Ein brillanter „jüdischer“ Beitrag über den Iran!

von Jochen Mitschka (tkp)

Alon Mizrahi, ein israelischer Journalist und einer der angesehensten Juden der Welt schrieb:

„Wir erleben Geschichte. Iran zerstört – zur Überraschung aller – amerikanische Stützpunkte so gründlich, in so großem Umfang und so entschieden, dass die Welt darauf nicht vorbereitet ist. Innerhalb von nur vier Tagen ist es Iran gelungen, seine militärische Vormachtstellung in der Region auszuweiten. Iran hat die wertvollsten und teuersten Militärstützpunkte, Anlagen und Ausrüstungen der Welt zerstört. Die amerikanischen Stützpunkte in Bahrain, Kuwait, Katar und Saudi-Arabien gehören zu den größten Militäreinrichtungen weltweit. Ihr Bau hat über Jahrzehnte Billionen von Dollar gekostet. Wir sprechen hier von der Tatsache, dass der Großteil der Militärausgaben der letzten 30 Jahre in Rauch aufgegangen ist.

Wir sehen, wie Radaranlagen im Wert von Hunderten Millionen Dollar in einem Augenblick zerstört werden. Wir sehen, wie ganze Militärstützpunkte verlassen, niedergebrannt, geplündert und zerstört werden. Und ich sage Ihnen, meines Wissens haben die USA noch nie etwas Vergleichbares erlebt.“ Die größte Zerstörung in der gesamten Geschichte des Landes, vielleicht abgesehen von Pearl Harbor, aber das war nur ein Angriff.

Kein Feind in einem konventionellen Krieg hat den amerikanischen Streitkräften jemals so etwas angetan wie der Iran derzeit. Es ist kaum zu glauben. Die militärische Lage ist so ernst, dass die Zensur fast alle neuen Informationen über diesen Krieg blockiert. Wie Sie vielleicht bemerkt haben, erhalten wir täglich weniger Informationen.

Vor 35 Jahren, während des ersten Irakkriegs, wurden uns unzählige Aufnahmen aus dem Irak gezeigt. Damals waren Präzisionsbomben und Kameras noch neu, aber wir sahen jeden Abend Nachtaufnahmen. Heute bekommen wir kaum noch Videos zu sehen. Verstehen Sie das! Angeblich ist dies die größte Militärmacht der Welt mit den größten Luftstreitkräften, und am vierten Tag der US-Offensive, die angeblich die iranische Verteidigung durchbrochen hat, sehen wir keine Anzeichen amerikanischer Dominanz am iranischen Himmel. Wo sind all die Videoaufnahmen unserer Flugzeuge, die über Teheran oder anderen Teilen des Irans fliegen? Spielt das überhaupt eine Rolle?

Amerikanische Soldaten können nicht einmal im Traum daran denken, iranischen Boden zu betreten. Und um zu verstehen, wie verzweifelt dieser Krieg ist: Schon am vierten Tag hört man die irrwitzigsten Vorschläge und Ideen der Trump-Regierung. Sie schlagen vor, Öltanker, die den Persischen Golf verlassen, mit Militäreskorten zu begleiten. Was soll das denn?! Sie wollen amerikanische Schiffe in die Zone schicken, in der Tausende iranischer Raketen zerstört werden sollen? Jetzt kommt niemand mehr durch die Straße von Hormus.

Die Iraner bereiten sich seit Jahrzehnten darauf vor. Sie prahlen damit, kurdische Milizen zu bewaffnen, um in den Iran einzumarschieren. Was zum Teufel reden Sie da? Haben Sie jemals eine Karte des Irans gesehen?! Anscheinend hat die Trump-Regierung noch nie eine Karte des Irans gesehen! Wissen Sie, wie riesig das Land ist? Was bedeutet es, in den Iran einzumarschieren?! Glauben Sie, eine Miliz von 10.000 Mann könnte in den Iran einmarschieren? Oder gar 50.000? Oder 100.000? Der Iran wird sie verschlingen.

Die USA und Israel haben diesen Krieg bereits verloren.

Sie können Millionen Zivilisten in ihren Häusern töten. Sie verfügen über mächtige Bomben und können Gebäude zerstören, aber sie werden diesen Krieg nicht gewinnen. Irans militärische Infrastruktur und Waffensysteme befinden sich tief unter der Erde, überall im Land. Weder die Amerikaner noch, insbesondere, die Israelis haben eine Chance, irgendetwas davon zu erreichen. Sie stecken in der Klemme.

