EILMELDUNG: Putin STOPPT Deutschlands Energie – Merz in PANIK!

Warum jetzt erst und nicht schon im Dezember, Herr Putin?

Was wird Brüssel und Berlin nun unternehmen?

Noch mehr Sanktionen?

In einer Pressekonferenz vor hunderten Reportern kündigte Präsident Putin an, dass die komplette Gaslieferung nach Deutschland eingestellt wird. 17,1 Milliarden Kubikmeter Gas – einfach weg. Friedrich Merz sitzt bereits in einer Krisensitzung im Kanzleramt. Die Lage ist dramatisch.

