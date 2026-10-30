Ein Imperium ohne Leitplanken: Der globale Tribut der Arroganz von USA und Israel

M. Reza Behnam (antikrieg)

Historisch gesehen gehen imperiale Systeme unter der Last ihrer unersättlichen Gier, ihrer rücksichtslosen Verschwendungssucht und ihrer institutionellen Hybris zugrunde. Heute stehen die Vereinigten Staaten von Amerika als einzige imperiale Macht da, wobei Israel – der letzte verbliebene Kolonialstaat – als ihr Vorposten in Westasien fungiert. Beide zeigen erste Anzeichen eines grundlegenden Niedergangs. Eine einzige Fehlkalkulation kann eine neue Realität schaffen.

Getrieben von imperialem Wahn begannen die USA und Israel im Juni 2025 und erneut im Februar 2026 tödliche, selbst gewählte Kriege gegen den Iran. Die Torheit ihres Handelns lag in der Annahme, der Iran – eine Nation mit einer jahrtausendealten Zivilisation – ließe sich leicht besiegen.

Anstatt eines schnellen Sieges hat diese fehlerhafte Annahme einen weitreichenden regionalen Sumpf geschaffen und Amerikas globale Macht sowie seine Glaubwürdigkeit untergraben. Nach acht Monaten militärischer und wirtschaftlicher Turbulenzen stellt der andauernde Krieg eine existenzielle Krise sowohl für den Iran als auch für die Vereinigten Staaten von Amerika dar.

Seit 47 Jahren sind die Vereinigten Staaten und Israel eine Bedrohung für den Iran. Teheran ist sich bewusst, dass Washington und Tel Aviv darauf aus sind, das Land zu zerstören, und dass es sich um einen existenziellen Kampf handelt, den der Iran gewinnen muss. Der Beginn der „Operation Epic Fury“ am 28. Februar war für die Islamische Republik ein Ereignis von der Tragweite des 11. Septembers.

Der Iran weiß zudem, dass er nicht länger mit der bedrohlichen regionalen Präsenz Amerikas (40.000 bis 50.000 US-Soldaten auf mindestens 19 Stützpunkten) und den lähmenden Wirtschaftssanktionen, die seine Entwicklung behindert haben, leben kann.

Nach einer langen Geschichte von Verrat ist sich die iranische Führung zudem schmerzlich bewusst, dass die USA kein Interesse an ehrlichen Verhandlungen oder friedlicher Koexistenz haben. Indem Washington einen unprovozierten Krieg vom Zaun brach, der gegen das Völkerrecht verstieß, lebenswichtige Infrastruktur zerstörte und 3.468 Iraner – darunter das Oberhaupt Ayatollah Ali Khamenei, Mitglieder seiner Familie sowie hochrangige Führungspersönlichkeiten – tötete, hat es bewiesen, dass man ihm nicht trauen kann.

Gleichzeitig versuchen die Vereinigten Staaten verzweifelt, an ihrer militärischen und wirtschaftlichen Vormachtstellung festzuhalten. Weder Washington noch Tel Aviv ahnten zu Beginn des Krieges, dass sie damit einen revolutionären Wandel – sowohl auf regionaler als auch auf globaler Ebene – in Gang gesetzt hatten.

Die hemmungslose Zerstörung hat die Illusion der politisch-ökonomisch-militärischen Unbesiegbarkeit der USA und Israels, die 81 Jahre lang unangefochten geblieben war, zerschlagen.

Seit die USA nach dem Zweiten Weltkrieg zur stärksten Wirtschaftsmacht aufstiegen, haben sie ihren Wohlstand und ihre Hegemonie durch die Ausbeutung von Ressourcen, weltweite Militarisierung, strategische Partnerschaften mit rücksichtslosen Regimen, das Versprechen eines „durchsickernden“ Wohlstands (Trickle-Down-Effekt) sowie eine subtil gesteuerte innenpolitische Indoktrination aufrechterhalten.

Die amerikanische Vormachtstellung stützte sich maßgeblich auf die Hegemonie des Dollars. Indem Washington den US-Dollar zur Standardwährung für den Welthandel machte, sicherte es sich einen überproportionalen strukturellen Vorteil, der seinen umfassenderen geopolitischen Einfluss untermauerte.