Sie haben etwas begonnen, das sie unmöglich beenden können. Wenn das alles vorbei ist, werden die USA nie wieder nach Westasien zurückkehren. Es wird keine amerikanische Präsenz mehr im Nahen Osten geben. Das sage ich Ihnen jetzt mit Gewissheit.“

…

Zusätzliche Informationen >>>>

„Verstehen wir, dass die aktuelle Phase des Krieges darin besteht, dass der Iran mit westlichen Raketenabwehrsystemen spielt und der eigentliche Schaden und das Blutvergießen noch gar nicht begonnen haben? Ist uns allen klar, dass dies nur der Auftakt zum Krieg ist? Und dass der Einfluss des Westens auf Westasien bereits schwindet?

In wenigen Tagen (meiner Einschätzung nach nicht länger als einer Woche) werden die Abfangraketenbestände zur Neige gehen. Anfangs werden Irans Nachbarn ihm völlig ausgeliefert sein. Könnte dies der Zeitpunkt sein, an dem Forderungen nach einem Abzug der US-Truppen aus der Region laut werden? Ich schließe das nicht aus.

Amerikanische Streitkräfte werden sich nicht innerhalb von 800 Kilometern von den iranischen Grenzen befinden, sondern in größerer Entfernung von 2000 bis 5000 Kilometern konzentriert sein, was völlig sinnlos ist. Und das, obwohl Irans militärische Fähigkeiten und Befehlskette vollständig intakt sind, seine territoriale Integrität selbst in den unwahrscheinlichsten Szenarien nicht verletzt werden kann und seine Öl- und … die Munitionsvorräte sind voll und für lange Zeit gesichert.

Und das, obwohl der Iran einige seiner mächtigsten Waffen kaum eingesetzt hat. Die Straße von Hormus ist bereits abgeriegelt, und das Rote Meer ist für den westlichen Schiffsverkehr gesperrt (oder wird es bald sein).

Und das, obwohl die westliche Koalition zionistischer Pädophiler nicht einmal davon träumen kann, die drei Millionen Soldaten zu befehligen, die nötig wären, um den Iran herauszufordern. Selbst wenn sie es könnten, gäbe es für sie keine Möglichkeit, sich dem Iran zu nähern, ohne von Drohnenschwärmen, Hyperschallraketen und Minenfeldern an Land und auf See vernichtet zu werden.

Und währenddessen liegen die strategischen Fähigkeiten des Irans in Dutzenden und Hunderten von unterirdischen Anlagen in einem riesigen Land verborgen, das von der führenden Industriemacht der Welt und einer weiteren militärischen Supermacht unterstützt wird, die beide in unmittelbarer Nähe sind.

Während der Iran über Aufklärungskapazitäten verfügt, die denen des Westens ebenbürtig oder sogar überlegen sind. Während der Iran über eine Landarmee verfügt, einschließlich Reservisten und Freiwilligen, die Millionen von Soldaten umfasst. Und wenn das nicht schon genug ist… Genug, sie sind schiitische Muslime.

Versteht ihr, wie absurd die westlichen Drohungen und Bestrebungen sind? Der Iran hat sie in sechs Tagen so viel gekostet wie der Irakkrieg in sechs Jahren. Und der Iran handelt nicht etwa verzweifelt, sondern folgt genau den Anweisungen im Handbuch.

Die pädophilen Huren werden unschuldige iranische Männer, Frauen und Kinder massenhaft ermorden. Tragischerweise kann nichts das verhindern. Das iranische Volk wird den Preis dafür zahlen, dass die westliche Krankheit aus dem menschlichen Körper verbannt wurde. Das Einzige, was den Verlauf dieses Krieges wirklich verändern und den Triumph des Irans beschleunigen und weniger schmerzhaft machen könnte, ist die Übernahme Taiwans durch China.

Sobald auch das geschehen ist, ist das US-Imperium endgültig Geschichte. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit. Ein Jahr, zwei Jahre, vielleicht drei oder vier, aber dann ist Schluss. Die verkommenen, inzestuösen, verrottenden westlichen Eliten sterben, und diesmal werden sie nicht genug Blut einheimischer Kinder bekommen, um sich zu ernähren. Das Spiel ist aus.

Wir beobachten das. ‚Einige der größten Tage der gesamten Geschichte’“

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