutig Trumps Kernwählerschaft im Mittleren Westen und im Süden. Das Weiße Haus bombardierte sogar das muslimische Nigeria, um sich bei den Amerikanern anzubiedern. Fundamentalistische Christen …

Kritiker behaupten, der aktuelle Golfkrieg sei ein massiver Versuch gewesen, die Medien vom schwelenden Epstein-Skandal abzulenken, der erneut aufzuflammen droht. Kriege sind immer ein gutes Mittel, die öffentliche Meinung von Skandalen abzulenken.

Doch wie lange wird die amerikanische Öffentlichkeit Trumps Kriege noch dulden? Insbesondere angesichts der sich abschwächenden Wirtschaft und der steigenden US-Staatsverschuldung von 39 Billionen Dollar. Dasselbe gilt für das hochverschuldete Israel.

Der Krieg in Südarabien und am Golf droht die Weltwirtschaft zu ruinieren. Ein Schlüsselfaktor, der bisher kaum Beachtung fand, ist die Versicherungswirtschaft. Das Chaos am Golf und in der Meerenge von Bab al-Mandab hat die Preise für Schiffsversicherungen in die Höhe schnellen lassen. Dieser Anstieg könnte sich als fast ebenso verheerend erweisen wie die explodierenden Ölpreise.

erschienen am 30. März 2026 auf > Eric Margolis‘ Website > Artikel

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