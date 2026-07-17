EILMELDUNG: Worüber Irans Majlis gerade abgestimmt hat – und was es bewusst ausgelassen hat

Das iranische Parlament hat mit 400 zu 0 Stimmen dafür gestimmt, die nuklearen Fähigkeiten des Landes zu beschleunigen – und Quellen aus dem Umfeld der Entscheidungsfindung in Teheran berichten gegenüber Transition Protocol, dass nun auf höchster Ebene offen über einen Atomtest auf iranischem Boden gesprochen wird. Eine Entscheidung wird innerhalb weniger Tage erwartet, falls das Vermittlungsfenster zwischen Pakistan und Katar am Sonntag scheitert. In dieser Folge sprechen der erfahrene geopolitische Analyst Pepe Escobar und der ehemalige CIA-Analyst Larry Johnson mit Zulfiqar Ali über die Woche, die den US‑Iran‑Krieg entscheiden könnte: Trumps angebliche persönliche Anrufe bei Feldmarschall Asim Munir auf der Suche nach einem Ausweg, die Crisis Action Teams des Pentagon wieder im 24/7‑Kriegsmodus, und die Rechnung, die in Washington niemand laut aussprechen will – ein Präzisionsraketenarsenal, das Johnson auf nur 56 Einheiten der neuesten Waffe der Armee schätzt.

Wir analysieren, warum der Iran glaubt, nur zehn feste Ziele treffen zu müssen – von Al Udeid bis Erbil – während die USA mit tausend sich regenerierenden Abschussstellen entlang der Straße von Hormus konfrontiert sind; was eine iranische Abstimmung über den Austritt aus dem NVV wirklich signalisieren würde; warum sich die Hisbollah nun als nicht mehr gebunden betrachtet; und die Eskalationskarte, die noch gar nicht ausgespielt wurde: Bab el‑Mandeb.

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