Dies gilt insbesondere für Westasien: Hier wurde der an das Erdöl gekoppelte Dollar – der seit den 1970er Jahren weltweit im Ölhandel verwendet wird – als Instrument eingesetzt, um Kontrolle über die Länder der Region auszuüben.

Im Juli 1944 wurde in Bretton Woods unter der Ägide der Vereinigten Staaten ein neues internationales Finanzsystem geschaffen, das den Dollar in seinen Mittelpunkt stellte. Die beteiligten Länder einigten sich darauf, den Wert ihrer Währungen an den US-Dollar zu koppeln; zudem wurden Institutionen wie der Internationale Währungsfonds und die Weltbank unter US-amerikanischer Führung, Verwaltung und Kontrolle gegründet.

Da Finanztransaktionen in der Regel über von den USA dominierte Institutionen abgewickelt werden – etwa über SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), eine elektronische Plattform für den Interbankenzahlungsverkehr –, verleiht die Dominanz des Dollars Washington eine weitreichende Macht: Es kann anderen Ländern einschneidende Sanktionen auferlegen und sie von der Weltwirtschaft ausschließen.

Die Vereinigten Staaten von Amerika haben ihre Währung zur Waffe gemacht, indem sie Sanktionen verhängten und vermeintliche Gegner – wie etwa den Iran – vom SWIFT-System ausschlossen. Auf diese Weise nutzen sie wirtschaftliche Isolation, um ökonomisch zu erreichen, was ihnen militärisch verwehrt blieb.

Während die USA und Israel zusehen müssen, wie ihr historischer Würgegriff auf globale Ressourcen und Verteidigungskapazitäten schwindet, reagieren sie mit äußerster Rücksichtslosigkeit gegen den palästinensischen Widerstand, den Iran, die Hisbollah im Libanon sowie die Ansar Allah im Jemen – Akteure, die ihre Hegemonie furchtlos herausfordern. Über Jahrzehnte hinweg haben die Vereinigten Staaten von Amerika ihre globale Macht durch fragwürdige Bündnisse mit Israel sowie durch militärische und wirtschaftliche Partnerschaften mit autoritären arabischen Regimen aufrechterhalten – Regime, die den Auftrag hatten, regionalen Widerstand einzudämmen.

Die zionistische Kolonie wurde ursprünglich in Westasien etabliert, um britische imperiale Interessen zu schützen. Nach dem Niedergang Großbritanniens fand Israel einen neuen, willigen Förderer. Seit Jahrzehnten dient es den USA als Instrument zur Projektion amerikanischer Macht in der Region.

Paradoxerweise könnte der von Tel Aviv lang ersehnte Krieg gegen den Iran dessen eigenen Untergang herbeiführen, arabische Diktatoren stürzen und die regionale sowie globale Vormachtstellung der USA erschüttern. Die koordinierten Angriffe der USA und Israels auf den Iran wecken lang gehegte antiimperialistische Stimmungen in der gesamten Region.

Diese revolutionären Strömungen traten erstmals 1979 zutage, als der Iran die Fremdherrschaft ablehnte, die von den USA gestützte Pahlavi-Monarchie stürzte und seine unabhängige Souveränität durchsetzte.

Seit 47 Jahren führen die USA einen Wirtschaftskrieg gegen die Islamische Republik, indem sie umfassende, wirtschaftlich verheerende Sanktionen verhängen. Im Jahr 2008 wurde der Iran vom CHIPS-System (Clearing House Interbank Payments System) abgeschnitten; 2012 folgte der Ausschluss sämtlicher iranischer Banken aus dem SWIFT-Netzwerk. Um den verheerenden Folgen des Ausschlusses vom internationalen Finanzsystem entgegenzuwirken, sah sich der Iran gezwungen, seine Strategie zu ändern und alternative Partner zu suchen – allen voran Russland und China.

Um die Auswirkungen der US-Sanktionen zu überwinden, trat der Iran im Januar 2024 der von China geführten BRICS-Gruppe bei, der bereits Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika angehörten. Teheran drängt den Block dazu, alternative Zahlungssysteme sowie Abrechnungen in nationalen Währungen einzuführen, um den US-Dollar zu umgehen und die westlichen Sanktionen abzumildern.

Der Plan der USA und Israels zur Neugestaltung der Region wurde bereits vor langer Zeit entworfen. In einem politischen Grundsatzpapier aus dem Jahr 1996 mit dem Titel „A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm“ argumentierten hochrangige Vertreter der nationalen Sicherheit – neokonservative Hardliner –, dass die Sicherheit Israels am besten nicht durch das Streben nach Frieden, sondern durch einen „Regimewechsel“ in den Nachbarländern gewährleistet werden könne – beginnend mit dem Irak, gefolgt von Syrien und schließlich dem Iran.

Die langjährige geopolitische Kampagne zur Umgestaltung Westasiens – durch die Zerschlagung von Widerstand und die Etablierung einer absoluten Vorherrschaft der USA und Israels – erreichte schließlich im Jahr 2026 mit dem Krieg gegen den Iran ihren Höhepunkt. Die Dringlichkeit, „das Reich zu sichern“, spiegelte sich maßgeblich wider in einer nationalistisch geprägten Rede von Außenminister Marco Rubio, die er im Schatten des Parthenon in Athen hielt – am 7. Oktober (dem Jahrestag des palästinensischen Aufstands im Gazastreifen).

Neben der Anpreisung ihrer Vorzüge erklärte Rubio, die westliche Zivilisation befinde sich an einem kritischen „Wendepunkt“: Die USA und Europa müssten die Werte der Erkundung und Eroberung – die einst jahrhundertelange Expansion vorantrieben – wiederentdecken, andernfalls drohten ihnen Niedergang oder Bedeutungslosigkeit.

Eine Passage verdeutlicht besonders den chauvinistischen und arroganten Kurs, den die Vereinigten Staaten von Amerika seit Jahrzehnten in Westasien verfolgen: „Heute stehen wir an einem Scheideweg. Denn das kommende Jahrzehnt und die Entscheidungen, die wir jetzt treffen, werden die Geschichte des nächsten Jahrhunderts prägen. Der Weg, den wir einschlagen, wird darüber entscheiden, ob der Westen seine führende Stellung in der Welt behaupten kann – oder ob er sich in eine Zukunft der Verkümmerung, der Unterwürfigkeit oder des Niedergangs fügt. Wir müssen uns jetzt für ein Handeln entscheiden, sonst verlieren wir die Möglichkeit, überhaupt noch zu handeln… Wir entscheiden uns für das kompromisslose Streben nach nationaler Macht: Wir wollen die Kontrolle über unsere kritischen Lieferketten zurückgewinnen (was konkret die Straße von Hormus im Persischen Golf und das Bab al-Mandab im Roten Meer bedeutet), unsere Wirtschaft reindustrialisieren, unsere Verteidigungsfähigkeit wiederaufbauen und um die Vorherrschaft bei den Technologien und Industrien der Zukunft kämpfen.“

Die USA und Israel haben sich in dieser rohstoffreichen Region für ein „kompromissloses Streben nach nationaler Macht“ entschieden. Doch nun sind sie auf einen asymmetrischen militärischen Gegner gestoßen – die Islamische Republik, Ansar Allah und die Hisbollah –, der zudem auf die Entschlossenheit der Palästinenser trifft, sich einer Unterwerfung zu widersetzen.

Die Vereinigten Staaten von Amerika haben bewiesen, dass sie unfähig sind, auf Augenhöhe zu agieren – also eine Nation unter vielen zu sein. Sie beharren irrational darauf, „ihre führende Stellung in der Welt zu behaupten“ – ganz gleich, wie hoch der Preis an Menschenleben und materiellen Ressourcen auch sein mag.

erschienen am 30. Oktober 2026 auf > Antiwar.com > Artikel

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Dr. Behnam ist Politikwissenschaftler mit dem Schwerpunkt vergleichende Politikwissenschaft und Fokus auf Westasien. Sein Werk „Cultural Foundations of Iranian Politics“, erschienen im Verlag der University of Utah Press und weiterhin erhältlich, wurde von Choice als herausragendes akademisches Buch der Jahre 1987/88 ausgezeichnet.

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